Přichystal režíroval výhru Brna. Jak novému kouči pomohl „jeho“ útočník

Přesto při své premiéře na brněnské lavičce doma proti Varnsdorfu postavil Přichystala do základní sestavy a 23letý útočník mu ukázal, že se sebevědomím to u něho zase nebude tak bídné.

Dva góly dal, k jednomu pomohl vybojováním penalty, a výrazně tak Machálkovi umetl cestu k tříbodové premiéře. Přišla po výhře 4:1.

„Chytil jsem formu. Pod panem trenérem mě to začalo zase bavit, jde mně to. Machálek mi věřil a byl se mnou dřív spokojený, tak si myslím, že jsme na to navázali,“ pronesl Přichystal, dosud v sezoně jen paběrkující. Ve 30. minutě znamenala jeho nádherná rána uklidnění favorita; dostal se do vedení i do pohody a Varnsdorf nakonec deklasoval. V 84. minutě pak nejlepší hráč zápasu dorazil hosty efektní patičkou.

Přichystal byl až do 35. minuty pátečního zápasu dokonce jediným střelcem Zbrojovky pod Machálkem. Dvakrát se trefil minulý týden v přípravě proti Sigmě Olomouc a v pátek znovu. Až pak ho napodobil Antonín Růsek, zvyšující na 2:0, ve 42. minutě vybojoval autor první branky penaltu a Ondřej Vaněk mazácky upravil na poločasových 3:0.

Vymalováno?

Pro leckoho možná. Pro Machálka ani omylem.

Zápas koučoval s razancí sobě vlastní. Už ve 12. minutě poslal k rozcvičení první dva náhradníky, a když se mu obraz hry ve 23. minutě přestal pozdávat úplně, křikl rázně směrem k výběhové zóně: „Fousek, rozjeď to!“ Rychlým pohybem ruky dal hráči jasně najevo, ať se dostane do tempa.

„Opravdu jsem chtěl střídat. Nakonec jsem se rozhodl být trpělivější, abych někomu nevzal chuť do další práce. Ale musím říct, že Krškův výkon se mi dnes nelíbil,“ uvedl Machálek.

Davida Kršku, dalšího z exlíšeňských borců, vystřídal „až“ v poločase.

Dej si Přichystala do občanky, řekl kouči šéf Zbrojovky

Blesková střídání předváděl Machálek vždy. Během podzimu si v Líšni jednou dokonce posteskl: „Asi nejsem dobrý trenér, když jsem takhle netrefil sestavu.“

Páteční výhra však měla právě trenérův výrazný podpis, a to nejen proto, že na třech gólech měl podíl „jeho“ Přichystal. Do základní sestavy udělal Machálek oproti předchozímu zápasu Zbrojovky v Chrudimi tři změny, v každé řadě jednu. Jenom mezi náhradníky nechal útočníky Lukáše Mageru a Jana Pázlera i střelce dvou branek z předchozího kola Adama Fouska. Naopak Jana Sedláka na pravém kraji obrany a Jakuba Šurala na stoperu nový trenér stejně jako jeho předchůdce Pavel Šustr nechal.

„Měl jsem výhrady ke hře Šurala na pravém obránci, z mého pohledu je jeho pojetí alibistické, málo běhavé. Rozhodl jsem se, že na pravý kraj dáme Sedláka. Je to rychlostní typ hráče, byť není úplně klidný na míči, mívá ztráty a dnes také chyboval, ale odehrál to poctivě,“ vyložil kouč.

Rychlý zásah do sestavy, signalizovaný ve 23. minutě pokynem Fouskovi, nakonec pro Zbrojovku nebyl ani potřeba. Včas se vrátila k nátlakové hře, o kterou se pokoušela od úvodního hvizdu, a třemi trefami za 12 minut rozhodla.

K tomu za stavu 1:0 přečkala kritický moment. Machálek po vedoucím gólu důraznými gesty svoje svěřence vyhnal na útočnou polovinu k presingu, přes ten se ale dostali dva hráči Varnsdorfu a Adam Ondráček na konci brejku dvou proti jednomu šel sám na gólmana. Jiří Floder mu vyběhl pod nohy a šanci zlikvidoval. Byl to jeho druhý klíčový zákrok během první půle; ten první vytáhl proti přesně zatočenému rohovému kopu Davida Bredy.

Přichystal, z brněnské sestavy nejpřekvapivější jméno v základní jedenáctce, řádil až do konce. Svůj výborný výkon korunoval gólem na 4:1 patičkou bokem k brance.

„Pan majitel (Václav Bartoněk) mi řekl, ať si Kubu napíšu do občanky, že hraje jen pode mnou. Dnes Kuba podal výborný výkon,“ reagoval Machálek. „Jsem rád a přeji mu to. Vyčítal jsem mu jeho nevýrazné výkony, i když jsem nebyl trenérem Zbrojovky, volal jsem mu, co se děje. V Líšni byl nadstandardní, tento jeho výkon se dnes vrátil,“ dodal trenér spokojeně.