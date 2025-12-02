Vybral jsem jediného hráče, říká Resende. Budoucnost v Dynamu řeší i s majitelkou

Autor:
  13:00
Za necelý půlrok se v centru Českých Budějovic zabydlel. Rád zajde na svou oblíbenou kávu, nyní na adventní trhy, uklidní se s cigaretou v ruce. První portugalský kouč ve více než stoleté historii českobudějovického Dynama od července zlepšil angličtinu, česky Pedro Resende umí říct jediné slovíčko. „Děkuji,“ směje se 48letý hlavní kouč A týmu. „Kdybych zůstal v zemi déle, tak se budu chtít naučit víc,“ slibuje.
Fotogalerie4

Trenér Českých Budějovic Pedro Resende. | foto: Petr Lundák, MF DNES

Jak se Portugalci líbí chladné počasí posledních dnů, které v Česku panuje?
Je to podobné jako v Lucembursku, kde jsem působil. Počasí komplikuje tréninky nebo zápasy, které jsme odehráli. Terény jsou těžké. V lednu začínáme zimní přípravu. Věřím, že vyrazíme na soustředění do tepla. Nevím, jestli je to možné. Ale pro náš tým je to důležité.

V Budějovicích jste zhruba pět měsíců. Jak jste si zvykl v nové zemi, městě, klubu?
Zvyknout si v nové zemi i ve městě bylo jednoduché. Už několikrát jsem říkal, že se mi tady líbí a cítím se tu dobře. Po fotbalové stránce byl úvod těžký, protože jsme po příchodu neměli moc času, než začala soutěž. V klubu se měnila řada věcí, hráči přicházeli v rozehrané sezoně. Teď už se to zklidnilo. Všichni znají i mě, jak pracuji, jaké mám představy.

Aktuální situace v klubu

Minulý týden ve čtvrtek cizinecká policie kontrolovala dokumenty k pobytu u pěti hráčů Dynama. U tří z nich zjistila pochybení. Podle informací iDNES.cz se jedná o trojici Chukwudi Igbokwe, Jude Sunday a Simon Omon. Všichni musejí do sedmi, respektive třiceti dní opustit republiku. Následně mohou zažádat o víza znovu. Klub zatím věc oficiálně nekomentoval. Rozhovor s trenérem Resendem vznikl před policejní kontrolou.

Jste spokojený s desátým místem a dvaceti body po podzimu?
Ano. Ale když si vezmu, kolik bodů jsme ztratili kvůli gólům ze standardních situací a v posledních minutách, tak jsem trochu zklamaný. Změnili jsme po našem příchodu hodně věcí a ty potřebují čas. Dostali jsme ze standardek 14 gólů v 16 zápasech, to je opravdu hodně. Pracovali jsme na tom neustále, zlepšovali jsme se, ale vždy to může být ještě lepší.

Co říkáte na úroveň druhé ligy?
Je to hodně fyzická soutěž. Není tam slabý tým, všechny celky mají kvalitu. My jsme se museli sehrát, potřebovali jsme trochu času. Zlepšujeme se při hře s míčem i bez něj, což je pro mě důležité.

S čím půjdete do jara?
Nedáváme si žádné konkrétní cíle. Budeme tvrdě pracovat a chystat se zápas od zápasu. Nejbližší je ten úvodní jarní s Ostravou B.

Jak se změní váš tým v zimě?
To nevím. V zimním přestupovém období se může stát cokoliv. Věřím, že u nás zůstane většina hráčů. Přál bych si, aby přišli tak tři hráči a abych si je mohl vybrat já.

Teď to tak není?
Ne. Sám jsem si vybral jediného hráče, Jiřího Skaláka. Když jsem ho po svém příchodu viděl v tréninku, tak jsem řekl sportovnímu řediteli, že věřím, že v týmu zůstane. Pro nás je důležitý. Ani jednoho z hráčů, kteří přišli, jsem neznal. Jen jsem dostal informaci, že dorazí.

