Dynamo podalo nabídku na odkup stadionu. Nic jsme neobdrželi, zní z města

Autor: ,
  18:27aktualizováno  18:50
Vedení fotbalového Dynama České Budějovice podalo městu nabídku na odkup stadionu na Střeleckém ostrově. Druholigový celek o tom informoval na sociálních sítích. Město zatím žádnou nabídku neobdrželo, řekl ČTK náměstek primátorky Petr Maroš (Naše Česko).

Majitelka fotbalového Dynama Nneka Ede jednala se zástupci kraje a města. (14. dubna 2026) | foto: Václav Pancer, ČTK

„SK Dynamo České Budějovice učinilo oficiální krok směrem k budoucnosti klubu. Vedení klubu v čele s majitelkou dnes oficiálně podalo statutárnímu městu České Budějovice nabídku na odkup stadionu na Střeleckém ostrově. O dalším vývoji budeme fanoušky průběžně informovat,“ stojí v krátkém prohlášení na sociální síti X.

Nigerijsko-britská majitelka klubu Dorothy Nneka Ede předložila nabídku dva týdny poté, co rada města vypověděla Dynamu smlouvu ze stadionu. Rozhodla se tak poté, co Edeová odmítla klub prodat městu. Roční výpovědní lhůta poběží od 1. května, druholigový celek by na něm tak nestihl dokončit příští sezonu a hrozí mu, že od Fotbalové asociace ČR nedostane licenci.

Ede: Chci jednat, ale vydírají mě. Konec Dynama, odchod, pokračování? Záleží na městu

Českobudějovická radnice navíc zakázala Dynamu využívat pro potřeby A-mužstva tréninkový areál na Složišti. Klub označil krok za přímý útok na fungování profesionálního fotbalu ve městě. Zástupci města a klubu by se měli tento týden sejít.

Podle radních je situace kolem českobudějovického klubu neúnosná, proto se ho snaží odkoupit a najít jiného zájemce. Dynamo mimo jiné až po urgenci a s více než měsíčním zpožděním dodalo vyúčtování služeb za údržbu stadionu na Střeleckém ostrově. Externí spolupracovník Dynama se navíc před měsícem v noci natáčel před radnicí, kde nadával náměstkovi primátorky Petru Marošovi (Naše Česko).

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)
Výsledky

Nejčtenější

KVÍZ: Poznáte fotbalové trenéry podle fotky? Otestujte své znalosti

Kouč českých fotbalistů Miroslav Koubek v akci při utkání s Dánskem.

Mají trochu nevděčnou roli. Úspěch mužstva stojí do velké míry právě na nich, navíc jsou často těmi prvními, kteří odskáčou neúspěšné výsledky. Řeč je o trenérech, v tomto případě o těch fotbalových....

Slavia otáčela s Olomoucí a zvýšila náskok, Sparta prohrála. Jaká bude nadstavba?

Lukáš Provod ze Slavie v hlavičkovém souboji s Janem Králem, kapitánem Sigmy...

Třicetikolová základní část fotbalové Chance Ligy je minulostí. Rozdíl mezi vedoucí Slavií a druhou Spartou narostl před nadstavbou na osm bodů. Zatímco lídr doma otáčel s Olomoucí a zvítězil 2:1,...

Sedmizápasový distanc pro Bořila. Za Slavii už si v této sezoně nezahraje

Slávistický kapitán Jan Bořil (vpravo) s advokátem opouští sídlo disciplinární...

Kapitán fotbalové Slavie Jan Bořil vyfasoval za své chování v utkání s Hradcem Králové (1:2) sedmizápasový trest. Poté, co v nedělním zápase viděl druhou žlutou kartu, pronesl podle zápisu směrem k...

Cena míru pro Trumpa a pak? FIFA ji nemá udělovat, lobbuje šéfka norského fotbalu

Donald Trump přejímá od Gianniho Infantina Cenu míru FIFA.

Byl to jeden z hlavních bodů programu, když se v prosinci ve Washingtonu losovaly skupiny nadcházejícího mistrovství světa. Donald Trump, americký prezident, dostal od šéfa FIFA Gianniho Infantina...

