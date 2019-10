Češi začali obhajobu titulu na MS v malém fotbale výhrou nad Singapurem

„Samozřejmě jsme šli do zápasu jako velký favorit a snažili jsme se Singapuru nastřílet co nejvíc branek. Nečekali jsme, že to dopadne dvojciferným číslem, ale jsem rádi, že jsme se střelecky chytli. Samozřejmě všichni víme, že v dalších zápasech nás čekají mnohem těžší soupeři,“ řekl Paděra. „Pro sebevědomí je super, že se můžu uklidnit. Každý v týmu máme jinou roli, ode mě se čekají góly, takže čtyři jsou super,“ dodal blanenský kanonýr.