Zbrojovka Brno porazila béčko Sparty 3:0 a druhou ligu vede o pět bodů

Fotbalisté brněnské Zbrojovky zvítězili v 16. kole druhé ligy na hřišti sparťanského B-týmu 3:0. Svěřenci trenéra Martina Svědíka bodovali v soutěži podesáté za sebou a přezimují na prvním místě s pětibodovým náskokem před Táborskem.

Hráči Zbrojovky Brno slaví gól v pohárovém zápase s Teplicemi. | foto: ČTK

Největší favorit na přímý postup rozhodl už v prvním poločase, kdy se trefili Rymarenko a Vachoušek, který po změně stran stanovil konečné skóre.

Zbrojovka ani v osmém venkovním duelu v druholigové sezoně neprohrála. Na soupeřových hřištích ztratila body pouze jednou a je i v tomto směru nejlepší v soutěži.

Pražané doma prohráli čtvrtý z posledních pěti zápasů a v neúplné tabulce jsou čtrnáctí, tedy na první nesestupové pozici.

Chance Národní Liga
16. kolo 9. 11. 2025 10:30
AC Sparta Praha B AC Sparta Praha B : FC Zbrojovka Brno FC Zbrojovka Brno 0:3 (0:2)
Góly:
Góly:
34. Rymarenko
42. Vachoušek
62. Vachoušek
Sestavy:
Dan. Kerl – Slanina (66. Lilling), Mensah (75. Krpálek), Říha – Tesař, Moudrý (84. Feit), Tošnar, Zíka – Penxa (84. Vitarigov), Schánělec /K/, Mokrovics (75. Kaczmarek).
Sestavy:
Hrdina – Vedral, Hofmann /K/, da Silva – Klíma, Texl (90+1. Selnar), Čavoš (71. Janetzký), Granečný (81. Haitl) – Vachoušek (90+1. Blecha), Velich, Rymarenko (81. Kronus).
Náhradníci:
Dom. Kerl – Novák, Rebibo, Osmani, Vaněk.
Náhradníci:
Sláviček – Břečka, Kutík, Kanakimana, Gjorgievski.
Žluté karty:
79. Kaczmarek
Žluté karty:
14. Čavoš

Rozhodčí: Nehasil – Volf, Pospíšil

Počet diváků: 1081

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FC Zbrojovka BrnoZbrojovka Brno 16 13 2 1 40:13 41
2. FC SILON TáborskoTáborsko 16 11 3 2 35:14 36
3. SK Artis BrnoArtis Brno 15 9 3 3 26:15 30
4. Slezský FC OpavaOpava 15 7 7 1 24:12 28
5. FC Baník Ostrava BOstrava B 16 7 3 6 26:23 24
6. FK PříbramPříbram 16 7 3 6 15:21 24
7. SK Slavia Praha BSlavia B 16 7 2 7 27:18 23
8. FK Viktoria ŽižkovŽižkov 16 7 2 7 19:26 23
9. Viagem Ústí n. L.Ústí n. L. 15 6 3 6 28:23 21
10. SK Dynamo Č. BudějoviceČ. Budějovice 16 6 2 8 17:23 20
11. FC Vysočina JihlavaJihlava 16 4 4 8 17:20 16
12. 1. SK ProstějovProstějov 16 4 4 8 17:23 16
13. MFK ChrudimChrudim 16 3 7 6 19:32 16
14. AC Sparta Praha BSparta B 16 5 0 11 12:34 15
15. FC Sellier & Bellot VlašimVlašim 15 2 4 9 15:21 10
16. SK Hanácká Slavia KroměřížKroměříž 16 3 1 12 13:32 10

1. : Postup, 2. - 3. : Baráž o postup, 15. - 16.: Sestup

