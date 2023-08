Trochu jsme v tom ťapali, řekl hlubinský obránce Šindler po debaklu

„Je to obrovský rozdíl oproti tomu, na co jsme zvyklí, ale aspoň jsme si to vyzkoušeli,“ řekl obránce Unie Dominik Šindler.

Před utkáním si trenér přál, aby Hlubinští udrželi čisté konto nejméně dvacet minut, jenže ve 12. minutě byl stav 0:2. „Nevyšlo to,“ povzdechl si Šindler. „Věděli jsme, že soupeř bude rychlý, běhavý, že bude presovat. Ale nevypořádali jsme se s tím.“

K tomu domácím docházely síly. „Trochu jsme v tom ťapali,“ potvrdil Šindler, který pracuje na Ostravské univerzitě, kde si dělá i doktorát. Volno si brát nemusel. „Mám benevolentní kolegy, takže jsem mohl odejít z práce dříve, abych se připravil. A hlavně ve škole ještě nejsou studenti,“ podotkl.

Z hlubinských fotbalistů má jen útočník Gevorg Badalyan prvoligové zkušenosti, před deseti lety byl rok a půl hráčem Baníku Ostrava. „Ten fotbal byl krásný, ale hlavně ze strany Slovácka,“ řekl Badalyan.

I pro něj byl střet s první ligou náročný. „Je to o něčem jiném, když mám teď fotbal už jen jako hobby. Už dávno nehraji na profiúrovni. Kluci ze Slovácka ukázali, že jsou rychlostně někde jinde.“

Těšilo ho však, že se potkal se svým někdejším spoluhráčem Stanislavem Hofmannem, obráncem Slovácka. Před třinácti lety spolu působili v Mostě. Nepřemlouval Hofmanna, aby je Slovácko šetřilo?

„Ani jsem to nezkusil. Nemyslím si, že by na to kývl,“odpověděl Gevorg Badalyan a Stanislav Hofmann se usmíval.

Utkání pod panoramatem těžní věže někdejšího Dolu Hlubina a vysokých pecí Vítkovic sledovala bezmála tisícovka diváků. „Jsme rádi, že přišli, fandili a viděli ligové fotbalisty na takovém školním hřišti, jak řekl někdo ze Slovácka,“ uvedl Zdeněk Skotnica.