Když bude Tomáš Kučera alias TK27 v písni Všechno sport rapovat, že by mohl mít oblek jako James Bond, „ale jsem team player, na sobě tracksuit jako Jürgen Klopp“, bude to stále pravda. U fotbalu zůstává. Zda i v ústeckém Viagemu, který před pár dny vytáhl do druhé ligy, to je u hvězdy rapu ve hvězdách. Klub o něj stojí, ačkoli start sezony by vynechal. On se ještě rozmýšlí.