Kdo posílí na jaře českobudějovické Dynamo? Cizince odmítlo

Oba čekal o víkendu přípravný zápas. Oba ho prohrály. Přesto mezi jejich duely byl jeden zásadní rozdíl. Víc než 15 teplotních stupňů a kvalita hřiště.

Když fotbalisté Dynama České Budějovice nastupovali k zápasu s Amstettenem na malé hřiště s mizernou umělkou, byla venku teplota okolo nuly. Táborsko hrálo o tři hodiny dříve na Maltě v krátkých rukávech a na přírodní trávě.

„Musím říct, že hřiště bylo opravdu ve špatné kvalitě, a když to vezmu celkově, tak jsem hlavně rád, že se nikdo nezranil,“ popisoval trenér Dynama David Horejš.

Jihočeši hráli s druholigovým rakouským týmem v Neuhofenu kousek za Lincem a prohráli 2:3. Přitom se dostali poměrně brzy do vedení po gólu Táborského. „První poločas patřil k tomu lepšímu, co zápas nabídl. Hrál se ve vysoké kvalitě a z naší strany jsme se prezentovali tím, co bychom chtěli hrát. I když v téhle fázi přípravy a po těžkém týdnu, co jsme měli, jde zatím o něco jiného,“ dodal kouč.

Dynamo jedná se dvěma hráči

Ve druhé půli už to bylo o poznání horší. Hlavně z toho hlediska, že českobudějovický tým třikrát inkasoval. Soupeř nejdříve srovnal a Kladrubský ještě upravil na 2:1. Avšak v samotném závěru dostali hosté další dvě branky.

„Všechny tři góly padly po našich hrubých individuálních chybách. Jsme rádi, že se podobné věci ukázaly teď, a ne až později,“ uvedl Horejš.

Dynamo v úvodu přípravy zkoušelo dva záložníky ze zahraničí a Horejš v minulém týdnu nevyloučil, že by se jeden z nich mohl objevit i v přípravném zápase. Nakonec však Chorvat Balič ani Rakušan Gvozdjar k duelu nenastoupili.

„K zápasovému testu jsme je nezvali, protože jsme se rozhodli vydat jinou cestou. Chceme posily, které budou mít na základní sestavu. Nyní finišujeme jednání se dvěma hráči i jejich kluby a doufáme, že se představí v přátelském zápase proti Vyšehradu,“ vysvětlil Horejš.

Jedním z nich je útočník Elvis Mashike, kterého chce Liberec poslat na jih Čech na hostování. Africký fotbalista v Dynamu do loňského léta působil.

Druhým fotbalistou, se kterým klub jedná, je podle informací MF DNES záložník Ladislav Martan z Hradce Králové. Trenér Horejš to zatím odmítl potvrdit.

Dynamo v tomto týdnu čekají dva domácí zápasy. Ve středu v 11 hodin přivítají na Složišti třetiligový Vyšehrad a v sobotu ve stejném čase prvoligovou Příbram.

Táborsko v pondělí opět hraje

Táborsko v pátek ráno narychlo odjelo na Maltu, kde se koná finálový turnaj Zimní Tipsport ligy. Ještě ten den večer si svěřenci trenéra Petra Mikolandy zatrénovali a v sobotu nastoupili v semifinále proti Brnu.

Momentka ze semifinále Tipsport ligy na Maltě mezi Zbrojovkou Brno (červená) a Táborskem.

„Je to jen příprava, ale výsledky samozřejmě chceme mít a ten nás nepotěšil,“ vysvětloval Mikolanda po porážce 0:2.

Táborsko inkasovalo hned zkraje utkání po zásahu Vraštila. Druhý gól přidal krátce před koncem Michal Škoda.

„Mně ale víc vadila naše hra. Udělali jsme příliš mnoho chyb, prakticky jsme nevystřelili na bránu. Měli jsme moc doteků s míčem, nabídka od hráčů nebyla taková, jaká by měla být. A třeba od beků očekávám dopředu lepší balony,“ hodnotil některé nedostatky Mikolanda.

Chyby i horší rozehrávku přičítal mladému kádru, který poslal na hřiště. Zkušenější hráče si Jihočeši šetří na dnešek, kdy od 11 hodin naskočí proti Mladé Boleslavi v duelu o třetí místo.

„Věděli jsme, že nás ve druhém zápase čeká těžký soupeř. Buď Mladá Boleslav, nebo Slovan Bratislava a zkušenější hráče jsme nechali odpočívat,“ přidal Mikolanda, který se na prvním duelu snažil hledat i pozitiva. „Fyzicky jsme utkání zvládli, hráči ho odběhali,“ poznamenal.

Táborsko bude na Maltě až do pátku. Kromě tréninků stihne odehrát ještě jedno přátelské utkání. Ve čtvrtek večer by se mělo střetnout s účastníkem nejvyšší maltské soutěže Florianou.