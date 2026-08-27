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„Černý nemám rád.“ Pobuřující video s fanouškem hájí Ústí bojem proti rasismu

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  17:08
Ústecký fotbalista Solomon Osaghae (vpravo) v pohárovém zápase ve Varnsdorfu,...

Ústecký fotbalista Solomon Osaghae (vpravo) v pohárovém zápase ve Varnsdorfu, kde působil. | foto: Facebook FK Varnsdorf

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„Černý moc nemám rád, ale co se dá dělat…“ Když moderátorka ústeckého fotbalu zpovídala při úterním pohárovém zápase ve Varnsdorfu domácího fanouška, zazněl rasistický výrok. Klub rozhovor zveřejnil a na sociálních sítích tím způsobil rozruch. Den nato druholigový Viagem vysvětlil: „Tímto videem jsme chtěli upozornit na nesnášenlivost a rasismus, se kterými se bohužel stále můžeme setkat i na fotbalových tribunách.“

Ústí nad Labem z poháru vypadlo, zápas v Kotlině skončil bez gólů a penaltový rozstřel zvládli lépe domácí. Největší haló však ztropilo video s jedním z fanoušků. Moderátorka s ním rozebírala nigerijského záložníka Solomona Osaghaeho, který do Ústí přišel právě z Varnsdorfu.

fkviagemusti

ROZHOVOR I ️⚽

Laduška si včera povídala s fanouškem Varnsdorfu, který má na Ústí i našeho trenéra Davida Oulehlu jasný názor.

Věřil Varnsdorfu na postup? A jak vzpomíná na Davida Oulehlu z jeho působení ve Varnsdorfu?



INTERVIEW I ️⚽

Yesterday, Laduška chatted with a Varnsdorf fan who has a clear opinion on Ústí and our head coach David Oulehla.

Did he believe Varnsdorf would advance? And how does he remember David Oulehla from his time at Varnsdorf?

#fkviagemusti #viagemgirls #fotball #usti

26. srpna 2026 v 13:00, příspěvek archivován: 27. srpna 2026 v 16:37
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„Solomon, to je ten černoch. Černý moc nemám rád, ale co se dá dělat,“ povídal příznivec sedící na zemi. „My máme samé Ukrajince, prachy jsou ukrajinské, tak hrajeme ukrajinský fotbal. My jsme béčko Kyjeva,“ povídal v narážce na investora a hráče ze země zasažené válkou.

Na Facebooku se hned objevily kritické reakce. „Nejrasističtější video napříč kluby ever, gratuluju Ústí,“ napsal třeba Marek Řeháček.

Vedení klubu ve čtvrtek dodatečně vysvětlilo, že šot publikovalo kvůli boji s rasismem. „Video jsme zveřejnili proto, že před podobným jednáním nechceme zavírat oči ani ho mlčky tolerovat. Fotbal má lidi spojovat bez ohledu na barvu pleti či původ,“ stojí v prohlášení. „O to smutnější je, že dotazovaný svá slova nijak nekrotil ani přesto, že za kamerou stál náš kolega Daniel Ferenc, který je sám romského původu a kterého celá situace osobně zasáhla.“

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Bývalý stand up komik Ferenc je tiskovým mluvčím ústeckého oddílu.

V ústeckém týmu figuruje i řada hráčů tmavé pleti a manželka majitele Přemysla Kubáně pochází z Nigérie. Viktoria Kubáňová pracuje v klubovém představenstvu a řeší marketing.

„Rasismus a nenávist na tribuny ani do sportu nepatří,“ burcuje Viagem. „Proto považujeme za důležité na ně upozorňovat a jasně se vůči nim vymezit.“

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Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

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KuPS vs. ShamrockFotbal - 4. předkolo - Play-off - 27. 8. 2026:KuPS vs. Shamrock //www.idnes.cz/sport
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Jablonec vs. RangersFotbal - 4. předkolo - Play-off - 27. 8. 2026:Jablonec vs. Rangers //www.idnes.cz/sport
27. 8. 18:00
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Maccabi Tel Aviv vs. LuganoFotbal - 4. předkolo - Play-off - 27. 8. 2026:Maccabi Tel Aviv vs. Lugano //www.idnes.cz/sport
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