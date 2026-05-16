České Budějovice chystají „nové Dynamo“. Chtějí získat klub ze třetí fotbalové ligy

Radnice by pak v budoucnu chtěla na nový klub, jenž by nastupoval pod hlavičkou Českých Budějovic, navázat i mládežnickou akademii, která nyní patří pod Dynamo. ČTK to řekl náměstek českobudějovické primátorky Petr Maroš (Naše Česko).
„Jednalo by se o podobný příběh, který se zde stal v hokeji. Před lety odešli s licencí majitelé extraligového klubu do Hradce Králové a v Českých Budějovicích vznikl Motor, který se po čase do nejvyšší soutěže vrátil,“ uvedl.
Třetiligový fotbalový tým by hrál zápasy v tréninkovém areálu Složiště, který patří Jihočeskému kraji. Městský stadion na Střeleckém ostrově využívá Dynamo, jehož majitelkou je Dorothy Nneka Edeová. S radnicí má podepsanou smlouvu na působení na Střeleckém ostrově do konce dubna 2027. „Po vypršení termínu by třetiligový tým ze Složiště přešel na stadion na Střeleckém ostrově,“ řekl náměstek.
Radnice vede s majitelkou delší dobu spor. Městu mimo jiné vadí, že chod mládežnické akademie financuje radnice a kraj. Majitelka se na tom podílí minimálně. „Smyslem našeho záměru je, abychom následně získali akademii pod třetiligový tým a její hráči v něm mohli působit. Samozřejmě bychom byli rádi, aby co nejdříve tým ze třetí ligy postoupil aspoň do druhé,“ řekl Maroš.
Druholigové Dynamo nyní čeká, zda dostane od Fotbalové asociace ČR licenci na účast v soutěži pro příští ročník. Ale vzhledem k tomu, že nemůže garantovat, že odehraje celou sezonu na stadionu na Střeleckém ostrově, který splňuje požadovaná kritéria, není vyloučeno, že klub spadne do třetí ligy.
Maroš dodal, že město by chod nového třetiligového klubu nefinancovalo. „Jsme v kontaktu se soukromými sponzory, kteří jsou připraveni chod komplet financovat. Město by klub podporovalo morálně a společně s krajem mu poskytlo sportovní infrastrukturu,“ řekl Maroš.