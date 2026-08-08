Český McGregor bude chytat na Kypru. Za klub ruského protiválečného youtubera

„Nejtěžší loučení v mé kariéře. Po úspěšné misi. Byla to horská dráha, ale zároveň důležitá etapa, která mi dala lidský i fotbalový restart,“ vzkázal přes varnsdorfský web obdivovatel legendárního bojovníka MMA Conora McGregora, jehož díky své vousaté vizáži připomíná a také mu v šatně tak přezdívají.
Richter působil v osudovém Varnsdorfu podruhé, tentokrát přišel na jaře z druholigové Chrudimi. S cílem pomoct klubu z Kotliny zachránit třetí nejvyšší soutěž. Povedlo se a sám sobě pomohl taky.
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„Největší poděkování patří trenérům, vedení klubu i lidem, kteří mi věřili, věnovali mi svůj čas, energii a pomohli mi znovu nastartovat kariéru,“ dojímal se Richter. „Nedokážu ani popsat, jak moc si toho vážím. Děkuji i spoluhráčům na hřišti i mimo něj a také fanouškům. Stali jste se mojí druhou rodinou.“
Teď bude jeho přechodným domovem Kypr a klub, který vlastní ruský youtuber Jevgenij Savin. Bývalý mládežnický reprezentant, který operoval v útoku Machačkaly, Tomsku, Permu, Tuly či Samary, svoji zemi opustil po vpádu ruských vojsk na Ukrajinu.
Když s tím vyjádřil svůj nesouhlas, nedostal jeho klub Krasava licenci na ruskou třetí ligu. Moskva oddílu vystavila stopku a zahájila vůči Savinovi trestní stíhání.
„Když stát zaútočí na souseda v čase míru, bombarduje města, zabíjí desítky tisíc lidí včetně dětí a vy mlčíte, je třeba se připravit na to, že Rusko bude bez světových šampionátů, Ligy mistrů, olympiád. My s manželkou jsme se shodli, že nemůžeme mlčet. Svědomí zvítězilo nad strachem,“ vysvětlil Savin, který koupil kyperský klub Ypsonas FC a pozměnil jeho název na Krasava ENY Ypsonas FC. Působil v něm i jiný český fotbalista Josef Hušbauer.
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Teď Krasavu posílil Richter, který je aktuálně čtvrtým Čechem na Kypru. Josef Kvída hraje za Apollon Limassol, Stefan Simič za Omonii Nikósie, Jan Lecjaks za Ormidias. Navíc za Omonii29M nastupuje řecký fotbalista s českými kořeny Angelos Vydra.