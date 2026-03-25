Sudí z derby, primátor Karviné i jiné známé tváře. Jak figurují v korupční kauze?

Jan Wolf – primátor Karviné
Kvůli jeho zapojení má fotbalová kauza přesah i do politiky.
Právě karvinský primátor a předseda představenstva městského fotbalového klubu si údajně skrz úplatky pojistil, aby slezský klub na jaře 2024 nesestoupil z nejvyšší soutěže. Nejprve podle zprávy etické komise Karviná nabídla úplatek rozhodčím Všetečkovi a Zelinkovi, aby ovlivnili její záchranářský souboj s Českými Budějovicemi.
Zároveň prý nabídl Wolf úplatek 100 tisíc korun a příslib přestupu do Karviné záložníkovi Samuelu Šigutovi, tehdejšímu hráči Českých Budějovic. Obdobnou nabídku adresoval i Filipu Štěpánkovi v souvislosti s barážovými zápasy proti Vyškovu.
Oba měli zápasy svými výkony ovlivnit ve prospěch Karviné, do slezského klubu nakonec přestoupil jen Šigut.
Wolf je primátorem Karviné od roku 2018, dříve působil v České straně sociálně demokratické, posléze SOCDEM, ze které začátkem roku 2026 vystoupil a je nestraníkem. Pravidelně se řešil jeho střet zájmů, kdy měl být podle serveru Forum 24 skutečným vlastníkem Karviné, přičemž svůj majetkový stav nehlásil v době, kdy se hlasovalo o dotacích.