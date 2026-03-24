Šéf FAČR Trunda se vyjádří ke korupčnímu skandálu v českém fotbale

Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ) v úterý dopoledne potvrdila, že provádí úkony trestního řízení.
„Náš útvar dnešního dne provádí úkony trestního řízení. Podávání informací má vyhrazeno Vrchní státní zastupitelství v Olomouci,“ sdělil její mluvčí Jaroslav Ibehej.
Obří razie v českém fotbale. Policie zadržela přes padesát lidí
„Zadrženo je v tuto chvíli více než 50 osob, zasahujeme na více místech v Česku, zároveň zásah probíhá i v zahraničí. Podezření se týká korupce v propojenosti se sázením na sportovní zápasy,“ uvedl zdroj iDNES.cz blízký vyšetřování.
Další informace zveřejní fotbalová asociace na tiskové konferenci.