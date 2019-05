Proti Třinci dej dva góly, žádá trenér Zbrojovky po Šumberovi

Na podzim dal Šimon Šumbera za Třinec gól Zbrojovce, čímž přispěl k brněnské porážce 1:2. Není divu, že teď, kdy už hájí barvy Zbrojovky, by Šumbera nebyl moc rád, kdyby jeho listopadový úspěšný zásah znamenal, že se Brňané nedostanou do baráže o postup.

Téma je aktuální právě dnes, kdy Zbrojovka hostí Třinec v rámci předposledního kola FNL.

„Pro tým má zápas s Třincem význam jako každý jiný, chceme ho vyhrát. To je náš cíl vždycky. Pro mě osobně je to setkání s klubem, v němž jsem působil. Trenér (Pavel Šustr) po mně chce, abych dal Třinci dva góly, když jsem na podzim dal Brnu jeden. Aby se celková bilance převážila na naši stranu. Budu muset makat, abych jeho přání splnil,“ usmívá se 28letý fotbalista.

Pořád ho trápí zranění kotníku, způsobené nešetrným zákrokem od protihráče z Hradce minulé úterý. Od té doby do Šumberova jídelníčku patří prášky proti bolesti. Levý kotník má dál oteklý, a kdykoliv zabere, oteče mu zase o trošku víc.

Nic příjemného pro hráče, jehož primární nohou je levačka.

Druholigové počty Zbrojovka postoupí do baráže, když... ve 29. kole vyhraje a Hradec Králové maximálně remizuje. V případě, že Zbrojovka uhraje dnes remízu a Hradec prohraje, bude Brnu stačit, když Ústí nad Labem ve zbytku soutěže uhraje méně než šest bodů.

ve 29. kole vyhraje a Hradec Králové maximálně remizuje. V případě, že Zbrojovka uhraje dnes remízu a Hradec prohraje, bude Brnu stačit, když Ústí nad Labem ve zbytku soutěže uhraje méně než šest bodů. Znojmo sestoupí, když... dnes prohraje a Táborsko i Chrudim zvítězí. Sestup Znojma je možný i v případě jeho dvou výher, a to když Táborsko vyhraje také dvakrát a Chrudim alespoň jednou.

„Pravou snad ale nemám jen na opírání,“ říká o svých dovednostech. „Občas se snažím nahrát i pravačkou.“ Pohled na druholigovou tabulku, ve které už dnes (při souhře příznivých okolností) může mít Zbrojovka jistotu baráže, Šumberu drží na hřišti. Přestože ví, že okamžik úplného vyléčení se oddaluje, když dál hraje, a že v zátěži se krevní výron v kotníku zase vždy obnovuje.

„Kdybych na to nemohl dostupovat a uhýbal bolesti, tak bych hrát nemohl, to je jasné,“ přiznává. „Myslel jsem, že jsem letos dohrál. Když jsem viděl záběry toho faulu, nevypadalo to pěkně. Dva dny po tom jsem měl pauzu, pak to ale v běžné botě bylo v pohodě, tak jsem to šel zkusit na trávník v kopačce. Na Vítkovice (minulý) zápas to vydrželo, byl jsem nachystaný, a tak věřím, že budu nachystaný i na Třinec,“ doufá.

Vzhledem k tomu, že za soupeře ještě na podzim hrál, dovede Šumbera odhadnout, s čím Třinec do Brna přijede.

„Je to bojovný a soudržný tým,“ pamatuje si. „Kluci tam už mají čisté hlavy, hrají uvolněně fotbal, jaký je baví, a přijedou sem s tím, že nemají co ztratit. Formu mají, to na hřišti ukazují. Bude to pro ně lepší, než kdyby se u nás měli zachraňovat,“ předpokládá autor tří jarních brněnských gólů.

Třinec nepřijede zápas odevzdat, tuší jeho bývalý hráč

S bývalými spoluhráči je sice Šumbera v kontaktu, ale ani v žertu jim nebude zkoušet navrhnout, aby Zbrojovce potřebné body nechali.

Na žákovský turnaj přijede i Manchester United Pomyslný předzápas duelu Zbrojovky s Třincem obstará na vedlejším hřišti v Králově Poli utkání žáků kategorie do 14 let Brna a Manchesteru United. Hraje se od 14.10 jako součást turnaje O pohár primátorky, jehož 15. ročník přilákal do Brna 16 celků ze sedmi zemí, včetně týmů Tottenham Hotspur, Red Bull Lipsko, Zenit Petrohrad nebo Austria Vídeň. Hrát se bude ve čtyřech skupinách, přičemž mladí Brňané se představí v Králově Poli na hřišti č. 2. Tottenham vykročí za obhajobou loňského triumfu v Líšni, hrát se bude i v Žebětíně a na Spartě Brno. V sobotu se hraje ve skupinách, v neděli proběhne finálový den na hlavním stadionu.

„Proč bych to dělal, když vím, že nám to nenechají,“ kroutí hlavou. „Oni mají taky svoje prémie za vítězství, taky mají o co bojovat. Z vlastní zkušenosti můžu potvrdit, že jsou tam i dobří fotbalisti, kteří začínají zápasy bojovně a kompaktně, a když se jim daří, přidávají i fotbalovost,“ popisuje Šumbera.

Stejně jako Třinec, který neprohrál čtyřikrát v řadě, drží i Zbrojovka sérii čtyř výher za sebou.

„Výsledky byly dobré, ale víme, že výkony už tak ideální nebyly. Tak nám to i trenér řekl. My ale máme zkušené hráče, takže víme sami, kde je potřeba ještě přidat,“ řekl Šumbera.

Brněnský trenér Šustr přiznal, že týden pauzy po posledním zápasu jeho mužstvu po třech utkáních v rychlém sledu přišel vhod.

„Z hlediska psychiky, kdy jsme se mohli během pár dnů bez zápasu uklidnit a umožnilo nám to nasadit běžný tréninkový cyklus. Vyhrávali jsme, ale dovedu si představit, že budeme odolnější. Zbytečně jsme inkasovali některé branky,“ upozornil Šustr.