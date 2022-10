Obhajoba? Bude to i o štěstí při losu, říká slovácký asistent Mucha

Varnsdorf doma sfoukli tenisovým kanárem 6:0 a svého soupeře z květnového finále, který o dvě hodiny dříve zvítězil v Domažlicích 6:1, tak ve výsledku ještě o gól trumfli.

„Obhajoba je hodně daleko. V každém kole jsou překvapení. Bude to i o štěstí při losu, jestli budeme hrát doma,“ povídal asistent trenéra Josef Mucha, jenž dorazil na tiskovou konferenci místo hlavního kouče Martina Svědíka.

Trápení ve Fortuna:Lize, v níž se po nedělní porážce v Ostravě Slovácko propadlo na třinácté místo, náročný program v Evropské konferenční lize a proti druhý tým druhé ligy. To vše indikovalo vyrovnaný zápas. Překvapení, nebo spíše senzace se ale zrodila severněji, v Hlučíně, kde vypadla mistrovská Plzeň. „Vážně?“ divil se hostující trenér Miroslav Holeňák.

„Mrzí mě, že jsme nepřekvapili my. Věřili jsme, že by se to mohlo povést. S takovou nakládačkou jsme nepočítali. První poločas jsme byli domácím dobrým sparigpartnerem, ale ve druhé půlce jsme úplně odpadli a Slovácko nás převálcovalo,“ shrnul Holeňák. Že se nejjednoznačnější výsledek středečního pohárové vložky zrodí v Uherském Hradišti, přitom dlouho nic nenasvědčovalo.

„Začali jsme opatrně. Hlavně jsme nechtěli inkasovat. Některé akce soupeře jsme zachytávali na poslední chvíli,“ líčil Michal Tomič, který ve 26. minutě otevřel skóre utkání. V květnovém finále střídal v poločase zraněného dvougólového hrdinu Petra Reinberka, včera mu zase přenechal místo v sestavě v 80. minutě on. To už Slovácko vedlo 5:0.

Hráči Slovácka se radují z gólu v zápase s Varnsdorfem.

„Zápas otevřel až druhý gól,“ zmínil Tomič trefu Trávníka z 57. minuty. „Pak už to bylo na jednu bránu.“ Mihálik, dvakrát Vecheta a nakonec Brandner dotvořili vítězství favorita do podoby šestigólového debaklu. „Ve druhé půlce jsme hru zpřesnili a zrychlili. Vyhovovalo nám, že soupeř chtěl hrát. Dostávali jsme se do šancí a skoro všechny jsme proměnili,“ poznamenal Mucha.

Zvláště ho potěšila produktivita ofenzivních hráčů, kteří se v poháru střelecky probudili. Netrefil se jen Kozák, který kvůli lehčímu zranění odpočíval, stejně jako stoper Hofmann, záložník Petržela nebo distancovaný Kalabiška.

Přesto Slovácko nasadilo do poháru silnou sestavu. V bráně chytala jednička Nguyen, obranu dirigoval kapitán Kadlec, hru režíroval Trávník, na hrotu se snažil Mihálik.

On, Doski a Sinjavskij byli jedinými třemi hráči v základní sestavě, kteří přišli do týmu po vítězství v Českém poháru.

„Máme dvacet hráčů a potřebujeme, aby všichni pravidelně hráli. V neděli proti Teplicím využijeme ty, kteří teď nehráli,“ myslel Mucha už na důležitý mač v lize.

„Pohárový zápas nám pomůže,“ věří Tomič, že se Slovácko chytne také na domácí scéně, na níž se mu nedaří přepínat z Konferenční ligy. „Občas po ní máme těžké nohy, ale na to se nemůžeme vymlouvat. Chyby pramení z naší zodpovědnosti.“