České Budějovice chystají „nové Dynamo“. Chtějí získat klub ze třetí fotbalové ligy

Autor: ,
  16:16
Město České Budějovice chce pro sezonu 2026/27 přihlásit mužstvo, které by hrálo třetí fotbalovou ligu. Pomohlo by ji získat od některého současného účastníka soutěže. Vedle druholigového Dynama by tak ve městě existoval další klub.
V tréninkovém areálu Složiště vyměňuje českobudějovické Dynamo část umělého povrchu na jednom z hřišť.

V tréninkovém areálu Složiště vyměňuje českobudějovické Dynamo část umělého povrchu na jednom z hřišť. | foto: Petr LundákMAFRA

Areál Složiště získal darem Jihočeský kraj od města České Budějovice.
Radnice by pak v budoucnu chtěla na nový klub, jenž by nastupoval pod hlavičkou Českých Budějovic, navázat i mládežnickou akademii, která nyní patří pod Dynamo. ČTK to řekl náměstek českobudějovické primátorky Petr Maroš (Naše Česko).

„Jednalo by se o podobný příběh, který se zde stal v hokeji. Před lety odešli s licencí majitelé extraligového klubu do Hradce Králové a v Českých Budějovicích vznikl Motor, který se po čase do nejvyšší soutěže vrátil,“ uvedl.

Nabídka Budějovic Dynamu: Nepřijatelné. Investujte raději do školství, tvrdí majitelka Ede

Třetiligový fotbalový tým by hrál zápasy v tréninkovém areálu Složiště, který patří Jihočeskému kraji. Městský stadion na Střeleckém ostrově využívá Dynamo, jehož majitelkou je Dorothy Nneka Edeová. S radnicí má podepsanou smlouvu na působení na Střeleckém ostrově do konce dubna 2027. „Po vypršení termínu by třetiligový tým ze Složiště přešel na stadion na Střeleckém ostrově,“ řekl náměstek.

Radnice vede s majitelkou delší dobu spor. Městu mimo jiné vadí, že chod mládežnické akademie financuje radnice a kraj. Majitelka se na tom podílí minimálně. „Smyslem našeho záměru je, abychom následně získali akademii pod třetiligový tým a její hráči v něm mohli působit. Samozřejmě bychom byli rádi, aby co nejdříve tým ze třetí ligy postoupil aspoň do druhé,“ řekl Maroš.

Dynamo podalo nabídku na odkup stadionu. Kalkuluje s „obvyklou cenou“

Druholigové Dynamo nyní čeká, zda dostane od Fotbalové asociace ČR licenci na účast v soutěži pro příští ročník. Ale vzhledem k tomu, že nemůže garantovat, že odehraje celou sezonu na stadionu na Střeleckém ostrově, který splňuje požadovaná kritéria, není vyloučeno, že klub spadne do třetí ligy.

Hejtman Martin Kuba (vlevo) a náměstek primátorky Petr Maroš představují Centrum míčových sportů, které vyroste v Českých Budějovicích.

Maroš dodal, že město by chod nového třetiligového klubu nefinancovalo. „Jsme v kontaktu se soukromými sponzory, kteří jsou připraveni chod komplet financovat. Město by klub podporovalo morálně a společně s krajem mu poskytlo sportovní infrastrukturu,“ řekl Maroš.

317. derby mezi Slavií a Spartou nabídlo pořádně vyhrocený závěr a utkání ve vršovickém Edenu bylo krátce před koncem přerušeno poté, co část domácích fanoušků vtrhla na hřiště. Sobotní zápas přitom...

Slavia - Sparta 3:2, nedohráno, domácí mířili k titulu, ale na hřiště vtrhli fanoušci

Slávističtí fanoušci vtrhli na hřiště před ukončením zápasu proti Spartě.

Slávističtí fotbalisté byli tři minuty od titulu, když jim oslavy překazili vlastní fanoušci. V závěru derby se Spartou vtrhli na hřiště, napadli brankáře Surovčíka, obránce Martince a útočníka...

Tvrdík po skandálu odsoudil fanoušky: Nepřijatelné, největší ostuda za 11 let

Jaroslav Tvrdík, předseda představenstva SK Slavia Praha, promlouvá k fanouškům.

Místo mistrovských oslav ostuda a skandál. Takový, jaký fotbalová liga v Česku nepamatuje. Horda slávistických fanoušků vtrhla na trávník v Edenu těsně před koncem sobotního derby, které pomalu spělo...

Padl první doživotní zákaz. Slavia trestá fanouška, co napadl sparťana Surovčíka

Sobotní utkání Sparty proti Slávii skončilo kvůli slávistickým fanouškům...

Ke sparťanskému brankáři se v závěrečných vyhrocených momentech pražského derby přiblížil zezadu a chrstnul mu kelímek s pivem přímo do obličeje. Teď už jeden z viníků předčasně ukončeného zápasu na...

Bývalý člen ultras o situaci z derby: Bylo to naplánované. Šlo jim o prestiž, ne o Slavii

Fanoušci Slavie vtrhli na hřiště před koncem zápasu. (9. května 2026)

Býval členem ultras fotbalového Baníku, kteří patří k těm nejradikálnějším v české lize. I díky tomu má pan Jaroslav vhled do bezprecedentní situace, která se odehrála v sobotním pražském derby mezi...

