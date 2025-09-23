Řehák po poháru Slavie: Chorý je lehce zraněný, šest hráčů skolila chřipka

Splněná pohárová povinnost, ale taky vrásky ve fotbalové Slavii. Půltucet hráčů českého mistra odpadl kvůli chřipce, navíc v úterním zápase 3. kola MOL Cupu v Brozanech nenastoupil ani útočník Tomáš Chorý. Přestože mu vypršel šestizápasový trest za vyloučení na Slovácku, zůstal na lavičce náhradníků.
„Tomáš má drobné zranění v oblasti dolní končetiny, raději jsme ho pošetřili,“ řekl slávistický asistent Pavel Řehák po vítězství 2:0.

Vytáhlý útočník pykal za úder pěstí do rozkroku slováckého brankáře Milana Heči. Zda bude k dispozici už v páteční lize proti Dukle, Řehák neprozradil. „I z pondělního tréninku odešel dřív, není stoprocentní. Proto v Brozanech nenastoupil ani na část zápasu.“

Sestava Slavie byla kombinovaná nejen kvůli nabitému programu. „Dostali šanci hráči, kteří jsou zdraví. Máme hodně nemocných, šest kluků popadalo kvůli chřipkové epidemii.“

Slavia uspěla v MOL Cupu v Brozanech, postup pojistila až v nastavení

Od začátku z tradičních opor nastoupil pouze Sadílek, pak už jen ligoví náhradníci a hráči z béčka nebo dorostu. „Jelínek a Toula s námi byli už na soustředění, teď posbírali další zkušenosti a pochytili součinnost v našem herním stylu. Dodá jim to chuť do dalšího tréninku a zlepšování se,“ věří Řehák, že pohár měl pro junáky smysl.

Místo v základní jedenáctce obsadil také dvacetiletý Youssoupha Sanyang, letní posila ze švédského Östers za údajně 75 milionů korun. Výrazný nebyl. „Je vidět, že je to mladý hráč, byl z toho trochu nervózní. Nepodal až tak dobrý výkon, ale snad i jeho to povzbudí do další práce,“ představuje si Řehák.

Sanyanga ostře fauloval domácí Soungole, což mu vyneslo červenou kartu. Slávista po ošetření pokračoval ve hře. „Tenhle zákrok byl nejhorší, ale naštěstí to ustál a není to nic vážného,“ oddechl si Trpišovského asistent. „Utkání bylo klasické pohárové, ve druhé půli se hodně přerušovalo, což fotbalu neprospělo. Čekali jsme, že domácí budou zatažení, ale i tak jsme se měli víc prosazovat. Hlavně v poslední třetině hřiště klidem a překvapivou přihrávkou.“

Brozanům nazpíval hymnu Ztracený, teď se třesou na Slavii: Konečně máme stadion!

Když se domácí v závěru snažili vyrovnat, v pokutovém území soupeře se objevil gólman Páleník. Slavia však získala míč a do prázdné branky zpečetila postup. „Byla vidět kvalita soupeře, agresivita, na to ve třetí lize nejsme moc připravení. Ale naši hráči odvedli opravdu dobrý výkon,“ smekl Petr Vrabec, trenér domácích. Zápas sledovalo 2 313 diváků, což je historická návštěva v Brozanech.

Kouzlo fotbalu pro Slavii: týden po vesnickém hřišti otestuje velkolepé San Siro, kde ji v Lize mistrů prověří Inter Milán. „To je na fotbale krásné, musíme si vážit každého takového zápasu. Hráči je mají radši než jen tréninky,“ doznal Řehák. „Na San Siro se opět těšíme, už jsme tam hráli, víme, co nás čeká.“

Z útulného stadionu se Slavia vydá do pekla.

Slávistický Spider-Man a pozdvižení v městysu

Pozdvižení na vsi! Tedy v městysu, v Brozanech jsou na to hákliví. V úterý u Ohře hrála v domácím poháru fotbalová Slavia a útulný stadionek posazený vedle pole praskal ve švech; 2 313 diváků je historická návštěva. Viděli výhru úřadujících mistrů 2:0 nad třetiligovým Sokolem.

„Neuvěřitelné! Fanoušci nás na konci hnali. Když hrajeme normálně, máme plnou jen malou tribunku, tak 300 lidí, teď jich tady bylo tolik!“ žasl domácí Michal Douděra.

Domácí pořadatelé se činili, na výjimečný zápas zařídili tři montované tribuny navíc. Jednu, největší za brankou pro tisíc fanoušků, obsadil vyhlášený kotel Slavie a taky ji po startu utkání hned otestoval.

„Zátěžový test!“ zaznělo z tlampače lídra Tribuny Sever, načež všichni začali poskakovat. Tribuna vydržela. Pak po ochranné síti lezl jeden z hostujících vlajkonošů jako Spider-Man, pořadatel ve svítivé vestě za ním. Nakonec oba slezli bezpečně dolů. Kotel „nakládal“ domácímu brankáři Danielu Páleníkovi, který hostující fanoušky vydráždil. Řekl jim, že fandí Baníku.

„Našim fanouškům patří díky za povzbuzování, je to fantastické, jsou naším dvanáctým hráčem,“ smekl slávistický asistent trenéra Pavel Řehák. Domácí fanoušci stáli hned za lavičkou sešívaných, průpovídky Řehákovi nevadily. „To k tomu patří, lidé nebyli vulgární, vůbec se na ně nezlobíme.“

Luxus si užíval jeden z diváků, zápas 3. kola MOL Cupu sledoval z balkonu své ještě nedokončené novostavby naproti hřišti.

Brozany na takový nápor fanoušků zvyklé nejsou. O bezpečnost se staralo 40 pořadatelů, o 30 víc než obvykle. Vstupenka za 350 korun byla úměrně dražší oproti třetiligovému utkání. Přesně pětkrát. Slavia se na svou střídačku nevešla, takže část osazenstva seděla na přistavených zahradních lavičkách.

V obci, kde žije třináct stovek obyvatel, se parkovalo všude možně. I na pevnější části pole za 50 korun; výtěžek šel na mládež místních dobrovolných hasičů. Lidé také házeli peníze do kasičky na podporu Sokola Pokratice, jemuž o víkendu vyhořely kabiny. Výtěžek? 15 500 korun.

