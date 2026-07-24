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Dukla začala sezonu po sestupu vítězně. Ústí otáčelo s Kladnem, Třinec remizoval

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  20:30
Fotbalisté Ústí nad Labem se radují z branky proti Kladnu.

Fotbalisté Ústí nad Labem se radují z branky proti Kladnu. | foto: Ondřej BičištěMAFRA

Ústecký Franck Idumbo-Muzambo v centru oslav po vstřelené brance v zápase s...
Fotbalisté Ústí nad Labem slaví gól proti Kladnu.
David Oulehla, trenér fotbalistů Ústí nad Labem, sleduje zápas s Kladnem.
Momentka z utkání Kladno vs. Ústí nad Labem v Chance Národní lize.
8 fotografií
Fotbalisté pražské Dukly po sestupu z nejvyšší soutěže zahájili sezonu druhé ligy domácím vítězstvím 2:0 nad Českou Lípou. Kladno prohrálo 1:2 v Ústí nad Labem, ze tří nováčků tak bodoval pouze Třinec remízou 1:1 v Prostějově. Táborsko hrálo 0:0 v Kroměříži, Jihlava gólem slovinského obránce Vita Štrakla z 90. minuty udolala doma 1:0 Žižkov.

Ve všech pátečních zápasech byl nerozhodný poločasový stav. Na Julisce poslal Duklu do vedení v 67. minutě Schánělec a v závěru přidal pojistku Tessilimi. Oba hráči skórovali při svém soutěžním debutu za klub.

Kladno v Ústí nad Labem vedlo po Jurčenkově penaltě. Ještě do poločasové pauzy vyrovnal Černý a v 89. minutě rozhodl střelou z otočky belgický záložník Idumbo-Muzambo.

Divoký závěr byl k vidění v Prostějově. V 87. minutě vedli domácí po Kadlecově ráně zpoza vápna, ve čtvrté minutě nastavení ale zajistil Třinci bod Abdoulkarim.

Chance Národní Liga
1. kolo 24. 7. 2026 18:00
FK Dukla Praha FK Dukla Praha : FK Arsenal Česká Lípa FK Arsenal Česká Lípa 2:0 (0:0)
Góly:
67. Schánělec
84. Tessilimi
Góly:
Sestavy:
Jágrik – Kozma, Svozil (C), Hašek – Mikuš, Lilling (81. Gaszczyk), Velasquez (76. Žitný), Hanousek – Rotundo (59. Šebrle), Schánělec (76. Diallo), Ambler (59. Tessilimi).
Sestavy:
Vliegen – Žežulka, Kouřil (C), Zouhar – Vlk, Vostřel (40. Dudl), Slanina (63. Haitl), Mašek (81. Edeh) – Ondráček, Červenka (46. Šimon), L. Dufek (63. Schön).
Náhradníci:
Vácha – Kostka, Zamazal, Ali Hindi, Okebugwu, Franke.
Náhradníci:
Novák, Šťovíček – Vencl.
Žluté karty:
88. Kozma
Žluté karty:
32. Červenka, 40. Zouhar

Rozhodčí: Nehasil – Dorotík, Ježek.

Počet diváků: 2054

Chance Národní Liga
1. kolo 24. 7. 2026 18:00
Viagem Ústí n. L. Viagem Ústí n. L. : SK Kladno SK Kladno 2:1 (1:1)
Góly:
43. D. Černý
89. Idumbo
Góly:
24. Jurčenko
Sestavy:
Holý – Yaméogo, Peterka (C), Březina – Ullman (74. Goj), Kott, D. Richter (80. Osaghae), Idumbo – D. Černý (63. Fantiš), Moulis (80. Bzura) – Do Marcolino (74. Diarra).
Sestavy:
Nalezinek – K. Hrubeš (87. Hrdlička), Čítek, Toml, Túlio – Hudec, Jedlička (87. Kozojed), Pospíšil (C) (77. Novotný) – Růžička (77. Eichler), Jurčenko, Gembický (67. Lacko).
Náhradníci:
Němec, Savić – Rudenkij.
Náhradníci:
Kotlín – Fojt, Osmani, Polák, Klimeš, Vaněk.
Žluté karty:
60. Yaméogo, 66. Peterka, 71. D. Richter, 71. Moulis
Žluté karty:
85. Lacko, 90+3. Nalezinek

Rozhodčí: Haberman – Rosický, Bělák

Počet diváků: 1819

Chance Národní Liga
1. kolo 24. 7. 2026 18:00
SK Hanácká Slavia Kroměříž SK Hanácká Slavia Kroměříž : FC SILON Táborsko FC SILON Táborsko 0:0 (0:0)
Sestavy:
Vajner – Toman, Říha, Hlinka (C), Čelůstka – Kudela, Kříž – Koryčan (74. Žák), Holík (74. Kulíšek), Moučka (62. Bartolomeu) – Dočkal (62. Ovesný).
Sestavy:
Pastornický – Plachý, Holiš, Havel (C), Heppner – Kateřiňák, Bláha (90+2. Slouk) – J. Rezek (59. Šplíchal), Zeronik (59. Miška), Barac (46. Varačka) – Matějka (90. L. Hruška).
Náhradníci:
J. Dostál – Zavadil, Polák, D. Polášek.
Náhradníci:
Kubný, Kerbach – Nikl, Poturnay.
Žluté karty:
78. Kulíšek
Žluté karty:
78. Kateřiňák, 86. Holiš

