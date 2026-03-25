Býma razii očekával. Jsme překvapeni, už nás z toho bolí hlava, říká šéf Zlínska

V roce 2012 poslal fotbalové asociaci dopis, že zaslechl, jak se domlouvá ovlivnění zápasu Jablonce s Plzní. Pak přišel další problém: policisté v jeho penzionu objevili pančovaný alkohol v demižonech a vinili jej z organizování nelegálních karetních turnajů. Býma skončil ve vazbě, u soudu pak dostal podmínku.
V úterý jej znovu zadržela policie a udělala u něj domovní prohlídku na základě souhlasu soudce. Podle informací iDNES.cz třeba v domě v Hodslavicích na Novojičínsku, kde bydlí a kde má sídlo i jeho firma. Policie mu zabavila například elektroniku a prohledala i jeho penzion.
Já si myslím, že Pavel s tím už skončil, a pokud neskončil, tak mu to musí prokázat. O nic jiného tady nejde. Musím se s tím smířit. Když je lump, tak ho zavřou, když ne, tak ho pustí.