28. dubna 2026  18:05

United blízko Lize mistrů a Carrick sklízí chválu. Bude trenérem i v příští sezoně?

Trenér Manchesteru United Michael Carrick po utkání s Brentfordem.

V lednu převzal trápící se mužstvo, během 13 zápasů s ním devětkrát zvítězil a je na dobré cestě ho po dvouleté pauze vrátit do Ligy mistrů. Budoucnost Michaela Carricka na lavičce fotbalistů...

28. dubna 2026  15:18

Žlutá amnestie. Na šampionátu se karty budou mazat po skupinách i po čtvrtfinále

Dánský obránce Victor Nelsson vidí žlutou kartu v baráži s Českem.

I ten největší raubíř bude mít „problémy“ se na mistrovství světa vykartovat. Mezinárodní fotbalová federace (FIFA) schválí, že na blížícím se šampionátu v Americe po každých třech zápasech bude...

28. dubna 2026  12:30

Marcolino, kasovní trhák Ústí? I v lize je takových málo, tvrdí Habanec

2. fotbalová liga, FK Viagem Ústí nad Labem - Viktoria Žižkov. Ústecký Alan do...

Své první dva domácí góly za druholigový fotbalový Viagem dal Alan Do Marcolino hlavou, což u této 194 centimetrů vysoké věže z Gabonu asi nikoho nepřekvapí. Ani kouč Svatopluk Habanec ale nečekal,...

28. dubna 2026  8:04

Ťuk ťuk: Nařiďte penaltu! Itálie řeší další skandál, točí se kolem šéfa rozhodčích

Premium
Gianluca Rocchi

Klidně to berte jako důkaz, že i když to nevypadá, vždycky může být ještě hůř. Ačkoli si to asi fotbalová Itálie před necelým měsícem vůbec neuměla představit. Tehdy kvůli barážovému fiasku s Bosnou...

28. dubna 2026

Manchester United zvládl dohrávku s Brentfordem. Rozhodl Šeško s Casemirem

Fernandes a Šeško z Manchesteru United se radují z gólu do sítě Brentfordu.

Fotbalisté Manchesteru United se po pondělní dohrávce 34. kola anglické Premier League osamostatnili na třetím místě. Na domácím stadionu zdolali devátý Brentford 2:1. Druhý gól za poslední tři...

27. dubna 2026  20:50,  aktualizováno  23:14

Slováci jsou bez trenéra. Calzona se nedohodl se svazem na nové smlouvě

Italský trenér Francesco Calzona, který vede slovenskou fotbalovou reprezentaci.

U fotbalistů Slovenska nebude pokračovat trenér Francesco Calzona. O ukončení spolupráce s italským koučem informoval slovenský svaz.

27. dubna 2026  19:34

Otazníky před nadstavbou: co stačí Slavii k titulu? Co potřebuje Baník k záchraně?

Titulová radost fotbalistů Slavie.

Fotbalistům Slavie k obhajobě titulu stačí sedm bodů bez ohledu na výsledky Sparty. Mladá Boleslav a Zlín ve skupině o záchranu mají jistotu, že neobsadí poslední příčku a přímý sestup je potkat...

27. dubna 2026  18:39

Vyloučení Lurvinka za faul na slávistu Douděru bylo v pořádku, řekla komise

Zleva David Douděra (Slavia) v souboji o balon s Ahmadem Ghalim z Olomouce.

Fotbalový rozhodčí Stanislav Volek v klíčové situaci sobotního utkání závěrečného kola základní části první ligy na Slavii nechyboval, když vyloučil olomouckého obránce Louise Lurvinka za faul na...

27. dubna 2026  15:21

Možná za rok, Evropo. Sigma se do pohárů nevrátí, kdo ji povede v nové sezoně?

Olomoučtí fanoušci během utkání proti Slavii

Sigma si bude muset na Evropu minimálně rok počkat. Po turbulentní sezoně, ve které si zahrála Konferenční ligu, změnila trenéra a prostřídala velkou část kádru, končí v tabulce po základní části...

27. dubna 2026  14:12

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.