Klíčový dvojzápas, vyhlíží fotbalová Zbrojovka příští dny

V neděli Zbrojovka přivítá Prostějov v odvetné druholigové fázi doma, a bude to ještě důležitější duel; takový, který má udržet naživu její sny o postupu do první ligy.

„Je to tak, to je realita,“ uznává i brněnský trenér Pavel Šustr, jenž jinak bodové hrátky a kalkulace nevyhledává. Pro jeho tým neexistuje jiná varianta než v neděli porazit Prostějov a za týden to zopakovat znovu doma s Ústím nad Labem. A pak se na tabulku zase podívat. „Můžeme tyhle zápasy nazvat rozhodující pro to, kterým směrem se bude sezona ubírat,“ uvědomuje si Šustr.

Momentálně Zbrojovka přešlapuje 15 bodů za prvními Českými Budějovicemi a osm bodů za třetím Hradcem Králové. Že v pátek prohrála v tabulce druhá Jihlava ji až tak zajímat nemusí.

Šustr přiznal, že dostat hráčům z hlav minulou prohru z Českých Budějovic, kde hosté vedli v poločase 2:0, ale prohráli 2:3, nějaký čas zabralo.

„Mrzelo nás to. Všichni jsme cítili, že jsme to měli dobře rozehrané. Čtrnáct dní (během reprezentační přestávky) jsme pracovali na tom, abychom kluky psychicky zvedli, a připravili je na zápas,“ řekl trenér.

Šural nebude hrát. Kvůli čtyřem žlutým kartám

S odstupem bezmála dvou týdnů si Šustr stojí za tím, že na jihu Čech postavil vedle sebe do stoperské dvojice Ladislava Krejčího a Jakuba Šurala. Nesehraná dvojice, navíc složená z borců, kteří si na tomto postu teprve zvykají, se podepsala pod kritická zaváhání ve druhé půli.

„Byly to ale chyby individuální, ne taktické. Že ji hráč udělá, na to nemá jeho pozice na hřišti žádný vliv,“ řekl brněnský trenér. „Šury udělal penaltu, ten zákrok jsme si ukázali, byla v tom přemíra snahy. Chtěl do souboje jít tvrdě. Krejčí post stopera zvládl bez problémů, jednou takticky špatně vystoupil, ale góly jsme dostali po standardních situacích. Ze hry si Budějovice vytvořily jednu šanci, jinak jsme jejich útočníky dokázali eliminovat. Oba tito hráči svoje posty bez problémů zvládli,“ dodal Šustr.

Brno a Znojmo Pokuty 20 tisíc korun činí pokuta pro Brno za pronesení a použití pyrotechniky diváky v utkání se Žižkovem.

činí pokuta pro Brno za pronesení a použití pyrotechniky diváky v utkání se Žižkovem. 15 tisíc korun činí pokuta pro Znojmo za pronesení a použití pyrotechniky diváky v utkání s Chrudimí.

Šurala však bude muset postrádat, po vyloučení (dvě žluté karty) dostal na jeden zápas stopku. Stejně tak nemůže kvůli čtyřem žlutým kartám nastoupit Antonín Růsek.

„Máme varianty, jak je zastoupíme. Hráči se připravují stejně, prožívají na tréninku stejné věci, takže pro ně nebude problém naskočit do sestavy,“ věří trenér Zbrojovky.

Varianty si mohl vyzkoušet minulý týden v přípravném utkání v Opavě, kde Brňané získali ligový skalp za výhru 3:1.

Prostějov je čeká s několika exbrněnskými hráči. V jeho dresu se představí Aleš Schuster, Karel Kroupa a nově i Milan Lutonský. Hrát kvůli kartám nemůže Jan Polák.

Také pro Prostějov bude zápas velmi důležitý. Na jaře ještě nevyhrál, důvodem čehož může být i těžký los. Hanáci po úvodním debaklu na Žižkově podlehli Českým Budějovicím a Hradci Králové, aspirantům na postup. Nicméně platí, že ze tří zápasů vstřelili jenom jeden gól a moc jim nevychází sázka na zkušenost. „Rychlost v protiútoku by mohla být prvek, který by na ně mohl platit,“ míní i Šustr.

Znojmo vítá posily a slaví důležité body

K doplnění kádru museli sáhnout ve Znojmě, kde sestavu doplnili třemi cizinci. Po skončení přestupního termínu lze dopisovat pouze hráče bez angažmá, což se povedlo zajistit v případě amerického záložníka Drewa Connera, útočníka Alexa Kuffoura z Ghany a jeho krajana Derricka Mensaha. Tento středopolař je známý ze svého angažmá v Baníku Ostrava a Karviné mezi lety 2014 a 2016.

Kuffour se naposled ucházel o místo v Jihlavě, kde však na testech neuspěl. „Kádr jsme museli doplnit, protože Jakub Kučera a Matúš Lacko jsou dlouhodobě zranění. Ke všemu nám odešel David Štrombach. (Napřed oznámil z důvodu ztráty zájmu o fotbal ukončení profesionální kariéry a následně odešel na přestup do divizního Blanska, pozn. red.) Všichni tři hráči přicházejí na trvalý přestup,“ uvedl pro znojemský web sportovní ředitel klubu Michal Sobota.

Conner a Kuffour hned zasáhli do pátečního zápasu Znojma proti Žižkovu, v němž domácím vystřelil výhru 1:0 v 67. minutě Dominik Kunca. Znojmo přežilo několik šancí soupeře a pak Kunca pohotově udeřil. Nedůrazný odkop míče dopravil obloučkem přes brankáře do sítě, což znamená, že do víkendu půjde jeho mužstvo na povzbudivém 9. místě. Z posledních tři zápasů má Znojmo velmi dobrých sedm bodů.