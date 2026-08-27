„Černý nemám rád.“ Pobuřující video s fanouškem hájí Ústí bojem proti rasismu

Ústí nad Labem z poháru vypadlo, zápas v Kotlině skončil bez gólů a penaltový rozstřel zvládli lépe domácí. Největší haló však ztropilo video s jedním z fanoušků. Moderátorka s ním rozebírala nigerijského záložníka Solomona Osaghaeho, který do Ústí přišel právě z Varnsdorfu.
„Solomon, to je ten černoch. Černý moc nemám rád, ale co se dá dělat,“ povídal příznivec sedící na zemi. „My máme samé Ukrajince, prachy jsou ukrajinské, tak hrajeme ukrajinský fotbal. My jsme béčko Kyjeva,“ povídal v narážce na investora a hráče ze země zasažené válkou.
Na Facebooku se hned objevily kritické reakce. „Nejrasističtější video napříč kluby ever, gratuluju Ústí,“ napsal třeba Marek Řeháček.
Vedení klubu ve čtvrtek dodatečně vysvětlilo, že šot publikovalo kvůli boji s rasismem. „Video jsme zveřejnili proto, že před podobným jednáním nechceme zavírat oči ani ho mlčky tolerovat. Fotbal má lidi spojovat bez ohledu na barvu pleti či původ,“ stojí v prohlášení. „O to smutnější je, že dotazovaný svá slova nijak nekrotil ani přesto, že za kamerou stál náš kolega Daniel Ferenc, který je sám romského původu a kterého celá situace osobně zasáhla.“
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Bývalý stand up komik Ferenc je tiskovým mluvčím ústeckého oddílu.
V ústeckém týmu figuruje i řada hráčů tmavé pleti a manželka majitele Přemysla Kubáně pochází z Nigérie. Viktoria Kubáňová pracuje v klubovém představenstvu a řeší marketing.
„Rasismus a nenávist na tribuny ani do sportu nepatří,“ burcuje Viagem. „Proto považujeme za důležité na ně upozorňovat a jasně se vůči nim vymezit.“