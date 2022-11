Nezastavitelný Řezníček po poháru: Láká mě 100 gólů, ne střelecká koruna

A teď jste se poprvé do Teplic vrátil jako soupeř. Bral jste to prestižně?

Vnímal jsem to, ale já všude byl, takže skoro každý zápas hraji proti bývalým týmům. Do Teplic jsem se těšil, mám tady spoustu kamarádů, kteří tu ještě nedávno byli.

Teplice jste opustil po sezoně 2020/21, v níž jste vstřelil jen jeden gól.

Já dal jeden gól, protože jsem nehrál. Pan (trenér) Kučera měl jiné koně, prostě jsme si nesedli, to není žádné tajemství. Smlouva mi nabídnutá nebyla, tak jsem šel dál, to je celé.

Bral jste pohár jako šanci ukázat Teplicím, že chybovaly?

Vůbec jsem to nebral jako pomstu. Já to tady měl rád, mám tu spoustu kamarádů i mezi funkcionáři, Vachouška, Verbíře. Prostě jsem nedostal kontakt. Teď jsem se dočetl, že mi ho pan (ředitel) Řepka nabízel, ale nenabízel. Skončil jsem a šel dál, to je fotbalový život.

I s pohárem máte za podzim třináct gólů. Čím to?

Sedlo si to hned od začátku, od prvního kola se Slováckem. Do ligové sezony jsme dobře vstoupili. Všichni nás odepisovali, my ukázali, že na to máme. Spolupráce se Ševčíkem fungovala, naše hra dopředu taky. Moje góly vyústily z toho, že se nám dařilo herně, vytvářeli jsme si šance.

Jak moc je pro vás lákavá koruna pro krále ligových střelců? Zatím jejich žebříčku kralujete.

Láká mě hlavně 100 ligových gólů, ještě jich dvanáct chybí, ne koruna střelců. Samozřejmě by to bylo také hezké, ale je brzy.

Udržíte si formu i na jaro?

Snad ještě nějaké góly dám. Víc než moje branky jsou pro nás důležitější body, aby Brno hrálo důstojnou roli v lize a nenacházelo se v dolních příčkách. Tabulka je strašně vyrovnaná, takovou jsem ji ještě nezažil.

Brněnští fotbalisté se radují z gólu.

Sílu jste ukázali i v poháru, z penalty jste vyrovnal pár vteřin před koncem a v prodloužení jste rozhodl.

Gól z penalty nás zachránil. Po vyloučení už jsme museli jen bránit, poctivou prací jsme to až na nějaké závary zvládli a pak jsme i párkrát zahrozili. Byli jsme efektivnější, svoje šance jsme proměnili, Teplice ne.

Bylo v plánu, že naskočíte až jako žolík v průběhu utkání?

Dohodli jsme se tak s trenérem, takhle to nastavil a já to respektuji. Jsem rád, že jsem si mohl odpočinout. Vyšlo to, jak mělo.

A vás bylo zase plné hřiště.

Od nás to byl týmový výkon. Velký dík patří všem klukům, a že to gólově vyšlo na mě, je vyústění vyvedeného půl roku. Musím pracovat dál a branky střílet stále. V poháru v Teplicích jsem odehrál míň minut než kluci, někteří ho museli zvládnout celý i s prodloužením. Chtěl jsem to odpracovat, což je mi vlastní. Pomoct jim. Umím zabrat i dozadu, což jsem dělal taky v lize. Teď se to hodilo, když nás bylo o jednoho míň. A když i tahle moje práce týmu pomáhá, jsem rád.

Co vám řekli bývalý tepličtí spoluhráči, že jste je vyřadil?

Po zápase jsem se bavil s Grigarem a Marečkem, pogratulovali mi, nebyli na mě oškliví. Já bych jim taky poblahopřál, kdyby vyhráli oni.