Kapitán Dynama Jiří Skalák.

Změní se to?
Nevím. Chápu, že fotbal se mění. Ale vždy je lepší, když si trenér může hráče vybrat. Když někoho chci, tak ho buď znám, nebo si prohlédnu jeho hru a alespoň dvakrát třikrát si s ním promluvím, abych ho poznal. Charakter je pro mě také důležitý. Tak by to mělo být.

Takhle se musí i těžko pracovat.
To jsem s týmem odvedl dobrou práci, ne? Při výběru hráčů je důležité zohlednit, jakým stylem chci hrát a kdo se do něj hodí. Když budu chtít hrát dlouhé míče dopředu, ale budu mít deset hráčů, kteří měří metr padesát, tak to není ideální.

Kdybyste si mohl vybrat, které pozice potřebujete posílit?
Hodil by se nám jeden záložník, těch nemáme úplně moc. Chtěl bych dobrého střelce, který bude dávat góly. A celkově silné a odolné hráče.

Trenér Pedro Resende.

Pavel Hapal z Baníku diskutuje s koučem Resendem.

Odejde někdo?
Teď opravdu nevím. Může se to stát. Pro trenéra je ocenění jeho práce, když hráči z jeho týmu přestupují na vyšší úroveň.

Vy sám zůstanete?
To se musíte zeptat majitelky. Mám smlouvu do konce sezony. V Dynamu se mi líbí, chci tu zůstat. Uvidíme po sezoně, jak se všechno bude vyvíjet dál. Nikdy nevíte.

Jak často komunikujete s majitelkou Nnekou Ede?
Mluvili jsme spolu asi čtyřikrát. Bavíme se o týmu, o budoucnosti, jak se mi tu líbí. Denně jsme ve spojení se sportovním ředitelem.

Hotovo. Fotbalové Dynamo přebírá nigerijská podnikatelka Ede

Oficiálně jste kvůli licenci vedený jako asistent. Budete studovat, abyste ji získal?
Ano, je to pro mě důležité i do budoucna. Ale není to lehké. V Česku to není možné, protože neumím jazyk. A nemám čas, abych licenci studoval v jiné zemi.

Vnímáte, že kolem klubu se v poslední době pořád něco děje?
Každou chvíli něco zaslechnu. Ale jsem trenér a soustředím se na svoji práci. Dynamo má skvělou historii a věřím, že se brzy vrátí do první ligy, kam i patří. Líbilo by se mi, kdybych vedl klub i v nejvyšší soutěži.

Vstoupit do diskuse
title=Tipsport - partner programu
Fulham vs. Manchester CityFotbal - 14. kolo - 2. 12. 2025:Fulham vs. Manchester City //www.idnes.cz/sport
2. 12. 20:30
  • 4.81
  • 4.24
  • 1.71
Bournemouth vs. EvertonFotbal - 14. kolo - 2. 12. 2025:Bournemouth vs. Everton //www.idnes.cz/sport
2. 12. 20:30
  • 2.27
  • 3.36
  • 3.44
Barcelona vs. AtléticoFotbal - 19. kolo - 2. 12. 2025:Barcelona vs. Atlético //www.idnes.cz/sport
2. 12. 21:00
  • 1.74
  • 4.45
  • 4.33
Newcastle vs. TottenhamFotbal - 14. kolo - 2. 12. 2025:Newcastle vs. Tottenham //www.idnes.cz/sport
2. 12. 21:15
  • 1.83
  • 3.91
  • 4.38
Artis Brno vs. SpartaFotbal - Osmifinále - 3. 12. 2025:Artis Brno vs. Sparta //www.idnes.cz/sport
3. 12. 18:00
  • 6.02
  • 4.76
  • 1.35
Bilbao vs. Real MadridFotbal - 19. kolo - 3. 12. 2025:Bilbao vs. Real Madrid //www.idnes.cz/sport
3. 12. 19:00
  • 4.40
  • 4.07
  • 1.75
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Sparta - Pardubice 2:4, hosté vedli o tři góly, domácí snižovali až v nastavení

Hráči Pardubic se radují po gólu Daniela Smékala v zápase proti domácí Spartě.

