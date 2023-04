Zalezlí nebudeme. Budějovice zkusí Spartu překvapit aktivní hrou

V Dynamu panovala v posledních týdnech dobrá nálada, k níž přispěly domácí výhry nad Slavií a Ostravou a tažení pohárem. Ta se trochu pokazila po přídělu 1:5 ve Zlíně, který určila už první minuta a rychlé vyloučení obránce Lukáše Havla.

„Celý zápas to změnilo. V neděli jsme to řešili v kabině a nechali jsme mluvit spíš hráče. Lukáše (Havla) to hrozně mrzí. Kuba Hora třeba říkal, že nás to nesmí zlomit. Disciplína je v zápasech nejdůležitější,“ shrnul jeden z dvojice hlavních trenérů Tomáš Zápotočný.

Jenže právě vysoký počet vyloučených Jihočechy trápí celou sezonu. Červená karta ve Zlíně byla letos už osmá, jen Hradec má v lize ještě o jednu navíc. V praxi to znamená, že černobílí dohrávají téměř každý třetí zápas o deseti.

Každá červená většinou znamená ztrátu bodů a my jich rozdali opravdu hodně. Předchozí venkovní zápas v Olomouci to bylo to samé, když se nechal vyloučit za stavu 0:0 Lukáš Čmelík,“ připomněl.

Zápotočný společně se svým kolegou Markem Niklem věří, že se jejich svěřenci poučí a další zápasy zvládnou. Jak je jejich zvykem, i na pohárový duel s favoritem chystají překvapení, kterým chtějí Spartu zaskočit. „Něco určitě vymyslíme. Musíme hrát aktivně, soupeře budeme presovat. Chceme předvést to, co se nám poslední dobou daří doma. Nemá smysl jen zalézt a bránit,“ zdůraznil.

Letenští mají na jaře drtivou formu. Z deseti zápasů vyhráli devět a jen jednou remizovali. Naposledy padli v říjnu v derby se Slavií. „Z elitní trojky má Sparta nejlepší fazonu. Bude to těžký zápas, ale je to pohár a je možné, že budou šetřit hráče na ligu,“ odhadl Zápotočný.

Jihočeši jsou mezi nejlepšími čtyřmi domácího poháru po dlouhých šestnácti letech. Motivaci mají velkou. Případné finále proti lepšímu z dvojice Slavia – Bohemians by hráli na vlastním stadionu. „Zvednout pohár, získat medaili, to je krásný pocit, pro který všichni hrajeme. Pro klub, tým i fanoušky je to lákadlo,“ přidal.

Bývalý obránce se jako trenér postaví poprvé proti Spartě, kde hrával. „Strávil jsem tam tři krásné roky. Moc se tam těším, mám tam plno kamarádů. Čeká se plný stadion, bude to velký zápas. Věřím, že si to všichni užijeme a atmosféra nebude hráče svazovat. Máme zkušený tým, tak doufám, že to nenastane,“ naznačil Zápotočný.

Pokud by Dynamo na Letné vyhrálo, k postupu do pohárové Evropy by stejně potřebovalo ještě jednu výhru. Při porážce ve finále se Slavií a jejím případném titulu by místo z poháru připadlo týmu z ligy.

Budějovičtí trenéři budou muset řešit zásadní absenci stopera Havla kvůli disciplinárnímu trestu. „Rozhodneme se podle tréninků, variant je víc. Mohou nastoupit Martin Sladký, David Broukal či mladý Ondra Čoudek, který se jeví velice dobře,“ oznámil.

O postupujícím do finále mohou rozhodnout i pokutové kopy, které při poslední účasti v semifinále Jihočechy zradily a finále si zahrál Jablonec. „Určitě si je vyzkoušíme, i když je po tréninku kopeme běžně. Tehdy Dynamu nevyšly, třeba nám teď přinesou štěstí,“ uzavřel.