Spadni ve vápně! V korupční aféře figuruje Šigut. Uplatil ho i primátor Karviné?

  14:13
V létě měl podle spekulací přestoupit do Slavie, teď má ovšem obří malér. Jméno Samuela Šiguta se v souvislosti s korupční aférou v českém fotbale objevilo na seznamu, jenž v úterý odpoledne zveřejnila Etická komise FAČR. Ta s hráčem Karviné zahájila disciplinární řízení.
Karvinský Samuel Šigut slaví gól do sítě Mladé Boleslavi.

„Etická komise se bude výše uvedeným zabývat na svých dalších zasedáních, přičemž hráč bude předvolán ke konkrétnímu termínu, o čemž bude vyrozuměn,“ stojí ve vyjádření. „S ohledem na závažnost možných spáchaných skutků rozhodla Etická komise FAČR tak, že panu Samueli Šigutovi v souladu předběžným opatřením zakazuje závodní činnost, a to až do právní moci disciplinárního rozhodnutí ve věci samé,“ doplnila s odkazem na §94 disciplinárního řádu.

Slavia na dotaz redakce iDNES.cz odmítla nastalou situaci komentovat. Je však takřka jisté, že třiadvacetiletý Šigut do Slavie nepřijde, ať už bylo na pravdivosti spekulací cokoli.

Obří razie v českém fotbale. Asociace prověřuje prvoligové sudí i hráče Šiguta

Aféra se rozjela v úterý dopoledne policejní razií v souvislosti s podezřením z korupce v českém fotbale napříč několika soutěžními úrovněmi.

Zadrženo bylo několik desítek lidí a etická komise FAČR posléze zveřejnila první jména, která prošetřuje. Mezi hráči i rozhodčími figuruje také Šigut, s nímž komise zahájila disciplinární řízení.

Co říká disciplinární řád FAČR?

Tresty, které Šigutovi hrozí

Šigut je vyšetřován v souvislosti s porušením paragrafů 64 (match fixing) a 49 (úplatkářství)

Za porušení prvního zmíněného paragrafu mu hrozí zákaz činnosti až 10 let, vyloučení z asociace a případně také peněžitá pokuta až ve výši milionu korun.

„Dopustí-li se jednání uvedeného v odst. 1 klub nebo jiná osoba s vědomím funkcionáře klubu, bude klub potrestán peněžitou pokutou až do výše 10 000 000 Kč, kontumací utkání, odebráním soutěžních bodů až do výše dvaceti bodů nebo vyloučením družstva ze soutěže,“ stojí dále v řadu.

Za úplatkářství, tedy přijmutí i nabídnutí úplatku, pak hrozí Šigutovi kromě vyloučení z asociace také zákaz činnosti na jeden rok až 20 let a pokuta až ve výši 10 milionů korun.

Dokument, který detailně popisuje jeho zapojení do celé aféry, přibližuje, že se třiadvacetiletý fotbalista měl dopustit přečinů mezi lety 2023 až 2025, kdy nastupoval za Opavu a České Budějovice.

A konkrétní činy?

Začněme událostí z března 2024, kdy Šigut nastupoval za jihočeský klub, jenž byl tehdy poslední a hrál s Karvinou.

„Narušení regulérnosti soutěže či utkání se hráč mohl dopustit tím, že za ovlivnění utkání MFK Karviná – SK Dynamo České Budějovice hrané dne 16. 3. 2024 přijal od pana Jana Wolfa (primátor Karviné, pozn. redakce) úplatek ve výši 100 000 Kč a příslib přestupu do MFK Karviná v případě sestupu Budějovic do nižší soutěže,“ stojí ve zprávě komise.

Karviná nakonec utkání 25. kola vyhrála 2:1, Budějovice po skončení sezony sestoupily a byť za ně Šigut ještě v průběhu podzimu nastupoval, v lednu 2025 přestoupil do Karviné.

Zbylá podezření se týkají Šigutova předchozího působení v druholigové Opavě.

Na konci května 2023 měl svým výkonem ovlivnit poslední zápas sezony s Varnsdorfem, jenž nakonec Opava vyhrála 2:1 a zachránila se ve druhé lize.

„Byl instruován, aby padal v pokutovém území pro účely odpískání pokutového kopu ovlivněným rozhodčím utkání Janem Petříkem,“ domnívá se komise.

Trunda: Zásah se netýká nikoho z vedení fotbalu. Asociace boj s korupcí iniciovala

V utkání se penalta skutečně kopala. Bylo to ovšem za faul na Rychlého jen krátce poté, co šel Varnsdorf do vedení, kapitán Janoščín ale pokutový kop neproměnil. Domácí přesto zápas v závěru otočili, když ve třetí minutě nastavení rozhodl právě Šigut a Opava díky tomu skončila o dva body nad pásmem sestupu.

Zajímavostí je, že tento zápas se řeší i v souvislosti se zahájením disciplinárního řízení s ex-slávistou Martinem Latkou, který se mohl podílet „na nabídnutí úplatku ve výši 200 000 Kč panu Petříkovi, aby svým rozhodcovským výkonem ovlivnil utkání SFC.“

Ale zpátky k Šigutovi.

Komise u něj dále zmiňuje také ovlivnění utkání mezi Opavou a Líšní (dnes Artis Brno) a uvádí datum 26.3. 2023.

Samuel Šigut a Josef Celba z Opavy slaví gól.

V lednu 2024 údajně Šigut dokonce sám sázel na utkání své Opavy proti béčku Sigmy Olomouc (2:1), v němž také nastoupil. Poslední z pěti zveřejněných podezření pak hovoří o úplatku ve stadiu pokusu.

„Hráč se mohl dopustit přestupku tím, že za úplatu ovlivnil svým výkonem podle domluvených instrukcí utkání Slask Wroclaw – SFC Opava hrané dne 8. 7. 2023, a to ve stadiu pokusu,“ odkazuje se komise na letní přípravu a vítězství Opavy 2:1.

Šigut patří k oporám Karviné v letošní sezoně. S výjimkou začátku sezony, kdy kvůli zranění nemohl hrát, nastupoval pravidelně, zapsal dva góly a tři asistence.

