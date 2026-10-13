Ceny Václava Jíry: ocenění pro Mazuru, Jenšíka, Štěrbu i zesnulého Mikloška

Fotbalová asociace ČR každoročně oceňuje osobnosti, které celoživotní prací přispěly k rozvoji českého fotbalu. Slavnostní vyhlášení 33. ročníku se v úterý konalo v Praze.
Mazura strávil nejúspěšnější část hráčské kariéry v Brně, se kterým získal v roce 1978 československý titul. S reprezentací vybojoval na olympiádě v Moskvě v roce 1980 zlaté medaile. Jako trenér vedl kromě Brna i Drnovice, Zlín nebo Slovácko.
Jenšík byl v roce 1969 u zrodu týdeníku Gól. Podílel se na sepsání dvoudílné Kroniky českého fotbalu a je autorem řady dalších fotbalových publikací. Ve fotbalové asociaci byl členem Komise pro historii a statistiku, profesně se věnoval rovněž dalším sportům.
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Ocenění obdržel i dlouholetý primář teplických lázní Štěrba, jenž se stal klubovým lékařem FK Teplice v roce 1979. Od letošního jara působí u B-týmu.
FAČR letos udělila i dvě ceny in memoriam. Bývalý reprezentační brankář Mikloško se dočkal další pocty jen pár dní poté, co se s ním naposledy rozloučili ve West Hamu, kde odchytal 318 zápasů. Andrejs zasvětil život fotbalu nejprve jako rozhodčí a poté jako funkcionář, například jako předseda Královéhradeckého krajského fotbalového svazu.