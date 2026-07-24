Dukla začala sezonu po sestupu vítězně. Ústí otáčelo s Kladnem, Třinec remizoval

Ve všech pátečních zápasech byl nerozhodný poločasový stav. Na Julisce poslal Duklu do vedení v 67. minutě Schánělec a v závěru přidal pojistku Tessilimi. Oba hráči skórovali při svém soutěžním debutu za klub.
Kladno v Ústí nad Labem vedlo po Jurčenkově penaltě. Ještě do poločasové pauzy vyrovnal Černý a v 89. minutě rozhodl střelou z otočky belgický záložník Idumbo-Muzambo.
Divoký závěr byl k vidění v Prostějově. V 87. minutě vedli domácí po Kadlecově ráně zpoza vápna, ve čtvrté minutě nastavení ale zajistil Třinci bod Abdoulkarim.
67. Schánělec
84. Tessilimi
Jágrik – Kozma, Svozil (C), Hašek – Mikuš, Lilling (81. Gaszczyk), Velasquez (76. Žitný), Hanousek – Rotundo (59. Šebrle), Schánělec (76. Diallo), Ambler (59. Tessilimi).
Vliegen – Žežulka, Kouřil (C), Zouhar – Vlk, Vostřel (40. Dudl), Slanina (63. Haitl), Mašek (81. Edeh) – Ondráček, Červenka (46. Šimon), L. Dufek (63. Schön).
Vácha – Kostka, Zamazal, Ali Hindi, Okebugwu, Franke.
Novák, Šťovíček – Vencl.
88. Kozma
32. Červenka, 40. Zouhar
Rozhodčí: Nehasil – Dorotík, Ježek.
Počet diváků: 2054
43. D. Černý
89. Idumbo
24. Jurčenko
Holý – Yaméogo, Peterka (C), Březina – Ullman (74. Goj), Kott, D. Richter (80. Osaghae), Idumbo – D. Černý (63. Fantiš), Moulis (80. Bzura) – Do Marcolino (74. Diarra).
Nalezinek – K. Hrubeš (87. Hrdlička), Čítek, Toml, Túlio – Hudec, Jedlička (87. Kozojed), Pospíšil (C) (77. Novotný) – Růžička (77. Eichler), Jurčenko, Gembický (67. Lacko).
Němec, Savić – Rudenkij.
Kotlín – Fojt, Osmani, Polák, Klimeš, Vaněk.
60. Yaméogo, 66. Peterka, 71. D. Richter, 71. Moulis
85. Lacko, 90+3. Nalezinek
Rozhodčí: Haberman – Rosický, Bělák
Počet diváků: 1819
Vajner – Toman, Říha, Hlinka (C), Čelůstka – Kudela, Kříž – Koryčan (74. Žák), Holík (74. Kulíšek), Moučka (62. Bartolomeu) – Dočkal (62. Ovesný).
Pastornický – Plachý, Holiš, Havel (C), Heppner – Kateřiňák, Bláha (90+2. Slouk) – J. Rezek (59. Šplíchal), Zeronik (59. Miška), Barac (46. Varačka) – Matějka (90. L. Hruška).
J. Dostál – Zavadil, Polák, D. Polášek.
Kubný, Kerbach – Nikl, Poturnay.
78. Kulíšek
78. Kateřiňák, 86. Holiš
Rozhodčí: Ehrenberger – Hurych, Dresler
Počet diváků: 977
90. Štrakl
Slavata – Haala (87. Abdullahi), Štrakl, Štětka, Hošek – Lacko, Jambor (90+3. Šelicha) – Křivánek (79. Sambou), Čermák (C) (71. Moudrý), Křehlík (87. Odekunle) – Omotoye (71. Usman).
Sirotník – Nový, Hubínek, Divíšek (46. Holásek), Reiter (75. Baafi) – Hönig, Batioja (C) – Kaulfus (75. Klusák), Hrubý, Vlček (57. Prošek) – Toula.
Mastný – Labaran, Lopatář, Matoušek, Alkasim.
Škodoň – Farka, Jirásek, Badjie, Kadi, Papoušek.
21. Jambor, 45+1. Omotoye, 55. Čermák, 85. Štrakl
79. Toula
Rozhodčí: Vokoun – Váňa, Lakomý
Počet diváků: 1070
87. Kadlec
90+4. Abdoulkarim
Mikulec – Surzyn, Šindelář, Kolařík (70. Ušijama), Kadlec – Kejř (18. Halda), Dziuba – Koudelka (C) (79. Jalovičor), Imrana (59. Okeke), M. Jaroň (59. Matoušek I) – Voleský (79. Kramář).
Murin – Brak, Skwarczek, Helebrand – Omasta (90+2. Zdražil), Agbo (77. Machuča), Zinhasović (62. Obuch), Bolf – Abdoulkarim, Dedič, Samiec (62. Cienciala).
Vaňák – M. Polášek, Fišer, Zapletal, Š. Polášek.
Adamuška – Nguyen, Vlachovský, Charles, M. Černý, Dadak.
45+1. Imrana
Rozhodčí: Zaoral – Pospíšil, Šimoník
Počet diváků: 768