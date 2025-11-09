Zbrojovka Brno porazila béčko Sparty 3:0 a druhou ligu vede o pět bodů

Největší favorit na přímý postup rozhodl už v prvním poločase, kdy se trefili Rymarenko a Vachoušek, který po změně stran stanovil konečné skóre.
Zbrojovka ani v osmém venkovním duelu v druholigové sezoně neprohrála. Na soupeřových hřištích ztratila body pouze jednou a je i v tomto směru nejlepší v soutěži.
Pražané doma prohráli čtvrtý z posledních pěti zápasů a v neúplné tabulce jsou čtrnáctí, tedy na první nesestupové pozici.
34. Rymarenko
42. Vachoušek
62. Vachoušek
Dan. Kerl – Slanina (66. Lilling), Mensah (75. Krpálek), Říha – Tesař, Moudrý (84. Feit), Tošnar, Zíka – Penxa (84. Vitarigov), Schánělec /K/, Mokrovics (75. Kaczmarek).
Hrdina – Vedral, Hofmann /K/, da Silva – Klíma, Texl (90+1. Selnar), Čavoš (71. Janetzký), Granečný (81. Haitl) – Vachoušek (90+1. Blecha), Velich, Rymarenko (81. Kronus).
Dom. Kerl – Novák, Rebibo, Osmani, Vaněk.
Sláviček – Břečka, Kutík, Kanakimana, Gjorgievski.
79. Kaczmarek
14. Čavoš
Rozhodčí: Nehasil – Volf, Pospíšil
Počet diváků: 1081