Budějovice čekají Pardubice. Když je naposledy porazily, postoupily

A ta čísla?

Na osm zápasů v řadě mohou budějovičtí fotbalisté rozšířit šňůru vítězných zápasů, kterou drží od 4. listopadu, kdy doma porazili Jihlavu.

Ovšem jednoduché to mít rozhodně nebudou, protože přijede pro svěřence trenéra Davida Horejše nepříjemný soupeř. K Pardubicím se totiž váže číslo sedm. Právě v tolika vzájemných zápasech v řadě nedokázali českobudějovičtí fotbalisté nedělního soupeře porazit.

Poslední výhru 1:0, kterou trefil krátce po přestávce Richard Kalod v říjnu 2014, odehrál z aktuální sestavy pouze jediný hráč – obránce Pavel Novák. „Pardubice jsou skutečně týmem, proti kterému se nám vůbec nedaří. Přitom hrají docela fotbalově,“ říká jeden ze stoperské dvojice aktuálního lídra tabulky.

Poslední vítězný duel s nedělním soupeřem si už Novák nevybavuje, tak ho překvapilo, že ho porazili v postupové sezoně. „Ale byla by to hezká symbolika, kdyby platilo, že když porazíme Pardubice, tak postoupíme. Uděláme pro to všechno,“ dodává.

Ano. Ta symbolika je s aktuálním ročníkem celkem jasná. A právě k tomu spadá číslo 50. Právě tolik bodů mohou mít na svém kontě Jihočeši devět kol před koncem druhé ligy, když v neděli svého soupeře dokážou porazit. Padesát bodů přitom nedokázali posbírat ani v jedné z posledních tří kompletních sezon, které ve druhé nejvyšší soutěži odehráli.

Od posledního sestupu nastoupilo Dynamo ve druhé nejvyšší soutěži k 110 zápasům. Ten nedělní bude 111. A výjimečný pro trenéra Davida Horejše, protože pro něj bude stý v pozici hlavního trenéra od chvíle, kdy vystřídal ve funkci Františka Cipra v říjnu 2015. Teď zažívá nejlepší období, které v poslední době provází i zvýšený divácký zájem. Vždyť poslední duel s Brnem viděla rekordní návštěva čtyř a půl tisíce diváků.

„Že bychom měli signály, že by mohla přijít podobná návštěva i na Pardubice, to nemáme. Ale s vyšší návštěvou, než tady bylo na podzim obvyklé, počítáme,“ upozornil mluvčí Dynama Aleš Strouha.

Jestli to pro Horejše bude vítězný výroční zápas, to se uvidí.