Největší překvapení podzimu ve fotbalové lize: Pardubice si povodily Spartu na jejím stadionu na Letné, když vyhrály 4:2. Přitom před zápasem byly na předposlední příčce tabulky, nevyhrály čtyři...

Slavia - Bilbao 0:0, šance měli hlavně hosté, bod domácí vydřeli díky Staňkovi

Slávistický závar před bránou Bilbaa zůstal nevyužit.

Ne, zase to nevyšlo. Fotbalová Slavia v Edenu v éře trenéra Jindřicha Trpišovského dál čeká na vítězství v Lize mistrů. Nepovedlo se jí to ani v celkem jedenáctém utkání. I když bezbranková remíza...

Ryneš srazil na zem provokujícího soupeře. Měl vidět červenou, shodli se experti

Radost Pardubických hráčů po gólu Samuela Šimka na 3:0 proti Spartě.

V tu chvíli se nezachovala ideálně žádná strana. „Viděli jsme několik nefér gest,“ poukázal na záběry expert Jakub Podaný. Jakmile pardubičtí fotbalisté na Spartě skórovali z přímého kopu, bujně...

Legia - Sparta 0:1, podržel Vindahl, rozhodl Preciado. Hosté mají nakročeno do play off

Angelo Preciado (druhý zleva mezi sparťany) oslavuje gól se spoluhráči.

Od našeho zpravodaje v Polsku Sparťanští fotbalisté se přiblížili k postupu do vyřazovací fáze Konferenční ligy. V souboji nejúspěšnějších polských a českých klubů historie zvítězili na Legii Varšava 1:0. V závěru poločasu...

Plzeň - Freiburg 0:0, domácí zůstávají v Evropské lize neporaženi. Postup je blíž

Momentka z utkání Plzeň - Freiburg. Míč má přímo před obličejem domácí útočník...

Plzeňští fotbalisté slaví další bodový zisk v základní fázi Evropské ligy. V pátém kole doma remizovali s Freiburgem 0:0, přičemž měli spoustu šancí. V první půli sice skóroval Durosinmi, ale gól...

Fotbal šel stranou, pak Teplicím pomohl k záchraně. Kričfaluši o rodinné tragédii

Modrá, 4. 7. 2025, fotbalová příprava FK Teplice - Viagem Ústí nad Labem....

Minulý ročník byl oporou teplického mužstva, ale v rozhodující fázi sezony se ze sestavy na dva zápasy vytratil. Nebyl zraněný, neměl ani jiné zdravotní potíže. Fotbalistu Ondřeje Kričfalušiho...

2. prosince 2025  13:01

Vybral jsem jediného hráče, říká Resende. Budoucnost v Dynamu řeší i s majitelkou

Trenér Českých Budějovic Pedro Resende.

Za necelý půlrok se v centru Českých Budějovic zabydlel. Rád zajde na svou oblíbenou kávu, nyní na adventní trhy, uklidní se s cigaretou v ruce. První portugalský kouč ve více než stoleté historii...

2. prosince 2025

Losování mistrovství světa ve fotbale 2026: koše, nasazení, kde sledovat

Dávid Hancko se opírá dostřely, kterou blokuje Joshua Kimmich.

Mistrovství světa ve fotbale 2026 (od 11. června do 19. července) bude historické — turnaj se poprvé rozšíří na 48 týmů a hostit jej budou USA, Kanada a Mexiko. Než se ale odehraje první zápas, čeká...

2. prosince 2025  12:56

Do čtyř let nová Stínadla! Teplice: Budeme rychlejší než Sparta nebo Ostrava

Teplický stadion na Stínadlech.

Romantický výhled z teplického stadionu na Bouřňák přes nízkou tribunku? Brzy minulost, Stínadla se uzavřou. Fotbaloví skláři jsou pod novým majitelem Milanem Kratinou zatím tichou vodou, která ale...

