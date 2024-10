Hlučínští fotbalisté se těší na dalšího soka z první ligy. Dorazí Liberec

HLUČÍN Slovan Liberec je devátým prvoligovým mužstvem, s nímž se fotbalisté Hlučína za minulých dvacet let utkají v českém poháru. Dnes od 17. 00 ho přivítají ve třetím kole soutěže. „Bude to konfrontace profifotbalu s amatérským, ale snažili jsme se připravit, jak nejlépe to šlo,“ řekl Lukáš Černín, trenér Hlučína, čtvrtého týmu moravskoslezské ligy