Jaké kauzy už český fotbal zažil? Výběr nejznámějších korupčních skandálů

2004 – Ivánku, kamaráde, můžeš mluvit?
Nejrozsáhlejší korupční skandál v českém či československém profesionálním fotbalu rozpoutaly policejní odposlechy.
Bylo potrestáno pět klubů (Synot, Liberec, Opava, Žižkov a druholigové Vítkovice), pět delegátů, 14 rozhodčích a devět funkcionářů, uloženy finanční postihy v celkové výši 3 985 000 korun, rozdány tresty zákazu činnosti v souhrnu na 62,5 roku a klubům bylo odebráno 45 bodů.
Ivánku, kamaráde... Od vypuknutí úplatkářské aféry uplynulo 10 let
Několika aktérům uložil různě vysoké podmíněné a finanční tresty i soud. Bývalý sportovní ředitel Žižkova Ivan Horník, jedna z hlavních postav aféry, dostal kromě sedmi měsíců vězení s podmíněným odkladem na pět let i pokutu 900 tisíc korun a zákaz působení ve fotbale na deset let.
Později mu byla polovina zákazu činnosti prominuta.