Dlouhé měsíce zvěstí či spekulací a najednou hotovo. Prodáno, akcie převedeny na zahraniční mezinárodní investiční skupinu. Tečka. Týden uplynul a ani jedna další informace.

Vystupování nových investorů v budějovickém fotbalovém klubu působí pohrdavě a nedůvěryhodně. Celé je to ve stylu – je to naše věc. Proč by fanoušci nebo partneři, kteří do klubu dávají peníze, měli vědět, kdo ho vlastní nebo řídí a jaké s ním má úmysly?

Hororová groteska pro příznivce tradičního klubu nekončí. Když si myslíte, že jste na dně a nic horšího už nepřijde, šup, hned nastane nový zvrat. Často ještě hůře pochopitelný.

Zkuste na chvíli zapomenout na překotný převod klubu loni v létě, předvánoční snahy bývalého šéfa Vladimíra Koubka o získání akcií zpět od Dalibora Jirky nebo řetěz na vstupu do klubu zkraje roku. Po historicky zoufalé sezoně a překonání snad všech negativních rekordů nastala šance začít znovu. Ve druhé lize, s novým majitelem, jasnou strategií. Jenže i to už je nyní dávno ztracené. Přesně za dva týdny začíná nový ročník a zjednodušeně řečeno – nikdo neví nic.

Fanoušci vyzývají k bojkotu Fanouškům budějovického klubu už došla trpělivost a vyzývají k bojkotu. Dokud nebude objasněná majetková struktura, jmenováni lidé v managementu a představené plány a financování klubu, přerušil svoji činnost i podcast Střelák.

„Zatím se nám nikdo oficiálně nepředstavil. Máme informace jen z médií. Nevzbuzuje to v nás žádnou důvěru,“ přiznává náměstek budějovické primátorky Petr Maroš.

Město dlouhodobě patří mezi významné partnery klubu a poskytuje mu reklamní plnění zhruba šest milionů korun ročně. „Můžeme peníze do klubu stopnout. Nově bude ve smlouvě možnost odstoupení od smlouvy,“ dodává Maroš.

V napjaté atmosféře lze jen těžko odhadovat, kdo klub řídí, kam ho povede, jaké nové lidi si nasadí a na jaké pozice. Jak na tom klub vlastně reálně ekonomicky je, z čeho se bude financovat. Otázek vyvstává více než kdy jindy. Odpovědi? Žádné. „Klub je v troskách. Jestli to s ním někdo myslí vážně, tak musí vystoupit před lidi a jasně říct své záměry. A to nemluvím o marketingu, který už vlastně neexistuje. Je to strašná situace, už jsem také napůl rezignovaný,“ líčí Tomáš Pintér, předseda jihočeského Krajského fotbalového svazu.

Noví investoři zatvrzele mlčí, což jednoduše dává prostor pro spekulace. Některé mohou být mylné, ale pro všechny to téměř jistě platit nebude. Přitom by stačilo vystupovat transparentně a otevřeně. Naopak tento způsob by se dal ukázat jako příklad, jak se to dělat nemá.

„Nikdo nic neví. Jaký bude kapitál, financování. Vrhá to špatné světlo na klub s takovou tradicí a celý jihočeský fotbal,“ potvrzuje Pintér.

Rozpaky musejí být vidět na hřišti. Dlouhodobě je to nevyhnutelné, pokud se tým neposílí. Už z takhle křehkého kádru řada hráčů odešla. Navíc se zbytečně brzy rozprodávaly mladé naděje, odchovanci. Připomeňme si účet jen za poslední půlrok – Dominik Mašek, Tomáš Hák, Petr Zíka, Vojtěch Hora, Ondřej Čoudek a Jan Zíka. Zanedlouho mohli tvořit osu budějovického týmu, takhle kopou jinde a v Dynamu díky jejich prodeji daný měsíc zrovna bylo na výplaty.

Hráči Českých Budějovic v přípravném zápase s Plzní.

V kabině Střeleckého ostrova zbylo torzo loňského týmu, které doplnily pouhé dvě posily. Hraje se za dva týdny a podle soupisky jsou jen počty na jednotlivých postech následovné – jeden brankář, tři obránci (z toho Nicolas Gorosito ještě neodehrál za půl roku v klubu jediný zápas), osm záložníků a tři útočníci. Zbytek jsou mladíci z B týmu či akademie. Šířka kádru neodpovídá profesionálnímu fotbalovému mužstvu, s takovou úrovní ve druhé lize zázraky nečekejte.

Pověst klubu je na nule. Byť ne přímo, tak šlamastyka kolem ligového klubu dopadá i na akademii. Ta naopak zažívá úspěšné období, ale i v ní mezi rodiči panuje rozčarování. „Kdyby se syn dostal výš, tak dodělá školu a půjde z Dynama pryč. Takhle to má bohužel většina rodičů. Nikdo nic neví. Říkáme si – hlavně nic nepodepisovat,“ vypráví tatínek jednoho z hráčů akademie, který má ke klubu dlouholetý vztah.

Obavy a neklid na Složišti, kde akademie působí, vnímá i náměstek primátorky Maroš. „O to víc se snažíme s Jihočeským krajem podpořit činnost akademie, aby mohla úspěšně fungovat dál,“ přidává.

Tréninkový areál letos na jaře převzal právě Jihočeský kraj. Díky tomu se hned začalo s nutnými opravami a do budoucna dojde i na žádoucí investice.