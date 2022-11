Kanonýr Řezníček se pomstil Teplicím. Takový hráč nám chyběl, litoval Jarošík

„Byl sám nahoře, všechny balony pokryl, získal spoustu faulů, byl nepříjemný, rychlý, důrazný. Takový hráč nám dneska chyběl,“ litoval teplický trenér Jiří Jarošík.

Domácí skláře už v 1. minutě zmrazil Přichystalův gól, ale dorovnali jen chvíli nato, Hybš se prosadil po rohu. V závěru dostal pas za obranu Hyčka, sólo zakončil střelou podél brankáře Berkovce a radostí se sklouzl po deštěm skrápěném trávníku. Přestože hosté dohrávali o deseti, když Endl v 84. minutě kosou zastavil unikajícího Gninga, dokázali utkání otočit z 1:2. Řezníček ztrestal z penalty ve třetí nastavené minutě Kučerův faul a v prodloužení skóroval do odkryté branky po pasu Alliho.

Nejlepší střelec ligového podzimu, který v Teplicích působil a skončil jako nechtěný, tvrdil: „Byl to zápas nahoru dolů, my ho zvládli střelecky. Zachránil nás gól z penalty, po vyloučení jsme to poctivě odpracovali.“ Trenér Jarošík litoval faulu v 93. minutě: „My jim školáckou chybou penaltu darovali. Kučera chtěl míč odkopnout co nejdál a měl obrovský nápřah, hráč za ním ho chytře předskočil. Jasná penalta, nemá cenu se o tom hádat.“

Gólově se neprosadil Senegalec Gning, ač byl aktivní. „Trošku se střelecky zasekl, i když šance má. Dát aspoň o tři góly navíc, byl by jeho zimní přestup podle mě ještě aktuálnější,“ míní kouč sklářů. Pohárové vyřazení ho bolelo: „Je to malá kaňka na velmi dobrém podzimu. Byli jsme kousek od postupu, který jsme chtěli, udělali jsme maximum. Bohužel jsme dnes zklamali v koncovce.“