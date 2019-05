Čekají nás zápasy pravdy, říká hradecký kouč. Nejprve přijede lídr

Jenomže hned na úvod závěrečných pěti kol dnes přijede do Hradce Králové soupeř, který v posledních měsících slovní spojení ztráta bodů vymazal ze svého slovníku. České Budějovice, již téměř jistý vítěz druhé ligy a tím i postupující do první, totiž body neztratil už ve dvanácti zápasech za sebou.

„Jejich šňůra je obdivuhodná, díky ní mají úplně jinak nastavenou psychiku. To je jejich největší zbraň,“ uvedl před dnešním zápasem 26. kola druholigové soutěže Zdenko Frťala, kouč Hradce.

Hradec se svými bodovými ztrátami v posledních týdnech se sice s dnešním soupeřem nemůže rovnat, ale i tak by to mohl být právě on, kdo úspěšnou šňůru lídrovi přetrhne. Vždyť přes všechny komplikace stále drží třetí příčku, která, stejně jako druhá, zajišťuje na konci sezony právo hrát baráž o postup mezi domácí fotbalovou elitu.

„Budějovice stavěly tým pět let a v této sezoně jim to sedlo. Kromě Mršiče se jim vyhýbají zranění, kluci jsou zkušenější, nedělají chyby, jaké dělávali. Doplnili tým další zkušeností v podobě Grajciara nebo Táborského. Takoví hráči jsou důležití v klíčových momentech, v nich svou roli plní,“ vysvětluje hradecký trenér, kde lze hledat příčiny současné suverenity soupeře.

Hradečtí sice minulý čtvrtek remízou 2:2 ztratili dva body v Třinci, ale výkon je nadějí pro závěr soutěže, který začne dnes. „Tři body jsme měli na talíři, ale nezachytili jsme jeden rychlý protiútok, a tak máme jen bod,“ poznamenal kouč Frťala.

Dnešní zápas, který začne v Hradci v 18 hodin, odstartuje domácímu týmu sérii, jež rozhodne o osudu celé sezony. „Čekají nás zápasy pravdy,“ přiznává trenér. Má pravdu, protože po vedoucích Českých Budějovicích nyní třetí Hradec čekají zápasy s pátým Brnem, se čtvrtým Ústím nad Labem, derby na hřišti sedmých Pardubic a až v posledním kole přijede tabulkově slabší soupeř, předposlední Táborsko.