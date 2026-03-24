Obří razie v českém fotbale. Policie zatýká desítky lidí pro podezření z korupce

9:37 aktualizováno 9:55
Policie v souvislosti s podezřením z korupce v českém fotbale napříč několika úrovněmi soutěží zatýká desítky lidí. Fotbalová asociace v čele s Davidem Trundou dokonce svolala mimořádné jednání výkonného výboru. A to vše jen dva dny před baráží o mistrovství světa.
foto: Petr Bílek, MF DNES

S informací přišel server iSport.cz, asociace následně potvrdila, že tisková konference po zasedání mimořádného Výkonného výboru se uskuteční v 11 hodin.

Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ) potvrdila, že provádí úkony trestního řízení.

„Náš útvar dnešního dne provádí úkony trestního řízení. Podávání informací má vyhrazeno Vrchní státní zastupitelství v Olomouci,“ sdělil Jaroslav Ibehej, mluvčí NCOZ. Podle iSport.cz se na akci podílí i Europol a Interpol a razii předcházelo tříleté prověřování.

„Od 6.00 probíhá obří zásah asi největšího rozsahu v historii českého fotbalu,“ cituje Trundovu zprávu.

„Do akce je zapojen Europol a Interpol. Vše v koordinaci s UEFA Antimatchfixing Unit. Přesah zejména na Moravě, 99 procent, který se týká vyšších desítek osob. Jedná se o důsledek spolupráce FAČR a Policie ČR. Etická komise bude ještě dnes zahajovat řízení s více než 40 hráči, funkcionáři, rozhodčími a kluby včetně klubů nejvyšší soutěže až po 4. ligu plus ligy dorostu.“

Připravujeme další podrobnosti...

Sparta - Alkmaar 0:4, kolaps po půli, hosté byli jasně lepší a Česko je bez pohárů

Fotbalisté Alkmaaru se radují z g’ólu do sítě Sparty v osmifinále Konferenční...

Fotbalový tým AZ Alkmaar loni na začátku října ve svém úvodním utkání Konferenční ligy dostal čtyři góly v Larnace. Ve čtvrtek pozdě večer na pražské Letné výsledkem 4:0 naopak vyprovodil z...

Koubek poprvé nominoval. Na baráž bere Buchu, Ladru i Klimenta, chybí Černý

Kouč českých fotbalistů Miroslav Koubek při své první reprezentační nominaci.

Velký návrat do národního týmu potvrzen: na baráž o mistrovství světa povolal trenér českých fotbalistů Miroslav Koubek i bývalého kapitána Vladimíra Daridu. V nominaci nechybí ani záložník Pavel...

Paříž znovu vyškolila Chelsea. Ve čtvrtfinále jsou i Arsenal, Real a Sporting

Fotbalisté Arsenalu si užívají trefu Eberechiho Ezeho (10).

Fotbalová Liga mistrů zná první čtvrtfinalisty. Suverénně postoupili úřadující šampioni z Paris Saint-Germain, kteří zvítězili na hřišti Chelsea 3:0 (první zápas 5:2). Náskok z úvodního duelu (3:0)...

Liverpool v Lize mistrů dominoval, Bayern jistil postup. Barcelona zničila Newcastle

Dominik Szoboszlai z Liverpoolu se raduje z gólu při zápase Ligy mistrů s...

Fotbalová Liga mistrů se dozvěděla zbylé čtyři čtvrtfinalisty. Liverpool odčinil úvodní zaváhání a v domácí odvetě porazil Galatasaray 4:0. Barcelona nasázela Newcastlu sedm branek a postupuje po...

Fotbalistou roku 2025 se stal Šulc. Na pódiu poděkoval i své kočce

Fotbalista roku Pavel Šulc s trofejí pro vítěze.

Jedenadvacet branek, šestnáct asistencí, objev francouzské ligy. Pavel Šulc se stal nejlepším fotbalistou Česka za rok 2025. Svou bilanci takřka rovnoměrně rozdělil mezi Viktorii Plzeň a Lyon. Druhý...

