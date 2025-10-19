Viktoria Žižkov slaví výhru nad Vlašimí, rezerva Slavie padla s poslední Kroměříži


  13:17
Bývalý reprezentant Zdeněk Ondrášek v utkání 13. kola druhé ligy rozhodl o výhře fotbalistů Viktorie Žižkov 2:1 nad Vlašimí. Středočeši prohráli poprvé pod vedením trenéra Bohuslava Pilného. Rezerva pražské Slavie na domácím hřišti podlehla poslední Kroměříži 0:1.

Fotbalisté Viktorie Žižkov se radují z gólu. | foto: Tomáš Blažek, MAFRA

První poločas na Žižkově branku nepřinesl. Po přestávce otevřel skóre domácí Hönig, šťastnou trefou vleže vyrovnal Franěk. V 81. minutě se přesnou hlavičkou prosadil Ondrášek a připsal si druhý gól v sezoně, který byl znovu vítězný.

Pražané se v neúplné tabulce bodově dotáhli na čtvrtou Opavu a ztrácejí jeden bod na barážové příčky. Vlašim prohrála po čtyřech kolech a zůstala předposlední.

Slávisté se nedokázali střelecky prosadit a podruhé z posledních tří kol vyšli bodově naprázdno. Zápas na stadionu v Radotíně rozhodl gólem v 79. minutě hostující Žák.

Pražané jsou šestí, Hanákům nadále patří poslední příčka. Kroměříž navázala na překvapivou výhru nad Opavou a zvítězila podruhé za sebou. Ztrácí už jen bod na Vlašim a tři na Jihlavu se Spartou B.

Chance Národní Liga
13. kolo 19. 10. 2025 10:15
SK Slavia Praha B SK Slavia Praha B : SK Hanácká Slavia Kroměříž SK Hanácká Slavia Kroměříž 0:1 (0:0)
Góly:
Góly:
79. Žák
Sestavy:
A. Rezek – Kovář, Suchý (46. Naskos), Slončík – Piták (85. Uduebo), Jelínek, Okonkwo (76. Hájek), Boledovič – Sanyang (62. Kolísek), Necid, Pikolon (62. Szywala).
Sestavy:
Mucha – D. Němeček, Zavadil, Čelůstka, Kulíšek – Bartolomeu (67. Amasi), Kříž, Hlinka, Saal (76. Dele) – Žák (90+2. D. Moučka), Koryčan (76. Dočkal).
Náhradníci:
Berkovec – Behenský, Mervard, M. Suleiman.
Náhradníci:
J. Dostál – Mynář, Kudela, Toman, Makanjuola.
Žluté karty:
32. Kovář, 65. Naskos, 84. Necid, 87. Jelínek
Žluté karty:
70. Kříž

Rozhodčí: Panský – Nádvorník, Pfeifer

Chance Národní Liga
13. kolo 19. 10. 2025 10:15
FK Viktoria Žižkov FK Viktoria Žižkov : FC Sellier & Bellot Vlašim FC Sellier & Bellot Vlašim 2:1 (0:0)
Góly:
58. Hönig
81. Ondrášek
Góly:
67. J. Franěk
Sestavy:
Sirotník – Nový, Fišl, Kúdela, Divíšek (46. Klusák) – Petrák, Jirásek (74. Brandner) – Hönig, Batioja, Prošek (55. Gembický) – Ondrášek (86. Patka).
Sestavy:
Kúdelčík – Beránek (84. Kašpárek), Breda, Kulhánek, Bergqvist – Soukeník – Hrubeš (65. Rama), Záviška (79. Kurka), J. Dufek (65. J. Franěk), Hruška – Michl (79. Buchvaldek).
Náhradníci:
Jovanoski – Kejval, Reiter, Biegon, Janovský, Chukwuebuka.
Náhradníci:
Kotek – Jindra, Ojora, Onije, Hlaváč, Beran.
Žluté karty:
43. Jirásek, 61. Batioja
Žluté karty:
53. Hrubeš, 90+2. Soukeník

Rozhodčí: Orel – Ježek, Dorotík

Počet diváků: 1628

Tabulka

1.Zbrojovka Brno12101131:1131
2.Táborsko1291227:1128
3.Artis Brno1373320:1424
4.Opava1265121:1023
5.Žižkov1372419:1923
6.Slavia Praha B1361623:1419
7.Ústí nad Labem1353523:2018
8.Ostrava B1353522:1918
9.Příbram1251612:2016
10.Prostějov1342715:2014
11.Chrudim1235416:2214
12.České Budějovice1342712:2214
13.Jihlava1333713:1812
14.Sparta Praha B1240810:2612
15.Vlašim1324715:1910
16.Kroměříž13301011:259
