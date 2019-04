Pohárová senzace vyhlíží finále. Napřed Bohemians musí uspět v Ostravě

Třeba proto, že Bohemians čekají na velký úspěch od titulu z roku 1983, že jsou v poháru takhle daleko poprvé od ročníku 1991/92, že jsou mezi nejlepší čtyřkou jediným mužstvem, které v lize možná čeká boj o záchranu.

„Jedeme na moravskou misi a doufáme, že bude úspěšná,“ řekl trenér Martin Hašek, jehož tým čeká po duelu s Ostravou poslední ligové kolo na Slovácku, kde si můžou zajistit i prostřední nadstavbovou skupinu – pokud zvítězí a desáté Teplice ztratí doma s Příbramí.

Ale zpět k domácímu poháru. „Je to pro nás šance. Jsme 180 minut od velkého sportovního úspěchu, i ekonomického. My si to uvědomujeme a chceme to,“ prohlásil Hašek.

Semifinále MOL Cupu: Baník Ostrava - Bohemians středa 17.00, rozhodčí Marek Předpokládané sestavy:

Ostrava: Laštůvka - Pazdera, Procházka, Stronati, Fleišman - Fillo, Jánoš, Jirásek, Granečný - Kuzmanovič, Diop. Bohemians: Fryšták - Hůlka, Šmíd, Pokorný - Dostál, Jindřišek, Vacek, Bartek - Reiter, Puškáč, Vaníček.

Forma Bohemians má vzestupnou tendenci, klokani v posledních čtyřech soutěžních zápasech neprohráli, a navíc se jim v této sezoně daří více venku, v lize jsou na stadionech soupeřů pátí nejlepší.

Do Ostravy je fanoušci vyrazí podpořit vlakem, zaplnili dostupnou kapacitu šesti vagonů a přímo na stadionu je pro ně vyhrazeno 858 míst.

Také Baník nicméně cítí velkou šanci na postup. Poslední tři vzájemné duely s Bohemians včetně dvou v této sezoně totiž vyhrál a neinkasoval v nich.

„Domácí prostředí vnímáme jako velké plus, naši fanoušci jsou vždy naším dvanáctým hráčem. Ale Bohemka má poslední dobou výborné výsledky. Vrátili se jim zranění hráči, nadechli se. Mají velkou motivaci stejně jako my, taky dlouho nebyli tak daleko,“ řekl ostravský kouč Bohumil Páník.

Zápas v Ostravě začne ve středu v 17:00, o dvě a půl hodiny později má výkop druhé semifinále mezi Slavií a Spartou. Finále je na programu 22. května.