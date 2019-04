Budějovičtí fotbalisté jedou. Vyhráli už podvanácté v řadě

Prvních dvacet minut hry příliš pěkný fotbal nenabídlo. Oba týmy začaly v pomalejším tempu. To rozbila až třicátá minuta a první trefa. O tu se postaral domácí Peter Grajciar, který se uvolnil ve středu hřiště, zkusil to levou nohou a hned byl úspěšný. Jeho dlouhá střela zamířila přesně k tyči, ke Grajciarově pokusu se brankář Baníku Jakub Dvořák natahoval marně.

Hosté mohli o osm minut později vyrovnat. Hlavatý to také zkoušel levačkou, ale střela mu nesedla, a tak balon skončil jen v boční síti golmana Dynama Jindřicha Staňka.

Byl to zase Hlavatý, který prověřil Staňka hned zkraje druhé půle. Střelu Sokolova z hranice vápna ale domácí brankář chytil. Ke konci utkání se hosté hodně tlačili do vyrovnání, ale domácí celek si s pomocí dobré obranné hry výsledek zkušeně hlídal. Budějovické Dynamo si tak výsledkem 1:0 došlo pro dvanáctou výhru za tři body v řadě. Na druhou Jihlavu už teď Jihočeši mají náskok dvanáct bodů.

„Jak jste mohli vidět, tak dnes to nebylo vůbec lehké utkání. Sokolov nebyl na nás vůbec špatně připravený, možná bych řekl, že to byl jeden z nejlépe připravených týmů. Byť to u našeho herního i mého osobního hlediska nebylo ideální, ale za tři body jsme moc rádi. Navíc, když Jihlava prohrála,“ okomentoval duel domácí obránce Lukáš Provod.

V pátek se Dynamo v 26. druholigovém kole představí v Hradci Králové a do konce soutěže zbývá odehrát ještě pět utkání.