Horňák před baráží motivoval Žižkov vlastními penězi, prémii hráči propásli

„Klukům jsem slíbil finanční prémii. Z vlastního. Bohužel ji nedostanou,“ oznámil vicemistr Evropy z roku 1996. „Kdyby na jaře všechno vyhráli, dostali by nějaké peníze. A kdyby to zvládli aspoň bez prohry, měli by také finanční bonus. Propásli to.“

Přestože Viktoria tabulce po podzimu dominovala, v půlce zimní přípravy nečekaně sáhla k trenérské rošádě. Michala Šmardu vystřídal právě Horňák, po podzimu odvolaný od sparťanské druholigové rezervy.

„Byl jsem poctěný, když mě Viktoria oslovila, přece jen je to tradiční klub,“ potěšil desetinásobného mistra se Spartou zájem žižkovského rivala. „Změna trenéra byla i pro mě velké překvapení, zvlášť když tým vedl s devítibodovým náskokem.“

Když se Žižkov loni zřítil z druhé ligy, ponechal hráčům profesionální podmínky, aby se okamžitě vyškrábali zpátky. „Možná je kádr dokonce silnější než při sestupu,“ usoudil Horňák. „Je velké plus, že tady zůstal profesionální režim. Díky tomu jsme byli trošku pod tlakem. Řekl bych, že v ČFL jsme takhle fungovali jako jediní.“

Bylo to znát, jenže náskok Viktorie se někdy promítal do slabší soustředěnosti. „Když hrajete od třetího kola, že se asi do baráže dostaneme, je těžké kluky motivovat. Sám vím z hráčské éry, že je složité udržet koncentraci po celý čas. Kromě peněžní prémie jsem jim sliboval i nějaké volno za výhry,“ vylíčil Horňák.

Fanoušci Žižkova v Ústí nad Labem.

Ve čtvrtek Žižkov zakončí soutěž na půdě jabloneckého béčka, aktuálně má dvanáctibodový náskok před Velvary a jen dvě porážky na kontě. Vyzyvatelem v baráži jsou Domažlice, vítěz třetiligové skupiny A.

„Baráž je velmi nespravedlivá. Můžeme vyhrát o dvacet bodů a nemusíme postoupit. Ideální by bylo, aby šel nahoru vítěz každé skupiny, ne jen jeden tým z dvaatřiceti,“ apeluje rodák ze Vsetína.

První barážovou bitvu uvidí domažlický stadion ve středu 14. června, odveta pod žižkovskou věží je na programu v sobotu 17. června tradičně dopoledne. „Za Domažlice hrají kluci, kteří už mají něco za sebou, jsou starší. Něco jako my.“

Baráž se kryje se soustředěním české juniorské reprezentace před Eurem U21, kterého se Horňák zúčastní jako asistent trenéra Jan Suchopárka. „Mám zařízené, že budu pendlovat mezi nároďákem a Viktorií. Na samotném Euru už budu. Máme těžkou skupinu s Anglií, Německem a Izraelem a musíme pod sebe dostat jednoho giganta, postoupit bude těžké.“

První postupový úkol bude třiapadesátiletý trenér plnit ještě předtím na Žižkově. Smlouvu dostal do léta, práce se mu líbí a dá se předpokládat, že při návratu do druhé nejvyšší soutěže by zůstal. „Ale že bychom hned plánovali útok na první ligu, to zatím nehrozí. Vím ze Sparty, jak náročná je druhá liga.“