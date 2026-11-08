Kladnu se venku daří, nováček druhé ligy tentokrát překonal rezervu Slavie

Pražany poslal do vedení ve 12. minutě z penalty Cedergren, ještě před odchodem do šaten odpověděl Hrubeš.
Obrat po změně stran dokonal Novotný a konečné skóre stanovil Jurčenko z pokutového kopu, který se sedmým gólem v sezoně osamostatnil na druhém místě tabulky střelců.
Kladno vyhrálo po třech kolech, venku v lize bodovalo počtvrté za sebou. Slavia naplno bodovala v jediném z posledních devíti kol.
12. Cedergren
40. K. Hrubeš
54. O. Novotný
72. Jurčenko
A. Rezek – M. Suchý (C), Barčot (46. Solarte), Behenský – Szywala (80. Chaluš), Savović (73. Belžík), Teah, Palaščák (73. O. Mašek), Kolísek – Cedergren, Potměšil (64. Kohout).
Kotlín – K. Hrubeš, Čítek, Hrdlička, Túlio – Chalupa (74. H. Hruška), Samek – F. Růžička (64. J. Lacko), Pospíšil (C) (82. Klimeš), O. Novotný (82. Shehu) – Jurčenko.
Petrenko, O. Suchý – Kovář, Necid, Atta.
Spilka – M. Jedlička, Kašpárek, Osmani, Jeřábek, Toml, Kozojed.
24. M. Suchý, 61. Cedergren, 67. Palaščák
43. O. Novotný, 61. Hrdlička
Rozhodčí: Nehasil – Matoušek, Kotalík
Počet diváků: 485
M. Hrubý (C) – Sirotek, Měkota, Temel, Elbel – Vlna, Frýdl – Dvořáček, Ogbu, P. Jaroň – Drozd.
Kerl – Surzyn, Endl, Kolařík, J. Kadlec – Halda – M. Polášek, Jalovičor – Voleský, Koudelka (C), Okeke.
Hořínek – Krupička, Diop, A. Sy, M. Bitta, Švrček, Řeháček, Látal, Kassama, Kulyk.
Mikulec – Bauer, Matoušek I, Šindelář, Dziuba, D. Kramář, Binar, Fišer, Alijagić, Černák, Š. Polášek.
Rozhodčí: Kubečka – Pospíšil, Koranda.