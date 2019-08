Víc, víc a víc, velí Šustr brněnským fotbalistům. Novice Kršku chválil

Zbrojovka v pátek hrála doma s Ústím nad Labem 2:2 a na startu druhé ligy ze čtyř případů už potřetí klopýtla. „Hráčům těžko můžete vytknout, že by nepracovali,“ prohlásil brněnský trenér Pavel Šustr. „Odjezdí to, odmakají, ale chybí jim klid.“

Hradec se trefil osmkrát, Zbrojovka znovu remizovala. Vede Jihlava Zpravodajství ze 4. kola druhé ligy

Právě ten má zatím nečekaně nervóznímu aspirantovi na postup dodat drobný technik, kterého si v tomto týdnu Zbrojovka vytáhla ze skromnějšího klubu z brněnského předměstí. V pátek hned nastoupil v základu. „Mluvil jsem s trenérem a ten mi řekl, že jsem nepřišel, abych seděl na lávce,“ uvedl Krška. „Jsem rád, že jsem dostal šanci, a doufám, že jsem nezklamal.“

Rozhodně ne. Záložníka se sedmičkou na zádech bylo od začátku plné hřiště. Nabízel se, vymýšlel, při napadání často kmital mezi soupeři. Až se zdálo, že začátek přepálil.

„Jsem zvyklý, že při jakékoliv ztrátě nebo soupeřově přihrávce, která není úplně super, jdu okamžitě nahoru. Kluci tady chtějí, abych zůstával níž, ale když to má člověk naučené, je strašně těžké z toho vypadnout,“ vyprávěl Krška, kterého se snažil kouč od lajny usměrňovat. „Trenér něco chce a je potřeba, aby mi to dával najevo. Snažím se to plnit, člověk se soustředí, ale jak vypne, tak začne hrát, jak je zvyklý.“

I díky aktivitě své nové posily měla Zbrojovka v první půli navrch. Na inkasovaný gól hned ze 4. minuty vzápětí odpověděl úspěšnou dorážkou své vlastní střely Antonín Růsek a Ústí dál úpělo pod tlakem. „Měli jsme úseky, kdy jsme se dokázali dostat do dobré kombinace, ale chyběly nám náběhy do vápna. Při centrech musíme být daleko hladovější,“ láteřil Šustr.

Začátek druhého poločasu jeho tým prováhal a pak už se těžko vracel zpět do tempa. I proto, že Krškovi viditelně docházela šťáva. „V Líšni jsem hrál levého záložníka, a když byl balon na druhé straně hřiště, tak jsem mohl šetřit síly. V prostředku člověk pořád musí být ostražitý, hráč k němu může přiběhnout z jakékoliv strany. Musím se do toho znovu dostat,“ řekl.

Nakonec si Krška sám požádal o střídání. „Radši tam pustím čerstvého hráče, který to může odbojovat, než abych to dochodil. Každý hráč by to měl umět posoudit,“ poznamenal. Ze hřiště ho vyprovázel potlesk i pochvala trenéra. „David odehrál, co jsme od něj očekávali. Je velmi dobrý na balonu, umí sehrát kolmé balony, umí řešit herní situace. Věřím, že pro nás bude přínosem,“ sdělil Šustr.

Z koncovky duelu však radost mít nemohl. V 81. minutě se Brňané díky Lukáši Magerovi z ojedinělé akce dostali do vedení, pak však ještě z penalty stihli inkasovat. „Zdá se mi, že oba stopeři byli vyběhlí ven. Ale všechno je o tom, že hráči do toho mají jít víc, víc a víc. Musí se naučit, že každý zápas bude boj,“ oznámil Šustr.