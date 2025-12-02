Vybral jsem jediného hráče, říká Resende. Budoucnost v Dynamu řeší i s majitelkou

Jak se Portugalci líbí chladné počasí posledních dnů, které v Česku panuje?
Je to podobné jako v Lucembursku, kde jsem působil. Počasí komplikuje tréninky nebo zápasy, které jsme odehráli. Terény jsou těžké. V lednu začínáme zimní přípravu. Věřím, že vyrazíme na soustředění do tepla. Nevím, jestli je to možné. Ale pro náš tým je to důležité.
V Budějovicích jste zhruba pět měsíců. Jak jste si zvykl v nové zemi, městě, klubu?
Zvyknout si v nové zemi i ve městě bylo jednoduché. Už několikrát jsem říkal, že se mi tady líbí a cítím se tu dobře. Po fotbalové stránce byl úvod těžký, protože jsme po příchodu neměli moc času, než začala soutěž. V klubu se měnila řada věcí, hráči přicházeli v rozehrané sezoně. Teď už se to zklidnilo. Všichni znají i mě, jak pracuji, jaké mám představy.
Aktuální situace v klubu
Minulý týden ve čtvrtek cizinecká policie kontrolovala dokumenty k pobytu u pěti hráčů Dynama. U tří z nich zjistila pochybení. Podle informací iDNES.cz se jedná o trojici Chukwudi Igbokwe, Jude Sunday a Simon Omon. Všichni musejí do sedmi, respektive třiceti dní opustit republiku. Následně mohou zažádat o víza znovu. Klub zatím věc oficiálně nekomentoval. Rozhovor s trenérem Resendem vznikl před policejní kontrolou.
Jste spokojený s desátým místem a dvaceti body po podzimu?
Ano. Ale když si vezmu, kolik bodů jsme ztratili kvůli gólům ze standardních situací a v posledních minutách, tak jsem trochu zklamaný. Změnili jsme po našem příchodu hodně věcí a ty potřebují čas. Dostali jsme ze standardek 14 gólů v 16 zápasech, to je opravdu hodně. Pracovali jsme na tom neustále, zlepšovali jsme se, ale vždy to může být ještě lepší.
Co říkáte na úroveň druhé ligy?
Je to hodně fyzická soutěž. Není tam slabý tým, všechny celky mají kvalitu. My jsme se museli sehrát, potřebovali jsme trochu času. Zlepšujeme se při hře s míčem i bez něj, což je pro mě důležité.
S čím půjdete do jara?
Nedáváme si žádné konkrétní cíle. Budeme tvrdě pracovat a chystat se zápas od zápasu. Nejbližší je ten úvodní jarní s Ostravou B.
Jak se změní váš tým v zimě?
To nevím. V zimním přestupovém období se může stát cokoliv. Věřím, že u nás zůstane většina hráčů. Přál bych si, aby přišli tak tři hráči a abych si je mohl vybrat já.
Teď to tak není?
Ne. Sám jsem si vybral jediného hráče, Jiřího Skaláka. Když jsem ho po svém příchodu viděl v tréninku, tak jsem řekl sportovnímu řediteli, že věřím, že v týmu zůstane. Pro nás je důležitý. Ani jednoho z hráčů, kteří přišli, jsem neznal. Jen jsem dostal informaci, že dorazí.
Změní se to?
Nevím. Chápu, že fotbal se mění. Ale vždy je lepší, když si trenér může hráče vybrat. Když někoho chci, tak ho buď znám, nebo si prohlédnu jeho hru a alespoň dvakrát třikrát si s ním promluvím, abych ho poznal. Charakter je pro mě také důležitý. Tak by to mělo být.
Takhle se musí i těžko pracovat.
To jsem s týmem odvedl dobrou práci, ne? Při výběru hráčů je důležité zohlednit, jakým stylem chci hrát a kdo se do něj hodí. Když budu chtít hrát dlouhé míče dopředu, ale budu mít deset hráčů, kteří měří metr padesát, tak to není ideální.
Kdybyste si mohl vybrat, které pozice potřebujete posílit?
Hodil by se nám jeden záložník, těch nemáme úplně moc. Chtěl bych dobrého střelce, který bude dávat góly. A celkově silné a odolné hráče.
Odejde někdo?
Teď opravdu nevím. Může se to stát. Pro trenéra je ocenění jeho práce, když hráči z jeho týmu přestupují na vyšší úroveň.
Vy sám zůstanete?
To se musíte zeptat majitelky. Mám smlouvu do konce sezony. V Dynamu se mi líbí, chci tu zůstat. Uvidíme po sezoně, jak se všechno bude vyvíjet dál. Nikdy nevíte.
Jak často komunikujete s majitelkou Nnekou Ede?
Mluvili jsme spolu asi čtyřikrát. Bavíme se o týmu, o budoucnosti, jak se mi tu líbí. Denně jsme ve spojení se sportovním ředitelem.
Oficiálně jste kvůli licenci vedený jako asistent. Budete studovat, abyste ji získal?
Ano, je to pro mě důležité i do budoucna. Ale není to lehké. V Česku to není možné, protože neumím jazyk. A nemám čas, abych licenci studoval v jiné zemi.
Vnímáte, že kolem klubu se v poslední době pořád něco děje?
Každou chvíli něco zaslechnu. Ale jsem trenér a soustředím se na svoji práci. Dynamo má skvělou historii a věřím, že se brzy vrátí do první ligy, kam i patří. Líbilo by se mi, kdybych vedl klub i v nejvyšší soutěži.