Slavia koupila teplickou kometu Chaloupka. Do Edenu se přesune v létě

„Na Štěpána přišla mimořádná nabídka, jejíž detaily nemůžeme sdělovat, ale důležitá pro nás byla participace na případném dalším přestupu, protože všichni věříme, že to může v kariéře dotáhnout daleko,“ uvedl Rudolf Řepka, ředitel FK Teplice.

Juniorský reprezentant je v pouhých dvaceti letech stálicí a šéfem obrany sklářů, což je vzhledem k jeho věku unikát. „Do Slavie se těším, protože to bude další krok v mé kariéře. Ale myslet na ni začnu až po konci sezony, teď je důležité pomoct v jarní části soutěže Teplicím, které mě vychovaly,“ uvedl pro teplické stránky Chaloupek.

Slávistický sportovní ředitel Jiří Bílek považuje Chaloupka za pilíř teplické sestavy i reprezentační jednadvacítky. „V našem hledáčku byl dlouhodobě. Zaujala nás obrovská síla, dominance v hlavičkových soubojích a zároveň, s přihlédnutím na jeho mladý věk, i velká herní vyspělost,“ prohlásil Bílek na webu Slavie. „Jarní část sezony stráví ještě v Teplicích a já věřím, že do letní přípravy naskočí ještě zkušenější hráč, který u nás naplno rozvine svůj fotbalový potenciál.“

FK Teplice - Bohemians Praha. 1. fotbalová liga. Štěpán Chaloupek slaví gól

Kariéra rodáka z Meziboří raketově stoupá, vždyť ještě nedávno kopal druhou dorosteneckou ligu. V nejvyšší soutěži dospělých debutoval v listopadu 2021 proti Spartě a hned se stal pevným článkem základní sestavy. Během tří ligových sezon nastoupil do 46 zápasů a na podzim poprvé skóroval v zápase proti Bohemians 1905. Jeho stabilní výkonnost upoutala i slávistického trenéra Jindřicha Trpišovského, který jej osobně na Stínadlech sledoval.

Chaloupek v Teplicích nejen hraje, ale také trénuje děti. S rodiči zvažoval, zda nehrát jeho oblíbený hokej, ten je však pro něj kvůli rozštěpu horního patra rizikový. Dal se tedy na fotbal. „V dětství se mi kvůli rozštěpu posmívali. Věřím, že tyhle problémy mě zocelily a udělaly mě takovým, jaký jsem dnes,“ svěřil se Chaloupek v rozhovoru pro iDNES Premium.

Fotbaloví skláři po letech ve větším zpeněžili svého odchovance. Nejvíc utržili za Martina Fenina, který v zimě 2008 putoval do Frankfurtu za 120 milionů korun, což je rekordní přestup klubu. Víc než sto milionů, konkrétně 112, inkasovali za Edina Džeka od Wolfsburgu v létě 2007.

„Tento přestup je důležitým signálem i pro naše mládežníky, aby viděli, že i z Teplic je možné udělat velký přestup do top klubů. Členové naší akademie vidí, že není nutné odcházet do větších klubů už v mládežnickém věku, ale že toho lze dosáhnout i postupnou cestou přes A mužstvo, kde si hráč vybuduje svou pozici v ligové soutěži,“ poznamenal teplický sportovní ředitel Štěpán Vachoušek, který sám ze Stínadel putoval do Slavie; v roce 2002 za 34 milionů korun, což byl tehdy nejdražší přestup v rámci české ligy.

Do zimní přípravy Teplic se 190 centimetrů vysoký obránce zatím nezapojil, zotavuje se po lehčí, plánované operaci, na kterou šel po podzimní části ligy.

„Jsem rád, že se přestup povedlo dotáhnout do úspěšného konce, že jsem svou budoucnost spojil se Slavií. Věřím, že to bude úspěšná cesta. Projekt, který je v klubu nastavený, se mi velmi líbí. Trenér Jindřich Trpišovský mi osobně volal, gratuloval mi,“ prozradil Chaloupek. „Zahrál jsem si v Edenu dvakrát, jednou dokonce před vyprodaným stadionem. Vím, jakou fanoušci mají sílu. Moc se těším, že si to budu moci vyzkoušet na vlastní kůži.“