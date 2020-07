Bohužel rozhodla fatální chyba brankáře. Ale to se stává, řekl Hoftych

Právě Knobloch byl tím, kdo Slovanu vychytal finále se Spartou. „Proto jsme už od začátku říkali, že ho bude chytat on,“ vysvětloval Hoftych, proč nenasadil obvyklou ligovou jedničku Filipa Nguyena.

Knobloch byl dlouho bezchybný, než vyrobil těžko pochopitelný kiks. Benjamina Tetteha podrazil a Guélor Kanga z penalty přihrál pohár hostům.

„Jsme velmi zklamaní, byli jsme krůček od velkého úspěchu a zážitku, bohužel slaví Sparta,“ reagoval Hoftych.

Co bylo klíčovým momentem zápasu? Neproměněná šance Rondiče?

Ano. V tu chvíli jsme hráli velmi dobře, nepouštěli jsme soupeře do ničeho, byli jsme kompaktní, měli jsme brejky. Malinský to Rondičovi parádně nacyhstal, on to uklízet umí, ale gólman byl dobře postavený. Pokud chcete vyhrát zápas s takhle těžkým soupeřem, který má podporu, tak musíte jít do dvougólového vedení.



A co Frýdkův šlapák na Malinského? Neměl jít sparťan v prvním poločase ven?

Ještě jsem to neviděl, mám jen informace od lidí, co to viděli - z klubu, od kameramanů, z televize. A podle všeho to měla být jasná červená a odchod Frýdka ze hřiště. Ale byl tam rozhodčí. (úsměv)



Až opadne momentální zklamání, jak se budete ohlížet za pohárovou jízdou?

Vždycky jsou tam dva, pohár může mít jen jeden. Ten zklamaný jsme my, ale říkal jsem hráčům před začátkem, že celej realizační tým je pyšnej na to, kam došli a co dokázali.



Věříte, že si pohárovou účast vybojujete z ligy?

Čekají nás těžké zápasy s mistrem a vicemistrem, navíc je tam omezení, že proti Slavii nemůžou hrát její hostující hráči, Kuchta má zdravotní problém, Baluta také... Každopádně v zápasech odvedeme maximum a uvidíme, jestli to bude stačit na čtvrté místo. Pevně věřím, že do Evropy se dostaneme.





Co se vlastně Janu Kuchtovi na předzápasovém tréninku stalo, že nemohl do finále zasáhnout?

Kuchta si zvrtl kotník, do rána mu to nateklo, přes veškerou snahu našich lékařů a fyzioterapeutů je mimo. Uvidíme, jak rychle se to bude hojit. Chyběl nám hodně, ale musím pochválit Rondiče, že odvedl dobrou práci. Až na ten zbytečný zákrok v závěru, za který ho vyloučili, nám hodně pomohl

Duel se Slavií vás čeká v neděli, jak se na něj budete chystat?

Máme ve čtvrtek volno, hráči si individuálně přijdou udělat regeneraci. Od pátku se začneme chystat, budeme chtít odehrát dobrý zápas. Hrajeme s mistrem, ale chtěli jsme být v šestce, pro naše hráče to jsou výborné zápasy.