Mistryně ligy! Fotbalistky Sparty porazily Slavii, po pěti letech slaví český titul

Fotbalistky Sparty slaví zisk mistrovského titulu.

Takřka suverénně od začátku až do konce. S jedinou bodovou ztrátou v sezoně. Fotbalistky Sparty získaly po pěti letech titul. Na trůně tak vystřídaly Slavii. V sobotním derby v Horních Měcholupech...

16. května 2026  15:58

Do Hradce míří stovky fanoušků Slavie, policie nasadí posílené hlídky

Fanoušci Slavie vtrhli na hřiště před koncem zápasu. (9. května 2026)

Po nedohraném derby se Spartou, které ukončilo řádění slávistických fanoušků, budou policisté při nedělním utkání Slavie v Hradci Králové ve zvýšené pohotovosti. Na pořádek v okolí malšovického...

16. května 2026  15:23

Je čas jít dál. Kanonýr Lewandowski oznámil, že po sezoně skončí v Barceloně

Útočník Barcelony Robert Lewandowski se raduje ze vstřeleného gólu Realu Madrid.

Útočník Robert Lewandowski po sezoně odejde z Barcelony. Sedmatřicetiletý polský fotbalista, který v katalánském klubu strávil čtyři roky a získal s ním tři tituly, to oznámil na Instagramu. „Je čas...

16. května 2026

Korejce na MS potáhne zkušený kapitán, v nominaci figuruje útočník Son Hung-min

Korejský útočník Son Hung-min

Zkušený útočník Son Hung-min vévodí konečné nominaci korejských fotbalistů na mistrovství světa, kterou v sobotu oznámil trenér Hong Mjong-po. Mezi 26 jmény nescházejí další dlouholeté opory jako...

16. května 2026  13:37

Rozšlapeme ti mobil! Slávista kvůli Tribuně Sever zrušil permici: Floutci vás sekýrují

Fanoušek fotbalové Slavie Praha Karel Král.

Má slávistické srdce, nespočet červeno-bílých dresů, dostal narozeninový dort s logem sešívaných, provozuje restauraci Slávie, za kamaráda má mistra z Edenu a už skoro půlstoletí jezdí do Prahy...

16. května 2026

Dostal pěstí od fandů, přišel o práci, neboť se zastal Kúdely. Zlámal věští titul Hearts

Zdeněk Zlámal v dresu Heart of Midlothian.

Lepší scénář byste nevymysleli. O novém králi skotského fotbalového trůnu rozhodne až poslední kolo. Panovník versus vyzyvatel. Celtic versus Hearts. Ve vzájemném souboji v natřískaném Celtic Parku,...

16. května 2026

Aston Villa - Liverpool 4:2. Domácí získali jistotu Ligy mistrů, dva góly vsítil Watkins

Watkins z Aston Villy slaví gól Liverpoolu.

Aston Villa si kolo před koncem anglické Premier League zajistila účast v příštím ročníku Ligy mistrů. V páteční předehrávce 37. kola porazila na domácím hřišti Liverpool 4:2 a skončí nejhůř pátá,...

15. května 2026  20:50,  aktualizováno  23:12

Trenér Koubek přišel o věkový primát MS. Curacao opět převzal 78letý kouč Advocaat

Trenér Dick Advocaat sleduje utkání Eredivisie.

K fotbalistům Curacaa se měsíc před mistrovstvím světa vrátil nizozemský trenér Dick Advocaat, jenž malý ostrovní stát z jižního Karibiku dovedl k první účasti na šampionátu, ale následně odstoupil...

15. května 2026  19:27

Solbakken trpí roztroušenou sklerózou. Mou kariéru neovlivní, říká bývalý sparťan

Markus Solbakken v dresu Sparty.

Loňské jaro strávil na hostování v italské Pise, načež ho fotbalová Sparta prodala dánskému Aarhusu. Tam ale norský záložník Markus Solbakken od půlky prosince nenastoupil k jedinému zápasu. Teď...

15. května 2026  16:24

Trenér ho nedal do základu, fanoušci pak Mbappého vypískali. Jsem zvyklý, opáčil

Útočník Realu Madrid Kylian Mbappé během utkání s Realem Oviedo.

Neprožil příjemný večer. Utkání začal na lavičce a když pak 20 minut před koncem přišel do hry, stadion Santiaga Bernabéu ho hlasitě vypískal. „Tohle se mi už stalo v kariéře několikrát. Jsem na to...

15. května 2026  15:15

Tvrdík nabídl, že změní pozici, Tykač to odmítl. Není to rezignace, říká šéf Slavie

Předseda Slavie Jaroslav Tvrdík (vlevo) a majitel klubu Pavel Tykač.

Před dvěma měsíci přišel Jaroslav Tvrdík za Pavlem Tykačem a nabídl mu svůj přesun do dozorčí rady, což majitel fotbalové Slavie odmítl. V pondělí po skandálních událostech v derby mu prý Tvrdík...

15. května 2026  13:36

