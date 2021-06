Pachlopník hostuje v Plzni, do Brna se vrací veterán Zavadil

Součástí dohody je opce na případný trvalý Pachlopníkův přestup do Viktorie.

„Tento krok činí klub v zájmu českého fotbalu, jelikož talentovaný reprezentant U21 by ve druhé lize svůj herní progres patřičně nerozvíjel,“ prohlásil na zbrojováckém webu majitel Václav Bartoněk.

Místo jednoho z hlavních talentů fotbalového ročníku 2000 přivádí do Brna zpět osvědčeného dříče Pavla Zavadila. Dvaačtyřicetiletému veteránovi, který v květnu po čtyřech měsících skončil jako sportovní ředitel Opavy, svěří roli mentora na hřišti i mimo ně. Naposledy hrál Zavadil ligu minulý rok v prosinci, pak se zranil a ukončil kariéru. Projevil však zájem ji obnovit, a stane se tak v Brně, kde býval mezi lety 2012 až 2017 ústředním motorem týmu.

31 ligových zápasů má na kontě Ondřej Pachlopník, všechny v dresu Zbrojovky

Mužstvo, jehož bude Zavadil součástí, prochází mohutnými změnami. Z jarní základní sestavy oznámil setrvání brankář Martin Berkovec, výrazně víc je ale odchodů. Na cestě do Olomouce je záložník Jan Sedlák, nejisté je setrvání záložníka Adama Fouska. „Na začátku přípravy v Brně určitě budu, ale jak dlouho to tak zůstane, to je otevřené,“ nadhodil Fousek.

Nástup do FK Pohronie oznámil po nevýrazné jarní epizodě ve Zbrojovce obránce Timotej Záhumenský. Naopak další zadák, Jakub Šural, jenž rovněž řešil budoucnost, by měl pokračovat i po sestupu. „Na 99 procent,“ vyjádřil to matematicky.

5 sezon byl Pavel Zavadil oporou Brna. Odehrál za ně 130 ligových utkání

Nové tváře má Zbrojovka jisté zatím tři až čtyři, konkrétní jména k nim ale ještě nezná. Jeden hráč by měl přijít hostovat z Olomouce, dva až tři z Plzně za Pachlopníka.

Změnu v Brně hlásí i realizační tým, nadále vedený hlavním koučem Richardem Dostálkem. Skončil jeho asistent Petr Maléř a zřejmě zamíří do Senice za tamním novým trenérem Pavlem Šustrem. „Oslovil mě. Zeptal jsem se na klubu, jestli to mám řešit, a bylo mi řečeno, že mám. Vlastně jsem byl odejit,“ potvrdil svůj konec Maléř. Náhradu na uvolněné místo asistenta si Zbrojovka vybrala v divizním Lanžhotě v podobě Jozefa Dojčana.