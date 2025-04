Jak to bylo v minulosti 2023/24

vítěz poháru: Sparta (1. místo v lize) Její místo převzala třetí Plzeň, která v další sezoně startovala ve 3. předkole Evropské ligy. 2022/23

vítěz poháru: Slavia (2. místo v lize) Jako vítěz poháru startovala v další sezoně ve 3. předkole Evropské ligy. 2021/22

vítěz poháru: Slovácko (4. místo v lize) Jako vítěz poháru startovalo v další sezoně ve 3. předkole Evropské ligy a mělo lepší pozici, než 3. i 2. tým v domácí soutěži, na něž zbyly předkola Konferenční ligy. 2020/21

vítěz poháru: Slavia (1. místo v lize) Její místo převzal třetí Jablonec, který startoval ve 3. předkole Evropské ligy. 2019/20

vítěz poháru: Sparta (třetí místo v lize) Jako vítěz poháru měla v další sezoně startovat ve třetím předkole Evropské ligy, díky posunům v kvalifikaci ale šla coby zástupce 13. země v žebříčku koeficientů přímo do skupiny. 2018/19

vítěz poháru: Slavia (1. místo v lize) Její místo převzala třetí Sparta, která v další sezoně startovala ve 3. předkole Evropské ligy. 2017/18

vítěz poháru: Slavia (2. místo v lize) Její místo převzal třetí Jablonec, který v další sezoně coby zástupce vítěze poháru 11. země v žebříčku koeficientů šel přímo do skupiny Evropské ligy. 2016/17

vítěz poháru: Zlín (6. místo v lize) Coby vítěz poháru 13. země v žebříčku koeficientů startoval v další sezoně díky posunům v kvalifikaci přímo ve skupině Evropské ligy.