Zbrojovka zvítězila po třech měsících, Vyškov si na Žižkově upevnil třetí pozici

Zápas na Žižkově byl přímým soubojem o třetí místo, které po skončení soutěže zaručí baráž o postup do první ligy. Domácí Vaníček by již ve 21. minutě po druhé žluté kartě vyloučen a hosté přesilovku využili. Ještě do přestávky skórovali Svoboda a Mbonu, ve druhém poločase zvýraznil skóre Zajíc. Vyškov odskočil čtvrté Viktorii o čtyři body.

Zbrojovka sice v týdnu vypadla na Spartě z domácího poháru, v druhé lize se však konečně dočkala výhry, když porazila domácí rezervu Baníku. O oba góly brněnského celku se po změně stran postaral Potočný, mezi jehož trefy se vklínila branka domácího Kašpárka. Zbrojovka se díky první ligové výhře od 10. srpna odpoutala o skóre z předposlední příčky, kam odsunula právě Ostravany.

Béčko Slavie ve vyrovnaném duelu zdolalo Varnsdorf. V první půli otevřel skóre domácí Fila, za poslední tým tabulky po pauze vyrovnal Dufek. Osmnáctiletý Jelínek pak necelých deset minut před koncem rozhodl o výhře červenobílých. Pražané jsou sedmí.

Líšeň drží pozoruhodnou sérii devíti venkovních zápasů bez porážky, která se táhne od začátku května. Prodloužila ji remízou na Hané. Sigmu poslal do vedení Proniuk, o necelých deset minut později vyrovnal Silný. Osmou Olomouc B a devátou Líšeň dělí jen skóre.

FK Viktoria Žižkov FK Viktoria Žižkov : MFK Vyškov MFK Vyškov 0:3 (0:2) Góly:

Góly:

24. Svoboda

42. Mbonu

69. Zajíc Sestavy:

Melichar – M. Richter, Broukal, Fišl, Klusák – Petrák (77. Sixta), Jirásek (C) (77. Tregler) – Prošek (61. Muleme), Batioja (61. A. Toula), Vaníček – Necid (61. Gembický). Sestavy:

Borek – Svoboda, Štěrba (C), Vedral, Čelůstka – M. Novák, Djanbou (46. Schön) – Lacík (81. Němeček), Ulbrich, Condé (81. Egbri) – Mbonu (60. Zajíc). Náhradníci:

Kotek – Žiga, M. Hönig, Řezáč, Divíšek, Sodoma. Náhradníci:

Hrubý – el-Azúzí. Žluté karty:

17. Vaníček, 20. Prošek, 45. Fišl, 45. Klusák Žluté karty:

25. Djanbou, 37. Ulbrich, 76. Condé Červené karty:

20. Vaníček Červené karty:

Rozhodčí: Radina – Líkař, Ježek

FC Baník Ostrava B FC Baník Ostrava B : FC Zbrojovka Brno FC Zbrojovka Brno 1:2 (0:0) Góly:

61. Kašpárek Góly:

46. Potočný

79. Potočný Sestavy:

Kubný – Fukala, Měkota, Temel, Munksgaard – P. Jaroň (83. M. Málek), Šudák (70. Kilibarda) – Komljenović, Nogha (83. Chvěja), Holaň (C) – Jackuliak (53. Kašpárek). Sestavy:

Sváček – Granečný, Toman (71. Gyamfi), Polák, Hamza – Smejkal (71. D. Polášek), Texl, Janetzký (C), Kubr (71. Šural) – Kronus (46. Večeřa), Potočný (85. Luděk Pernica). Náhradníci:

Struhař – Ogbu, Krupička, Sirotek, Da Silva, Drozd, Elekana. Náhradníci:

Mucha – Mičuda, Štěpánek, Šlapanský, Mateković. Žluté karty:

26. P. Jaroň, 52. Munksgaard, 65. Komljenović Žluté karty:

64. Potočný, 90+5. Sváček Rozhodčí: Opočenský – Pfeifer, Novák Počet diváků: 404

SK Sigma Olomouc B SK Sigma Olomouc B : SK Líšeň 2019 SK Líšeň 2019 1:1 (1:1) Góly:

26. Proniuk Góly:

35. Silný Sestavy:

Macík – Slavíček, Bednár, Leibl, Elbel (90+2. Cahel) – Jalovičor, Israel (70. Huňa), Amasi (90+2. F. Uriča), Pospíšil (C), Šíp (70. Křišťál) – Proniuk (63. Ikugar). Sestavy:

Vajner – Ilko, Otrísal, M. Mach, Lutonský (C) – Sedlák – Dudl (78. Rolinek), O. Hapal (78. Aldin), M. Polášek, Dziuba (90+4. Tauš) – Silný (90. Vlasák). Náhradníci:

Berka – Macharáček, Siegl. Náhradníci:

Ulrich – Joković, Kratochvíla, Kubovič. Žluté karty:

57. Slavíček, 60. Israel Žluté karty:

90+2. M. Mach Rozhodčí: Panský – Nádvorník, Kotalík