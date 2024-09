Zlín sbírá vítězství, kouč Červenka chválí: Se startem musíme být spokojení

Jak vám bylo, když brněnský Šural za stavu 1:1 v 90. minutě trefil ze dvou kroků břevno prázdné brány?

Mohli jsme klidně prohrát, ale také jsme předtím mohli dát na 2:0 a utkání dohrát v klidu. Měli jsme štěstí, ale to je relativní. Mančaft, který nedokáže realizovat finální momenty, nakonec někdy prohraje. Také my jsme některé šance nevyužili, druhý gól jsme dali až v 96. minutě. Urvali jsme tři body a jsou naše. Ale sedm kol je minulostí. Máme před sebou reprezentační přestávku a do další odehrajeme čtyři zápasy, ve kterých budeme chtít uhrát co nejvíce bodů. Bylo by fajn hrát pěkný a líbivý fotbal, ale ve finále rozhodují body a těch máme momentálně dost, takže musíme být se startem spokojení.

Inkasovali jste jenom dvě branky. Základem úspěchu je tedy defenziva?

Pro mě je to klíčový bod fotbalu. Když dobře bráníte, nedostává se soupeř do šancí, ztrácí sebevědomí a herní jistotu. Z dobré defenzivy vychází ofenziva, máte více prostoru ke kombinaci, můžete vyjet do protiútoků. Ale neznamená to, že chceme hrát zanďoura, i když to tak občas vypadá. Někdy pod tlakem soupeře spadneme níže. Chceme bránit aktivně, být nebezpeční. Někdy se nám to daří lépe, jindy ne. Ale méně je někdy více.

Pilířem obrany je brankář Stanislav Dostál. Měla o něj zájem prvoligová Olomouc, vedení ho ale nepustilo. Jak jste s ním pracoval?

Vím, že byl zklamaný, když se to nepovedlo. Standa ale nehodil flintu do žita, nebyl zapšklý, i když by se mu nikdo nemohl divit. Přestože nebyl úplně v pohodě, nebylo to v zápasech vidět. Musím ho pochválit. Bavili jsme se o jeho situaci. Říkal jsem mu, že se k tomu dá vždycky vrátit, že není všem dnům konec. Gólmani po třicítce nejsou staří, pořád se může dostat do prvoligového týmu. Samozřejmě nejlepší by bylo, kdyby ji chytal u nás. Ukazuje, že na ni pořád má. Je na něj spolehnutí.

V ofenzivě vás táhne čtyřgólový David Tkáč. Zpětně vás musí štvát, že většinu jara při neúspěšném boji o záchranu promarodil, že?

Když je zdravý, je to rozdílový hráč. Dokáže dobře řešit situace jeden na jednoho, má cit být na správných místech, umí dát gól. Na jaře jsme si mysleli, že to bude menší problém, který zvládneme, a doskočí v průběhu. Vrátil se na posledních pár kol, ale nepřipravený a bez herní praxe, což vyústilo v další zranění. Pokud je fit, má obrovský přínos. Doufám, že vydrží zdravý do konce sezony a celou kariéru.

Zlínský trenér Bronislav Červenka na prvním tréninku v letní přípravě.

Jak hodnotíte letní posily?

Poznara, Machalíka a Kopečného, i když ten přišel až před druhým kolem, jsme si vytipovali a okamžitě naskočili do základní sestavy. Můžou se ukázat více než Brandner s Buchvaldkem, kteří měli zdravotní problémy a moc šancí nedostali. Máme zápasy dobře rozjeté, a když střídáme, tak většinou defenzivnější hráče. Oba jsou kreativní a jejich čas určitě přijde, až bude potřeba otáčet skóre.

Z mladých zatím nikdo do základní sestavy nedorostl?

Máme výsledky, výkony jsou slušně a je těžké někoho vyndat ze sestavy. Musí čekat na šanci. Když se něco stane, přijdou karty, nebudu mít strach je nasadit.

Zdatně vám sekunduje před sezonou podceňovaná Chrudim, která je jen o bod zpět. Překvapuje vás to?

Takhle vysoko jsem ji nečekal. Nikdo nepočítal, že budou mít šest výher. Je to menší provinční klub s šikovnými kluky, který ale nemá takové hráčské možnosti. Začali bodovat i Vyškov a Opava. Soutěži to dodává náboj, konkurence vás táhne nahoru.

Naopak Táborsko, které hrálo na jaře baráž, je dole. Přeskupily se ve druhé lize síly?

Táborsko nechytlo start, ale v posledním kole dokázali s béčkem Sparty otočit výsledek v desíti a může je to nakopnout. Pokud teď někdo ztrácí osm, deset bodů, tak v kontextu třiceti kol to nemusí nic znamenat. Chytí formu, udělá sérii vítězství a během dvou měsíců doskočí. Mužstva se obírají navzájem, bodovat může poslední s prvním. Viděl jsem spoustu zápasů a málokdo dominuje.

Jak vás rozhodil odložený domácí zápas s béčkem Slavie?

Mrzelo mě to. Vypadli jsme z rytmu, předtím jsme vyhráli ve Vlašimi a vypadalo to dobře. Chtěli jsme na to doma navázat, ale měli covid. Doufám, že se najde vhodný termín. Moc možností kvůli poháru není. Jsou dva, Slavia ale ještě neodpověděla. Ideální by byl v týdnu před posledním podzimním kolem v Táborsku.

Zlepšil se alespoň trávník, který utrpěl nezdařenou letní rekonstrukcí?

Bohužel ne. Lidé se ptají, proč hrajeme špatně, ale hřiště je hodně hrbolaté. Z vrchu to vidět nejde, ale zejména půlka od hlavní tribuny je ve špatném stavu a mám obavy, že to tak zůstane do konce sezony. Tráva nemá čas dorůst, teď tam bude hrát béčko.

Brankář Zlína Stanislav Dostál (ve fialovém dresu) likviduje šanci Líšně.

V pondělí jste odjel na reprezentační sraz dvacítky. Jak budete řešit Zlín?

Věřím, že to nebude problém. Budeme s asistenty každý den v kontaktu. Je fajn, že budeme hrát na Moravě, ve Znojmě s Itálií a v Kroměříži s Tureckem.

Je to vaše reprezentační premiéra. Těšíte se?

Nabídka Pavla Šustra (hlavní trenér dvacítky) mě překvapila. Moc dlouho jsem nad tím nepřemýšlel, je to pro mě zajímavé. Důležité bylo, aby to schválilo vedení klubu. V sezoně jsou tři desetidenní bloky, kdy budu pryč. Získám zkušenosti, podívám se na fotbal z jiného než klubového pohledu. Získám ohromné množství informací o mladých talentovaných hráčích a třeba některého někdy získáme do Zlína.

Ještě je otevřené přestupové okno. Pracujete na nějakých příchodech?

Vypadá to, že dohrajeme podzim se stávajícím kádrem. Musíme být se startem spokojení, devatenáct bodů je nadstandard.