Budějovice mohou slavit postup mezi elitu. Musí uhrát víc bodů než Jihlava

dnes 8:28

Byl to právě on, kdo rozhodl poslední zápas Dynama proti Sokolovu. Díky střele Petera Grajciara Jihočeši vyhráli nad nepříjemným soupeřem 1:0. Dál drží jarní neporazitelnost a navíc se zase o něco více přiblížili postupu do první ligy.

