Obří razie v českém fotbale. Policie zatýká desítky lidí pro podezření z korupce

S informací přišel server iSport.cz, asociace následně potvrdila, že tisková konference po zasedání mimořádného Výkonného výboru se uskuteční v 11 hodin.
Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ) potvrdila, že provádí úkony trestního řízení.
„Náš útvar dnešního dne provádí úkony trestního řízení. Podávání informací má vyhrazeno Vrchní státní zastupitelství v Olomouci,“ sdělil Jaroslav Ibehej, mluvčí NCOZ. Podle iSport.cz se na akci podílí i Europol a Interpol a razii předcházelo tříleté prověřování.
„Od 6.00 probíhá obří zásah asi největšího rozsahu v historii českého fotbalu,“ cituje Trundovu zprávu.
„Do akce je zapojen Europol a Interpol. Vše v koordinaci s UEFA Antimatchfixing Unit. Přesah zejména na Moravě, 99 procent, který se týká vyšších desítek osob. Jedná se o důsledek spolupráce FAČR a Policie ČR. Etická komise bude ještě dnes zahajovat řízení s více než 40 hráči, funkcionáři, rozhodčími a kluby včetně klubů nejvyšší soutěže až po 4. ligu plus ligy dorostu.“
