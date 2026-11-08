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Kladnu se venku daří, nováček druhé ligy tentokrát překonal rezervu Slavie

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  13:11
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David Jurčenko z Kladna proměňuje penaltu proti Ústí nad Labem. | foto: Ondřej BičištěMAFRA

Kladenští fotbalisté zvítězili ve 14. kole druhé ligy na hřišti slávistického B-týmu 3:1. Nováček soutěže se na devátém místě bodově dotáhl na nedělního soupeře.

Pražany poslal do vedení ve 12. minutě z penalty Cedergren, ještě před odchodem do šaten odpověděl Hrubeš.

Obrat po změně stran dokonal Novotný a konečné skóre stanovil Jurčenko z pokutového kopu, který se sedmým gólem v sezoně osamostatnil na druhém místě tabulky střelců.

Kladno vyhrálo po třech kolech, venku v lize bodovalo počtvrté za sebou. Slavia naplno bodovala v jediném z posledních devíti kol.

Chance Národní Liga
14. kolo 8. 11. 2026 10:15
SK Slavia Praha B SK Slavia Praha B : SK Kladno SK Kladno 1:3 (1:1)
Góly:
12. Cedergren
Góly:
40. K. Hrubeš
54. O. Novotný
72. Jurčenko
Sestavy:
A. Rezek – M. Suchý (C), Barčot (46. Solarte), Behenský – Szywala (80. Chaluš), Savović (73. Belžík), Teah, Palaščák (73. O. Mašek), Kolísek – Cedergren, Potměšil (64. Kohout).
Sestavy:
Kotlín – K. Hrubeš, Čítek, Hrdlička, Túlio – Chalupa (74. H. Hruška), Samek – F. Růžička (64. J. Lacko), Pospíšil (C) (82. Klimeš), O. Novotný (82. Shehu) – Jurčenko.
Náhradníci:
Petrenko, O. Suchý – Kovář, Necid, Atta.
Náhradníci:
Spilka – M. Jedlička, Kašpárek, Osmani, Jeřábek, Toml, Kozojed.
Žluté karty:
24. M. Suchý, 61. Cedergren, 67. Palaščák
Žluté karty:
43. O. Novotný, 61. Hrdlička

Rozhodčí: Nehasil – Matoušek, Kotalík

Počet diváků: 485

Chance Národní Liga
14. kolo 8. 11. 2026 14:30
FC Baník Ostrava B FC Baník Ostrava B : 1. SK Prostějov 1. SK Prostějov 0:0 (-:-)
Sestavy:
M. Hrubý (C) – Sirotek, Měkota, Temel, Elbel – Vlna, Frýdl – Dvořáček, Ogbu, P. Jaroň – Drozd.
Sestavy:
Kerl – Surzyn, Endl, Kolařík, J. Kadlec – Halda – M. Polášek, Jalovičor – Voleský, Koudelka (C), Okeke.
Náhradníci:
Hořínek – Krupička, Diop, A. Sy, M. Bitta, Švrček, Řeháček, Látal, Kassama, Kulyk.
Náhradníci:
Mikulec – Bauer, Matoušek I, Šindelář, Dziuba, D. Kramář, Binar, Fišer, Alijagić, Černák, Š. Polášek.

Rozhodčí: Kubečka – Pospíšil, Koranda.

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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.

Tipsport - partner programu
Neapol vs. LazioFotbal - 11. kolo - 8. 11. 2026:Neapol vs. Lazio //www.idnes.cz/sport
Živě1:1
  • 2.90
  • 1.95
  • 5.00
Teplice vs. PardubiceFotbal - 14. kolo - 8. 11. 2026:Teplice vs. Pardubice //www.idnes.cz/sport
Živě1:2
  • 9.00
  • 4.60
  • 1.37
Elche vs. BetisFotbal - 12. kolo - 8. 11. 2026:Elche vs. Betis //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 3.90
  • 4.00
  • 1.80
Slavia vs. Artis BrnoFotbal - 14. kolo - 8. 11. 2026:Slavia vs. Artis Brno //www.idnes.cz/sport
8. 11. 15:00
  • 1.16
  • 8.17
  • 18.10
Jablonec vs. Ml. BoleslavFotbal - 14. kolo - 8. 11. 2026:Jablonec vs. Ml. Boleslav //www.idnes.cz/sport
8. 11. 15:00
  • 2.03
  • 3.71
  • 3.54
Sunderland vs. ChelseaFotbal - 10. kolo - 8. 11. 2026:Sunderland vs. Chelsea //www.idnes.cz/sport
8. 11. 15:00
  • 3.50
  • 3.65
  • 2.13
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

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