Fotbalisté Jablonce přešli v domácím poháru přes Vlašim, čeká je Sparta

„Vstoupili jsme do zápasu dobře, byli jsme aktivní a šli jsme do vedení. V druhém poločase jsme se dostali do dvoubrankového vedení, ale vstup do druhé půle nebyl dobrý. Nakonec to bylo o prsa, ale vítězství je to podle mě zasloužené. Většinu zápasu jsme byli lepší. V kontextu všeho je nejdůležitější postup,“ uvedl pro klubový web jablonecký trenér Petr Rada.

Pilař si připsal první hattrick v profesionální kariéře. Dvaatřicetiletý bývalý reprezentační křídelní hráč otevřel skóre ve 23. minutě poté, co proměnil penaltu za zákrok na Smejkala. V 58. minutě nacentroval Zelený a Pilař přes svoji subtilní postavu netradičně hlavou zvýšil. „Nějaké góly hlavou už jsem dal. Někdy je to i o timingu, nejen o výšce,“ poznamenal Pilař.

V 62. minutě po přímém kopu snížil Červenka, ale hned za necelé dvě minuty Pilař po zákroku na Haitla využil i druhý pokutový kop a zkompletoval hattrick. V 80. minutě skóroval z otočky pod břevno domácí Bassey, ale třetí tým první ligy už těsnou výhru udržel.

„Myslím, že naposledy jsem dal hattrick v žákovských kategoriích, v nich jsem dával hodně gólů. Dvě branky ale byly z penalty, takže je to trochu zkreslené. Jsem rád, že jsem pomohl týmu a že jsme to zvládli. Bylo by velké zklamání, kdybychom nepostoupili,“ uvedl Pilař.

Ve čtvrtfinále si Jablonec zahraje v Praze na Letné proti obhájci pohárového prvenství Spartě. Další dvojice tvoří Olomouc - Slavia, Plzeň - Liberec a Teplice - Mladá Boleslav. Úředním termínem čtvrtfinále je 7. dubna, minimálně Slavia ale v tento den kvůli účasti ve čtvrtfinále Evropské ligy hrát nebude.