Rozhodčí: Ehrenberger – Hurych, Dresler

Počet diváků: 977

Chance Národní Liga
1. kolo 24. 7. 2026 18:00
FC Vysočina Jihlava FC Vysočina Jihlava : FK Viktoria Žižkov FK Viktoria Žižkov 1:0 (0:0)
Góly:
90. Štrakl
Góly:
Sestavy:
Slavata – Haala (87. Abdullahi), Štrakl, Štětka, Hošek – Lacko, Jambor (90+3. Šelicha) – Křivánek (79. Sambou), Čermák (C) (71. Moudrý), Křehlík (87. Odekunle) – Omotoye (71. Usman).
Sestavy:
Sirotník – Nový, Hubínek, Divíšek (46. Holásek), Reiter (75. Baafi) – Hönig, Batioja (C) – Kaulfus (75. Klusák), Hrubý, Vlček (57. Prošek) – Toula.
Náhradníci:
Mastný – Labaran, Lopatář, Matoušek, Alkasim.
Náhradníci:
Škodoň – Farka, Jirásek, Badjie, Kadi, Papoušek.
Žluté karty:
21. Jambor, 45+1. Omotoye, 55. Čermák, 85. Štrakl
Žluté karty:
79. Toula

Rozhodčí: Vokoun – Váňa, Lakomý

Počet diváků: 1070

Chance Národní Liga
1. kolo 24. 7. 2026 18:00
1. SK Prostějov 1. SK Prostějov : FK Třinec FK Třinec 1:1 (0:0)
Góly:
87. Kadlec
Góly:
90+4. Abdoulkarim
Sestavy:
Mikulec – Surzyn, Šindelář, Kolařík (70. Ušijama), Kadlec – Kejř (18. Halda), Dziuba – Koudelka (C) (79. Jalovičor), Imrana (59. Okeke), M. Jaroň (59. Matoušek I) – Voleský (79. Kramář).
Sestavy:
Murin – Brak, Skwarczek, Helebrand – Omasta (90+2. Zdražil), Agbo (77. Machuča), Zinhasović (62. Obuch), Bolf – Abdoulkarim, Dedič, Samiec (62. Cienciala).
Náhradníci:
Vaňák – M. Polášek, Fišer, Zapletal, Š. Polášek.
Náhradníci:
Adamuška – Nguyen, Vlachovský, Charles, M. Černý, Dadak.
Žluté karty:
45+1. Imrana
Žluté karty:

Rozhodčí: Zaoral – Pospíšil, Šimoník

Počet diváků: 768

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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga startuje 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

Další sportovní akce v roce 2026:

Tipsport - partner programu

1. kolo

SK Slavia Praha B vs. Fotbal Příbram //www.idnes.cz/sport
26.7. 10:15
  • 1.80
  • 3.63
  • 3.97
FC Baník Ostrava B vs. FC Sellier & Bellot Vlašim //www.idnes.cz/sport
26.7. 14:30
  • 2.10
  • 3.38
  • 3.20
Slezský FC Opava vs. MFK Karviná //www.idnes.cz/sport
27.7. 18:00
  • 2.59
  • 3.19
  • 2.59

2. kolo

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osobám mladším 18 let.

1. kolo

Kompletní los
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FK Dukla PrahaDukla Praha 1 1 0 0 2:0 3
2. FC Vysočina JihlavaJihlava 1 1 0 0 1:0 3
3. Viagem Ústí n. L.Ústí n. L. 1 1 0 0 2:1 3
4. 1. SK ProstějovProstějov 1 0 1 0 1:1 1
5. FK TřinecTřinec 1 0 1 0 1:1 1
6. SK Hanácká Slavia KroměřížKroměříž 1 0 1 0 0:0 1
7. FC SILON TáborskoTáborsko 1 0 1 0 0:0 1
8. FK Arsenal Česká LípaČeská Lípa 1 0 0 1 0:2 0
9. MFK KarvináKarviná 0 0 0 0 0:0 0
10. SK KladnoKladno 1 0 0 1 1:2 0
11. Slezský FC OpavaOpava 0 0 0 0 0:0 0
12. FC Baník Ostrava BOstrava B 0 0 0 0 0:0 0
13. Fotbal PříbramPříbram 0 0 0 0 0:0 0
14. SK Slavia Praha BSlavia B 0 0 0 0 0:0 0
15. FC Sellier & Bellot VlašimVlašim 0 0 0 0 0:0 0
16. FK Viktoria ŽižkovŽižkov 1 0 0 1 0:1 0

1. : Postup, 2. - 3. : Baráž o postup, 15. - 16.: Sestup

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