2. prosince 2025  7:25,  aktualizováno  11:34

Manipulovali fakta? V Anglii vyšetřují zákaz izraelských fanoušků na zápas Aston Villy

Protesty mezi skupinami propalestinských a proizraelských skupin před zápasem...

Zákaz tehdy kritizoval i premiér Keir Starmer. Izraelští fanoušci fotbalového Maccabi Tel Aviv nakonec v listopadu na utkání Evropské ligy proti Aston Ville v Birminghamu nesměli. Slyšení v britském...

2. prosince 2025  10:30

V listopadu jediná ligová výhra, Sparta je znovu křehká. Jak zareaguje kouč Priske?

Zklamaní hráči Sparty po prohraném zápase s Pardubicemi.

Už tenkrát to na hřišti viditelně drhlo. Další špatný poločas a na jeho konci pískot nespokojených diváků. Když fotbalová Sparta osmadvacátého října, v den výročí republiky, doma po přestávce otočila...

2. prosince 2025  9:40

České sportovní weby zasáhl kybernetický útok, problémy hlásil fotbal i hokej

Česko U19 - Francie U19, 9. dubna 2024, kvalifikace o mistrovství Evropy v...

Sportovní weby v tuzemsku zaznamenaly v posledních dnech rozsáhlý kybernetický útok. Fanoušci se nemohli dostat na oficiální stránky klubů, Českého hokeje, Fotbalové asociace České republiky či...

1. prosince 2025  17:49

Tvrdík o ostudě repre: Ve Slavii by se to nestalo, Souček by zasloužil tvrdší trest

Jaroslav Tvrdík na předsezonní tiskové konferenci Slavie.

Už jsou to dva týdny, co čeští fotbalisté porazili v Olomouci v kvalifikaci na mistrovství světa Gibraltar 6:0, ale výhru zastínil jejich bojkot fanouškovského kotle. Jaroslav Tvrdík, předseda...

1. prosince 2025  17:33

Nohejbal, pěnový míč. Jak mostecký trenér Horváth dělá fotbalisty i z „dřeváků“

Plzeňský asistent trenéra Pavel Horváth

Nohejbalem k lepším zítřkům! Mostecký trenér Pavel Horváth, kdysi sám fotbalový hračička, ho svému týmu ordinoval pro zdokonalení techniky i pro oživení party, aby hráči necivěli jen do mobilů....

1. prosince 2025  16:56

Zase si nezapíská? Chybující Rouček je sudí, který nerad vylučuje

Sudí Karel Rouček uděluje slávistovi Mojmíru Chytilovi žlutou kartu v derby se...

Už dvakrát během podzimu měl omezenou delegaci, nucený odpočinek čeká na fotbalového sudího Karla Roučka nejspíš i potřetí. Naposledy mu komise vytkla, že v nedělním souboji proti Pardubicím...

1. prosince 2025  16:06

Ryneš měl jít ven, penalta na Chorého nebyla. Komise potvrdila chyby sudích

Slávistický útočník Tomáš Chorý padá po souboji s Jonathanem Mulderem ze...

Dvě diskutované situace ve fotbalové lize a obě vyhodnocené špatně. Slavia neměla v utkání 17. kola se Slováckem kopat penaltu za zákrok Muldera na Chorého a sparťan Matěj Ryneš měl pro změnu vidět...

1. prosince 2025  13:52

Práce? Ne, góly! Vašulín ve fotbalové lize dál vládne střelcům. Znáte jeho příběh?

Olomoucký útočník Daniel Vašulín se raduje z gólu proti Pardubicím.

Není to tak dávno, co si myslel, že ho fotbal ani neuživí. U kamarádů si domlouval brigády, pomáhal rekonstruovat bytová jádra, pak prodával sportovní oblečení. Vypadalo to, že druhá liga v Chrudimi...

1. prosince 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.