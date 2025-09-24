Po zápase se mu na hřišti za jeho výkon poklonil i slávistický trenér Jindřich Trpišovský. Poplácal ho po ramenou, podal mu ruku. „Já ho osobně neznám. Je super, když k vám přijde taková persona. Je vidět, že jsme neudělali ostudu, když nám pogratuloval,“ rozzářila se opora Brozan po porážce 0:2.
Už ve 2. kole poháru se nositelné stejného příjmení utkali, když Brozany hostily Kolín. Michal dal gól a pomohl vyřadit po penaltovém rozstřelu mužstvo trenéra Františka Douděry. „Naši tátové jsou bratranci, takže jsme s Davidem bratranci přes druhé koleno,“ prozradil.
Fandím Baníku! popíchl brozanský brankář kotel Slavie. A rozpoutal peklo
Udělejme si v tom pořádek.
František Douděra má syny, oba hrají fotbal – David za Slavii a reprezentaci, Martin za České Budějovice. Michal, který je potomkem bratrance Františka Douděry, kope za Brozany. A aby toho nebylo málo, bratrancem Douděrů od trenéra je Lukáš Červ, plzeňský tahoun.
„S Davidem jsme se viděli někdy na vánočním fotbálku. Jeho táta trénuje Kolín, s ním se občas vídám na zápasech,“ svěřil se šestadvacetiletý hráč Brozan. Na rozdíl od Davida ho Slavia vychovala, ale v království sešívaných nezůstal. Zkusil Bohemians, Admiru, odskočil si do novozélandského Bay Olympic. A nakonec zakotvil v obci nad Ohří. Souběžně s fotbalem se věnuje svému povolání.
„Před pohárovým zápasem jsem byl v práci jen na chvilku, pak jsem si odpočinul a šel na Slavii. Dělám elektriku s tátou, sekali jsme zeď.“
Zeď se snažily účastníkovi Ligy mistrů vystavět i Brozany před svou brankou, zatáhly se a favorita pozlobily. „Zážitek skvělý, myslím, že jsme nepropadli. Slavia měla víc šancí, ale hezký zápas pro nás. Musíme se z toho odrazit do soutěže,“ zavelel Douděra.
Řehák po poháru Slavie: Chorý je lehce zraněný, šest hráčů skolila chřipka
Porovnání s ligovou kvalitou mu přineslo poznání, že hlavní rozdíl je v rychlosti. „Na začátku jsme se s tím srovnávali, Slavia nás zavřela, pak už jsme byli vyrovnaným soupeřem. Než si přebereme balon, trvá to a oni jsou hned u nás. Je znát, že hrají Ligu mistrů,“ odfoukl si záložník. „Zápas se dal zdramatizovat, měli jsme závary, rohy, nějaké střely. Myslím, že kolena se nám ze Slavie nerozklepala.“
Fanoušci ocenili Brozany za statečný výkon potleskem. Přišlo jich 2 313 a podle klubových činovníků je to rekordní návštěva ve víc než stoleté historii Sokola. „Neuvěřitelné!“ kochal se Douděra. „My jsme zvyklí, že na naší malé tribuně je plno a okolo nikdo. Když tady byly přes dva tisíce lidí, atmosféra byla báječná. Na konci nás hnali, málem jsme vyrovnali.“
Nestalo se, a tak postup slavil z Douděrů ten nepřítomný.
Vrabec: Se Slavií mám výborné vztahy, ale budu vždy sparťan
Ve třetí lize se trápí, v domácím poháru fotbalové Brozany potrápily účastníka Ligy mistrů Slavii. „Kluky pochválím za výkon, za bojovnost, dali do toho srdce, takový má být fotbal,“ smekl brozanský kouč Petr Vrabec, jenž se jako hráč proslavil hlavně ve Spartě.
Ve Slavii však později strávil sedm let jako asistent trenéra a zažil s ní dva ligové tituly i postup do Ligy mistrů. „Vykopal nám ho Standa Vlček (nyní vedoucí týmu Slavie), před zápasem jsme spolu chvíli mluvili. On a masér Černý jsou poslední dva lidé, co ve Slavii od mého odchodu zůstali. Máme výborné vztahy, ale jsem sparťan a vždy budu fandit Spartě,“ říká bývalý ofenzivní obránce řečený Béda, který dal v nultém ročníku Ligy mistrů gól Barceloně i Olympique Marseille.
Byť zažil také plný dům na Nou Campu, atmosféra zápasu Brozan se Slavií ho nadchla. Dorazilo 2 313 diváků, to je klubový rekord. „Bylo to úžasné, klobouk dolů, co vedení zorganizovalo. Myslím, že lidi si to užili.“
Brozany proti kombinovanému týmu Slavie dlouho držely jen jednogólovou ztrátu, druhý zásah přidal Fully až v nastavení do prázdné branky. Domácí gólman Daniel Páleník šel při rohovém kopu na pomoc svému týmu do šestnáctky hostů a nestihl se vrátit.
„Já ho ještě popohnal, aby tam šel, bylo to vabank. Někdo z našich hráčů netrefil balon, mohlo to klidně skončit v síti. Ale i tak dobrý zápas, jen mě mrzí vyloučení,“ litoval kouč červené karty pro Soungoleho.
Hlavně proto, že ve třetí lize zatím Brozany tápou, ze sedmi zápasů uhrály jen jednu výhru a v tabulce jsou čtrnácté. „Snad nás utkání se Slavií nakopne. Kluci viděli, jak se hraje fotbal, chtěl bych to na ně přenést. Ale musejí chtít hlavně oni.“ Po svátečním zápase bude prvním všedním soupeřem pro Brozany v neděli béčko Pardubic.