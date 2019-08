Brozany sáhly k obměně týmu. Skončil slavný kouč, spoléhají i na cizince

Proč skončil?

Jirka u nás byl 3,5 roku a každý trenér se – zvlášť na vesnických klubech – jednou oposlouchá, okouká. Proto jsme udělali výměnu. Odešel pochopitelně v dobrém. Když přičtu jeho první éru v Brozanech, strávil u nás skoro tolik let co v Schalke 04. Jsme rádi, že jsme druhý klub po Schalke. (úsměv)

Co Brozanům přinesl?

Jirka má obrovské zkušenosti, obrovské charisma, tím pádem obrovskou autoritu.

Vaši hráči chodí do práce, skočí si na pivko. Nevadilo mu to, když poznal profesionální fotbal?

Hodně to respektoval. Jirka je kluk z vesnice, my jsme taky vesničani. Plně se přizpůsobil nám i klukům.

Stále u vás hráči pracují?

Všichni musí. Možná byla jedna výjimka, Chukwuma, který nepracuje, protože nechce. Jinak všichni dělají. Podle mě by hráči ve 3. lize a někteří i ve druhé měli normálně chodit do práce, jinak to nejde.

Chukwuma je přitom kanonýr. Může se posunout výš?

Podle mě je pořád talent, hráč, který má na Premier League. Kvůli tomu, jak se chová, myslí a jak je vychovaný, tak v Premier League není. Není ani v české lize, ale bohužel je v Brozanech. Teď se jeví dobře. Finančně jsme ho trochu zkrouhli, snad si to vezme k srdci.

ČFL se změnila, přibyla béčka, jsou dvě skupiny. Co vy na to?

Pro nás dobře, že tam je šestnáct mančaftů místo osmnácti, to je výborné. Nebudeme jezdit tak daleko. Pro kluky je zpestření, že máme ve skupině devět béček. V očekávání jsou i diváci, můžou vidět ligové opory z áček, které se budou v rezervě rozehrávat po zranění, budou tam kvůli slabší formě nebo si budou chtít jen tak zahrát.

Bude i motivací vašich hráčů ukázat se proti béčkům? Budou na očích profesionálních klubů.

Doufám, že kluci to tak budou brát. Navíc jsme se dohodli s Ústím a Teplicemi, že budeme zkoušet jejich hráče, vychovávat je pro ně. Z Teplic máme Hruštince a Hlouška, řešíme ještě Šupa, z Ústí Turka a Jakše. Vypadají všichni dobře.

V poháru jste vypadli v Srbicích, v 1. kole ČFL jste porazili 2:0 Bohemians B. Co vy na to?

Pohár, to byla ostuda. Strašná. Kousal jsem to špatně, i když jsme ještě některé hráče zkoušeli. Ale má to být jinak. Když jsme my Brozany hrály kraj, taky jsme v poháru porážely Štětí, které kopalo ČFL. Tohle ale neberu. Ani kluci nebyli šťastní. Já jim výjimečně něco říkám, ale teď jsem jim něco řekl. Jsem rád, že si to vzali k srdci a Bohemku v mistráku porazili.

S kádrem jste zatřásli, že?

Proměnil se. Zůstalo sedm hráčů, přišli zkušení Pavlíček a Obrtlík jako posily z Velvar. Plus mladí. A máme i cizince, bez nich bychom to asi nemohli hrát.

Kde jste je sehnali?

Díky propojení se sponzorem, s firmou, která má personální agenturou. Dodává do mojí firmy zaměstnance. V rámci toho mi nabídli, že mají nějaké fotbalisty, že se motají kolem fotbalu na Slovensku.

Koho jste tedy angažovali?

Je tady Pérez, který má maminku Mexičanku a tátu Belgičana. Pak máme Lužina, má přijít ještě jeden Rus. V týmu jsou i Arménec s belgickými kořeny Hovsepjan, Chorvat Aljinovič, Bosňan Mešič a dva Černohorci, Vojvodič a brankář Raicevic. Máme všehochuť, v Brozanech to tak je, že v posledních letech sázíme na cizince. Následujeme trendy nejen v Česku, ale hlavně ve světě.

A co trenérský štáb?

Petr Čermák jako nový hlavní trenér je náš bývalý kouč i hráč, můj bývalý spoluhráč. To samé asistent Roman Potočný, táta útočníka Liberce. Můj kamarád je i další asistent Jirka Šmidrkal, s tím jsem ale nehrál. Oba měli úspěchy v Roudnici.

Jaké máte ambice?

My jsme vesnice, tak hlavně nespadnout. Pokud se sestoupí, je to jen sport a budeme hrát níž.

Do ČFL se nepřihlásilo sousední Litoměřicko. Mrzí vás to?

Rozhodně, derby je koření. Jako hráč jsem to bral antagonisticky, teď už s nadhledem, jsem starší pán. Mrzí mě, že nehrajeme jako my dřív s Litoměřicemi, Roudnicí, Štětím, Lovosicemi. Strašná škoda.