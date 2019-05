Baník touží po poháru i Evropě. Proti Slavii vyběhne také Baroš

Finále MOL Cupu, českého poháru, začne na Andrově stadionu v Olomouci v 19.15. A Baník musí vyhrát, aby se probojoval do Evropské ligy. Pokud uspěje Slavia, právo hrát evropské poháry získá pátý tým ligy.

„Baník dlouho tak velký zápas nehrál, bylo tady hluché období. Je to výborné i pro fanoušky, spolu s nimi jsme společně došli do finále,“ řekl ostravský brankář Jan Laštůvka, který pamatuje pohárové finále z mistrovské sezony. To Baník v roce 2004 prohrál se Spartou 1:2.

Je vůbec v silách Baníku silnou Slavii, která v neděli získala titul, porazit? „My se dobře připravíme. Bude to o jednom zápase. Stát se může cokoliv,“ podotkl Laštůvka.

„Bude to na nože a my se musíme nachystat hlavně psychicky. Doufám, že to zvládneme,“ dodal ostravský záložník Robert Hrubý.

Ostravští nemohou spoléhat, že by slávisté přehnali oslavy titulu. „Věděli jsme, že se musíme držet, abychom byli na středeční zápas připraveni, abychom se na něj nachystali. Ale bude to těžké utkání, Baník je ve finále zaslouženě,“ řekl slávistický obránce Michal Frydrych.

„Baník ukázal, že je velice silný soupeř, musíme se pořádně koncentrovat,“ uvedl trenér Slavie Jindřich Trpišovský. Ostravští stále bojují s marodkou hrát už ale bude Milan Baroš. „Počítáme každého hráče, který by ve finále mohl pomoci,“ přiznal ostravský trenér Bohumil Páník.

Ten má stejně jako Baník na finálové duely poháru v Olomouci výborné vzpomínky. Se Zlínem tam triumfoval v roce 2017 v duelu s tehdy druholigovou Opavou (1:0). Baník na Andrově stadionu vyhrál pohár v roce 2005, ve finále porazil Slovácko 2:1.