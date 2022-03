Řezníčkova paráda ozdobila vítězný start Brna: Byla to spontánní akce

Už v nastaveném čase třiatřicetiletý útočník dostihl v pokutovém území odvrácený centr, zády k brance se položil do vzduchu a perfektně provedenými nůžkami zavěsil.

„Já tohle nezkouším. Napadlo mě to, protože míč dobře letěl, byla to spontánní akce,“ vyprávěl pak Řezníček, známý spíš jako důrazný hráč do soubojů než technik.

Šancí, která se mu do rozhozené prostějovské obrany naskytla, však pohrdnout nemínil. „Viděl jsem, že branka je odkrytá, že gólman šel do centru. Fakt jsem to tak chtěl. Jenom jsem nevěděl, jestli před branku nedobíhal nějaký jejich hráč. Naštěstí, až jsem se otočil, byl míč v síti,“ usmíval se brněnský kanonýr. S jedenácti trefami je nejlepším střelcem druhé ligy.

Tři týdny v přípravě Řezníček vynechal, léčil si prasklinu v kotníku. Gól pro něho může být uklidněním, že jaro začíná tam, kde potřeboval - v podzimní formě.

To o sobě po úvodním jarním vystoupení může říct i celá Zbrojovka. Zase to byly její nejsilnější zbraně, jimiž rozhodla utkání tak, jako byla zvyklá rozhodovat na podzim v první polovině soutěže; v úvodu ji podržel vynikající brankář Martin Berkovec, díky němuž neprohrávala, a pak její hráči v nemnoha šancích ukázali brutální produktivitu.

Zatímco prostějovští hráči si vyjma Jana Koudelky a jeho výstavní střely do horního růžku branky na Berkovcovi zhoršovali střeleckou bilanci, na opačné straně hřiště exceloval brněnský rychlík Jakub Přichystal. K prvnímu gólu zápasu přihrávkou vybídl Michala Ševčíka, na 2:0 a po poločase i na 3:1 zvyšoval sám.

„Berkovec nás v prvním poločase neuvěřitelně podržel. Za stavu 0:0 chytil velkou šanci, minutu po naší vstřelené brance jsme gól taky mohli obdržet. Zaslouží si velký dík. Bavili jsme se o tom hned v poločase, abychom mu víc pomohli. Odehrál výborný zápas,“ chválil gólmana brněnský trenér Richard Dostálek.

Diváci sledují zápas Zbrojovka Brno vs. Prostějov. Domácí klub podpořil i napadenou Ukrajinu.

Přichystalovu odpověď na Koudelkovo snížení, s níž útočník Zbrojovky přišel v 50. minutě hned dvě minuty po brance hostí na 2:1, označili oba trenéři za zlomový moment celého duelu.

„Pak jsme my opticky hráli a Brno si to zkušeně pohlídalo. Rozhodlo se v pokutových územích. My jsme chvílemi nevypadali tak špatně, ale tam, kde se fotbal rozhoduje, byla Zbrojovka jednoznačně lepší,“ pogratuloval vítězům Daniel Šmejkal, trenér v tabulce pátého Prostějova.

Tři ze čtyř nejlepších střelců druhé ligy, kteří budou ve FNL působit i na jaře, oblékají momentálně dres Brna. Vedle Řezníčka jsou to ještě osmigóloví Přichystal a Filip Blecha.

Blecha, posila z Vlašimi, se na rozdíl od Jakuba Nečase z Liberce vešel kouči Dostálkovi do základní jedenáctky. Lehce tečoval centr na druhý z Přichystalových gólů, dominantní ve hře jako tvořivý záložník ale nebyl.

„Filip umí zahrát lepší zápasy. V přípravě hrál malinko odvážněji, teď to od něho byl výkon víc pro tým. Je to otázka času a sehranosti, a také je to o týmovém výkonu, aby to jednotlivce vykoplo nahoru,“ pronesl Dostálek.

Jenom na lavičce začínal duel nejen druhý nový hráč Nečas, ale překvapivě taky jeden z dosud stěžejních brněnských mužů Jan Hladík.

„Komunikace s těmi hráči musí být intenzivnější. Je to o tom, dobře jim to vysvětlit. Věřím tomu, že kluci jsou natolik inteligentní, že dokážou situaci pochopit. Pro nás je to příjemné, máme z čeho vybírat. Když jsme se podívali na lavičku, věděli jsme, že na ní máme perfektně nachystaných šest hráčů, které můžeme poslat na pozice, kde jsou zvyklí hrát,“ vysvětloval svoje tahy Dostálek.

Na svém týmu pozoroval hlavně v prvním poločase nervozitu. „Co se týká předvedené hry, tak jsme udělali dost chyb. Srazil nás i kontaktní gól soupeře, dokázali jsme se však otřepat díky Přichystalovi. Po zbytek zápasu na nás nervozita dál byla, ale taky tam bylo dost akcí, za které si hráči zaslouží pochvalu. Máme na čem pracovat,“ hodnotil Dostálek.