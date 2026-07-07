Na dvakrát odložený začátek přípravy dorazil v úterý ráno jako jeden z prvních. Musel. V klubu má stále platnou smlouvu, ale je víc než pravděpodobné, že Dynamo opustí. Jeho nejlepší hráč z minulé sezony Antonín Vaníček míří pryč z českobudějovického klubu, který nezískal profesionální licenci a po administrativním sestupu se začal chystat na třetí ligu.
Osmadvacetiletý křídelník nasázel loni deset branek, jen čtyři hráči ve druhé lize zvládli víc. S Dynamem se brzy rozloučí a ani on sám neví, co s klubem bude dál. Černobílí veřejně už přes měsíc mlčí.
Co víte vy, hráči?
Moc toho není. Teprve nedávno jsme se dozvěděli informace k programu na první čtyři dny. Jinak čekáme, co bude a co se dozvíme.
Tušíte něco celkově o budoucnosti klubu?
Vůbec nic. To s námi nikdo neřeší.
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Vy v Dynamu zůstanete?
Zatím o tom nemohu mluvit. Mám platnou smlouvu, proto jsem se hlásil na začátek přípravy. Ale zřejmě v tomto týdnu bude jasněji.
Mrzí vás, jak budějovický fotbal dopadl?
Extrémně mě to mrzí. Někteří si mysleli, že to bude odrazová sezona, ale já tušil, že to je omyl a budeme bojovat o záchranu. To se potvrdilo. Udrželi jsme se a myslím, že jsme za obou trenérů hráli hezký fotbal. Klidně jsme mohli mít o šest bodů víc a být ještě víc v klidu ve středu tabulky. Makali jsme denně na sto procent, nechali na hřišti všechno, ale druhou ligu stejně nemáme kvůli licenci. To je smutné. Takový sestup si ani nepočítám.
Měnili se trenéři, vystřídalo se hodně hráčů včetně řady cizinců. Jak jste to prožíval?
Když srovnáme podzimní a jarní sestavu, tak jsme v ní zbyli jen já a Michal Hubínek. To je hodně složité. Ze všech stran nám házeli klacky pod nohy, ale zvládli jsme to a hráli obstojně a ofenzivně. A to jsme ještě na podzim byli snad nejhorší tým v Evropě v bránění standardek a rohů. Přesto jsme to zvládli.
Tušil jste, že klub skončí špatně?
Umím číst mezi řádky. Když se někdo z vedení klubu (účetní David Jelen) domáhá ve dvě ráno na radnici, tak to neznamená, že to v něm dobře funguje. Klub se od toho sice distancoval, ale v tu chvíli dělal normálně v kanceláři.
To byl v médiích a na sítích asi nejvýraznější moment Dynama v jarní části sezony.
Tuhle kauzu jsem si užil. Co taky zbývá jiného. Klub se od toho distancoval, tím pádem jsem udělal to samé i já. Ale neznamená to, že bych se tomu nemohl zasmát.
Dokázal jste se zorientovat v množství informací, které se neustále objevovaly?
Kolikrát ani ne. Hodně věcí bylo „prý, asi“. Nejsem takový, že bych obvolával ostatní a zjišťoval si něco navíc. Ale pro klub to bylo špatné a jeho značce to nepomohlo.
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Četl jste to?
Bavilo mě to číst. Rád jsem si procházel nové informace, projížděl jsem i komentáře. Těm se většinou směju. Nechodil jsem ale po kabině a ptal se kluků, jestli z toho nejsou špatní.
Nechtěli jste jako hráči od vedení víc informací?
My jsme se vedení ptali. I jsme dostávali odpovědi, ale je otázka, na kolik se pak naplnily. Bylo to pořád dokola. Jeden týden jsme slyšeli: „V klidu, licence určitě bude.“ Za tři dny to nebylo zdaleka tak růžové. A takhle to bylo neustále. To bylo unavující. Podobně to bylo s tréninky. Jednou jsme na Složiště mohli, podruhé ne. Jako hráč chcete vzít kopačky, míč a jít.
Bral jste to méně osobně, když nejste z jihu Čech a byl jste v klubu první sezonu?
Asi jo, byla to moje výhoda. Ale teď už mám s řadou lidí v Budějovicích velmi blízký vztah a vidím, jak je to pro Jihočechy smutné a trápí je to. Dynamo pro ně znamená to samé jako pro mě Bohemka, což je pro mě srdeční záležitost.
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Problémy se na klub valily ze všech stran. Jak bylo těžké se koncentrovat jen na fotbal?
Byla to taková reality show. S klukama v kabině jsme to zlehčovali, ale co jiného nám zbývalo? Než sedět s hlavou v dlaních, že je všechno špatně a nemáme kde trénovat, tak říkám, že vezmeme balon a jdeme hrát do Stromovky. Pomohlo mi, že jsem byl z Bohemky zvyklý na změny a výkyvy. Tam jsme jeden rok hráli skoro o poháry a druhý o záchranu. Navíc mám silnou hlavu a na hřišti mě tohle nerozhodí. Mimo něj je to už něco jiného.
Osobně se vám ale dařilo a zažil jste gólově nejlepší sezonu v celé kariéře.
Soustředil jsem se na to, že jdu pomoct Dynamu. Mohlo mě to vystřelit výš a řekl bych, že se to podařilo. Myslím, že loni nebylo ve druhé lize moc lepších hráčů než já. Nikdo z vedení ani fanoušků mi nemůže říct půl slova, že bych se nerval za Dynamo zápas co zápas.
Byl jste oporou i v kabině pro mladší spoluhráče?
Snažil jsem se jim dát do hlavy podobný přístup, jako jsem měl já. Opakoval jsem, že to okolo je špatné. Jako fakt špatné, protože to fakt špatné bylo. Ale rozhoduje se na hřišti a to jediné můžeme ovlivnit.