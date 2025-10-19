Viktoria Žižkov slaví výhru nad Vlašimí, rezerva Slavie padla s poslední Kroměříži

První poločas na Žižkově branku nepřinesl. Po přestávce otevřel skóre domácí Hönig, šťastnou trefou vleže vyrovnal Franěk. V 81. minutě se přesnou hlavičkou prosadil Ondrášek a připsal si druhý gól v sezoně, který byl znovu vítězný.
Pražané se v neúplné tabulce bodově dotáhli na čtvrtou Opavu a ztrácejí jeden bod na barážové příčky. Vlašim prohrála po čtyřech kolech a zůstala předposlední.
Slávisté se nedokázali střelecky prosadit a podruhé z posledních tří kol vyšli bodově naprázdno. Zápas na stadionu v Radotíně rozhodl gólem v 79. minutě hostující Žák.
Pražané jsou šestí, Hanákům nadále patří poslední příčka. Kroměříž navázala na překvapivou výhru nad Opavou a zvítězila podruhé za sebou. Ztrácí už jen bod na Vlašim a tři na Jihlavu se Spartou B.
79. Žák
A. Rezek – Kovář, Suchý (46. Naskos), Slončík – Piták (85. Uduebo), Jelínek, Okonkwo (76. Hájek), Boledovič – Sanyang (62. Kolísek), Necid, Pikolon (62. Szywala).
Mucha – D. Němeček, Zavadil, Čelůstka, Kulíšek – Bartolomeu (67. Amasi), Kříž, Hlinka, Saal (76. Dele) – Žák (90+2. D. Moučka), Koryčan (76. Dočkal).
Berkovec – Behenský, Mervard, M. Suleiman.
J. Dostál – Mynář, Kudela, Toman, Makanjuola.
32. Kovář, 65. Naskos, 84. Necid, 87. Jelínek
70. Kříž
Rozhodčí: Panský – Nádvorník, Pfeifer
58. Hönig
81. Ondrášek
67. J. Franěk
Sirotník – Nový, Fišl, Kúdela, Divíšek (46. Klusák) – Petrák, Jirásek (74. Brandner) – Hönig, Batioja, Prošek (55. Gembický) – Ondrášek (86. Patka).
Kúdelčík – Beránek (84. Kašpárek), Breda, Kulhánek, Bergqvist – Soukeník – Hrubeš (65. Rama), Záviška (79. Kurka), J. Dufek (65. J. Franěk), Hruška – Michl (79. Buchvaldek).
Jovanoski – Kejval, Reiter, Biegon, Janovský, Chukwuebuka.
Kotek – Jindra, Ojora, Onije, Hlaváč, Beran.
43. Jirásek, 61. Batioja
53. Hrubeš, 90+2. Soukeník
Rozhodčí: Orel – Ježek, Dorotík
Počet diváků: 1628
Tabulka
|1.
|Zbrojovka Brno
|12
|10
|1
|1
|31:11
|31
|2.
|Táborsko
|12
|9
|1
|2
|27:11
|28
|3.
|Artis Brno
|13
|7
|3
|3
|20:14
|24
|4.
|Opava
|12
|6
|5
|1
|21:10
|23
|5.
|Žižkov
|13
|7
|2
|4
|19:19
|23
|6.
|Slavia Praha B
|13
|6
|1
|6
|23:14
|19
|7.
|Ústí nad Labem
|13
|5
|3
|5
|23:20
|18
|8.
|Ostrava B
|13
|5
|3
|5
|22:19
|18
|9.
|Příbram
|12
|5
|1
|6
|12:20
|16
|10.
|Prostějov
|13
|4
|2
|7
|15:20
|14
|11.
|Chrudim
|12
|3
|5
|4
|16:22
|14
|12.
|České Budějovice
|13
|4
|2
|7
|12:22
|14
|13.
|Jihlava
|13
|3
|3
|7
|13:18
|12
|14.
|Sparta Praha B
|12
|4
|0
|8
|10:26
|12
|15.
|Vlašim
|13
|2
|4
|7
|15:19
|10
|16.
|Kroměříž
|13
|3
|0
|10
|11:25
|9