Jsme rádi, že jsme nešli do prodloužení, ulevil si po postupu liberecký kouč

„Pešek je hráč pro velké zápasy a top české kluby. Jsme rádi, že ho máme v týmu, a doufám, že ho v týmu budeme mít co nejdéle, aby dával góly, přihrávky a zároveň výborně pracoval do defenzivy,“ pochválil kouč Pavel Hoftych hvězdu utkání.



V Liberci to byl od začátku do konce naprosto vyrovnaný zápas s minimem opravdových šancí. Podobný jako ten ligový v polovině února, kdy se Slovan rozešel se stejným soupeřem U Nisy bez branek. Kouč Hoftych šetřil opory Mosqueru, Peška či Sadílka a do základní sestavy místo nich nominoval Šulce, Nečase a Cancolu, aby získali větší zápasovou praxi. Když se však ani po změně stran bitvu nedařilo rozhodnout, opory z lavičky se dostaly ke slovu.

A byl to rozhodující faktor. Postupová trefa se zrodila v 89. minutě po akci dvou střídajících hráčů: Mosquera vyhrál souboj u levé lajny a poslal přesný centr na zadní tyč, kam si naběhl Pešek a z úhlu napálil balon pod břevno. Ušetřil tak domácí tým prodloužení, případně i penaltového rozstřelu.

„Měli jsme v sestavě dost změn a dělali dost nevynucených chyb. Nikdo z hráčů ale nezklamal a jsem rád, že si někteří mohli po delší době zahrát větší porci minut,“ řekl Hoftych.



„České Budějovice mají hodně šikovných fotbalistů a kvalitní mužstvo, které patří do horní poloviny tabulky. Naším záměrem bylo dlouho s nimi držet vyrovnaný krok a potom pustit na trávník hráče, kteří mají přidanou hodnotu, aby eventuálně zápas rozhodli. To se do puntíku podařilo. Jsme rádi, že jsme nešli do prodloužení,“ dodal liberecký trenér.

„Mrzí mě, že jsme nepostoupili. Zápas byl hodně bojovný a vyrovnaný, což jsme čekali. V prvním poločase jsme měli vyloženou příležitost Mršičem, kterou jsme bohužel neproměnili. Liberec po prostřídání získal na kvalitě. My naopak museli několik hráčů střídat kvůli zdravotním problémům. To rozhodlo,“ řekl budějovický kouč David Horejš.

Loňský pohárový finalista Liberec je tak ve čtvrtfinále, na jméno soupeře si však ještě musí nějakou chvíli počkat.